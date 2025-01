La corriente atlántica crítica para el clima se mantiene estable

Los estudios anteriores de AMOC se basaban en datos de temperatura de la superficie del mar. Un dispositivo de roseta CTD mide la conductividad, la temperatura y la profundidad del océano mediante la recolección de muestras de agua a distinta profundidad - WOODS HOLE OCEANOGRAPHIC INSTITUTION

MADRID, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Circulación de vuelco meridional del Atlántico (AMOC por sus siglas en inglés), una corriente océanica crítica para el clima, no ha disminuido en los últimos 60 años.

Es el hallazgo del estudio de un equipo de científicos de la Institución Oceanográfica Woods Hole (WHOI), publicado en Nature Communications, interesado en determinar la evolución reciente de esta gigantesca cinta transportadora de agua.

La Tierra, que está cubierta en un 71% por agua, está influenciada por el océano y sus movimientos. En el océano Atlántico, la AMOC mueve el agua por los océanos del mundo impulsado por una combinación de vientos y densidad oceánica. No solo distribuye el calor, la humedad y los nutrientes del océano, sino que también regula el clima y el tiempo de la Tierra.

Como el clima cambia continuamente y la atmósfera se calienta, muchos científicos temen que el agua dulce proveniente del derretimiento de las capas de hielo polares pueda alterar significativamente (o colapsar) la AMOC. Si bien una disminución tendría graves consecuencias, un colapso sería verdaderamente catastrófico, con un fuerte enfriamiento del clima en Europa.

Los autores Nicholas P. Foukal, científico adjunto en Oceanografía Física en el WHOI y profesor asistente en la Universidad de Georgia; Jens Terhaar, científico afiliado al WHOI y científico sénior en la Universidad de Berna; y Linus Vogt, estudiante visitante en el WHOI cuando comenzó a trabajar en este estudio y ahora científico en LOCEAN, Sorbonne Université, dicen que sus resultados significan que la AMOC es actualmente más estable de lo esperado.

LOS CAMBIOS PRONOSTICADOS NO HAN OCURRIDO AÚN

"Nuestro artículo dice que el vuelco del Atlántico aún no ha disminuido", dijo en un comunicado Foukal, quien realizó la investigación mientras estaba en el WHOI. "Eso no dice nada sobre su futuro, pero no parece que los cambios previstos hayan ocurrido aún".

Sus hallazgos contrastan con trabajos anteriores, en particular un artículo de 2018 citado en su estudio, que informó que la AMOC ha disminuido en los últimos 70 años. Este trabajo anterior se basó en mediciones de la temperatura de la superficie del mar para entender cómo ha cambiado la AMOC, pero "hemos aprendido que la temperatura de la superficie del mar no funciona tan bien como se pensaba inicialmente", dijo Terhaar, quien comenzó a dirigir este estudio en WHOI como científico postdoctoral y completó el trabajo en Berna.

Para abordar la incertidumbre, Terhaar y el equipo se basaron en nuevos datos del Proyecto de Intercomparación de Modelos Acoplados (CMIP), modelos de clima-tierra producidos por el Programa Mundial de Investigación Climática. Utilizaron 24 modelos CMIP diferentes y descubrieron que los datos de temperatura de la superficie disponibles más recientemente no reconstruían con precisión la AMOC.

Yendo un paso más allá, los investigadores analizaron una medida diferente: los flujos de calor aire-mar, que es el intercambio de calor del océano a la atmósfera. Cuando la AMOC es más fuerte, se libera más calor del océano a la atmósfera sobre el Atlántico Norte.

Los autores derivaron este indicador de AMOC con los modelos CMIP y luego lo aplicaron a los datos de observación. Los mejores datos sobre los flujos de calor superficiales en el Atlántico Norte provienen de productos de reanálisis que incorporan observaciones directas en un modelo, de manera similar a como funcionan los pronósticos meteorológicos. Los autores del estudio se centraron en dos conjuntos de datos de reanálisis que se remontan a fines de la década de 1950 para reconstruir la AMOC.

"Según los resultados, la AMOC es más estable de lo que pensábamos", dijo Vogt. "Esto podría significar que la AMOC no está tan cerca de un punto de inflexión como se sugirió anteriormente".

El artículo afirma que las anomalías del flujo de calor aire-mar en el Atlántico Norte están estrechamente vinculadas a la AMOC y que "la AMOC promedio decenal no se ha debilitado entre 1963 y 2017". Dado que hay muchos procesos que conducen a una gran variabilidad interanual en la AMOC, el flujo de calor aire-mar y la AMOC están correlacionados más fuertemente en esas escalas de tiempo, a diferencia de los promedios anuales.

"En este momento, hay una opinión casi unánime de que el vuelco del Atlántico se ralentizará en el futuro, pero aún se debate si se desplomará o no", afirmó Foukal. "Este trabajo indica que todavía hay tiempo para actuar antes de que lleguemos a ese posible punto de inflexión".

Como ocurre con todas las reconstrucciones basadas en indicadores indirectos, existen limitaciones y advertencias. Los autores señalan que las mediciones directas del flujo de calor aire-mar retrocediendo en el tiempo son escasas y, por lo tanto, los productos del reanálisis contienen una incertidumbre significativa. Sin embargo, a pesar de estas limitaciones, "una disminución de la AMOC en los últimos 60 años", concluye Terhaar, "parece muy improbable".