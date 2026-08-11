Cantabria afronta el eclipse con un dispositivo histórico, cinco puntos preferentes y pendiente del cielo

Eclipse solar - DFG

SANTANDER, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cantabria afronta este miércoles, 12 de agosto, el eclipse solar total que se podrá ver entre las 19.31 y las 21.20 horas en toda la comunidad autónoma. Y lo hace con un dispositivo histórico, cinco lugares de observación preferentes y pendiente del cielo ante la posibilidad de nubosidad en algunas zonas.

Según el último parte de la Agencia Estatal de Meteorología, se prevén cielos despejados en Liébana, Campoo-Los Valles y la parte oriental de la región durante el fenómeno astronómico, que no era visible en la Península Ibérica desde hace más de un siglo.

Pero el pronóstico advierte de la probabilidad de que se formen nubes bajas en el litoral occidental y en los Valles Pasiegos, así como también en el arco de la Bahía de Santander.

Durante el atardecer, la franja de totalidad atravesará Cantabria de oeste a este, convirtiendo a la comunidad en uno de los lugares privilegiados para contemplar este fenómeno astronómico, y sumiéndola en la oscuridad absoluta entre uno y dos minutos aproximadamente.

El fenómeno puede dejar estampas excepcionales, como ver la corona solar brillando sobre la bahía de la capital, una de las más bellas del mundo, o presenciar la llegada de la sombra de la Luna desde las alturas de los Picos de Europa y la comarca de Liébana, donde la majestuosidad de la montaña potenciará la experiencia visual del fenómeno.

Además de en Cantabria, se podrá contemplar en otras partes de España, el mejor lugar del mundo para observar este evento con el que se inaugura el denominado Trío de Eclipses (2026, 2027 y 2028), un hito que convertirá al país en epicentro astronómico mundial.

DISPOSITIVO HISTÓRICO

Con motivo de este fenómeno astronómico, que no sucedía en la Península Ibérica desde 1912, el Gobierno cántabro ha puesto en marcha un dispositivo de seguridad y movilidad histórico, en el que participarán unos 1.400 efectivos de las administraciones estatal, autonómica y local.

Estarán distribuidos por toda la región, en especial en carreteras y puntos donde se prevé mayor concentración de gente, y con vigilancia por tierra, mar y aire, con todo tipo de vehículos, también caballos, helicópteros, drones y embarcaciones.

Este despliegue, inédito en la comunidad, permitirá cubrir los más de 5.300 kilómetros cuadrados de su superficie, los 287 kilómetros de costa y cerca de 3.000 kilómetros de carreteras de la autonomía, en las que se esperan miles de desplazamientos, hasta 1,5 millones adicionales en todo el país, lo que supone duplicar la movilidad habitual. Y es que se prevé que España reciba casi medio millón de visitantes adicionales esta semana con motivo del eclipse, con un impacto de 347 millones de euros.

ZONAS PREFERENTES, EN BARCO POR LA BAHÍA Y ANIMALES DE CABÁRCENO

En Cantabria habrá cinco puestos de mando avanzado simultáneos en otras tantas zonas determinadas como preferentes de observación: Peña Cabarga, Ajo, Suances, Valderredible y Costa Quebrada -donde se habilitarán espacios para que más de un centenar de personas con discapacidad puedan disfrutar del evento-.

A estas zonas se sumarán otras áreas de especial atención en las que se han adoptado medidas preventivas, sobre todo de carácter circulatorio, como El Chivo, San Vicente de la Barquera, Castro Urdiales y Vega de Pas.

Uno de los lugares más significativos para ver el eclipse será la bahía santanderina y a bordo de un barco, para el que el Ejecutivo autonómico ha sorteado 130 plazas, con 65 invitaciones dobles, y que recibió más de 8.000 solicitudes.

En otros lugares turísticos, como el Parque de la Naturaleza de Cabárceno, se han establecido tres puntos para ver el fenómeno: el Mirador del Rubí, el punto más elevado de este espacio, el recinto de llamas y el Mirador de Hipopótamos.

Además, el recinto ha ampliado su horario de apertura al público y ha reforzado los servicios de transporte -restringido en algunos lugares por motivos de seguridad- y hostelería -con una pequeña zona de avituallamiento en el Mirador del Rubí-.

Una de las particularidades de la experiencia en Cabárceno será la posibilidad de observar las reacciones de los animales ante el oscurecimiento por el eclipse. Los comportamientos de leones y elefantes africanos serán objeto de seguimiento y estudio por la Asociación Ibérica de Zoos y Acuarios (AIZA), que también documentará el comportamiento de los animales del Zoo de Santillana del Mar.

MÚSICA EN ALTO CAMPOO Y RESTRICCIONES DE TRÁFICO EN PEÑA CABARGA.

En Alto Campoo seguirá el ciclo musical Campoo Estación Sonora con una actuación antes del eclipse. En el entorno del mirador de Fuente del Chivo tendrán lugar, hasta las 19.00 horas, los conciertos en acústico de Mario San Miguel, Jaguayano y Bizukau.

Peña Cabarga, uno de los cinco lugares preferentes de observación en la comunidad autónoma, contará con un dispositivo especial de seguridad y acceso. Así, no estará permitido subir a la cima en vehículo particular y los asistentes deberán usar el servicio de bus lanzadera habilitado, previa retirada de un ticket gratuito en la Finca Museo Marqués de Valdecilla de Solares, en Medio Cudeyo. Los coches privados deberán estacionarse en el polígono industrial de Heras, desde donde saldrán los autobuses hasta la cumbre.

El Gobierno autonómico retransmitirá en directo el eclipse desde el Mirador de La Braguía, en los Valles Pasiegos, que se podrá visualizar en el enlace https://turismodecantabria.com/eclipse-total-de-sol-del-dia-...- 2026), accesible también en la página web www.cantabria.es. Se hará a través de telescopios de última generación.

SANTANDER, PIÉLAGOS, SUANCES, SANTOÑA.

En Santander, el acceso al faro de Cabo Mayor estará cerrado al tráfico y podría cortarse también a la Virgen del Mar, en función de la afluencia de vehículos. El TUS pondrá lanzaderas cada 10 minutos entre el PCTCAN y Ciriego, con más de 1.500 plazas de aparcamiento próximas a sus paradas.

Y junto a la campa de Rostrío se instalará el PMA de Costa Quebrada y al lado del campo de fútbol de Cueto habrá un hospital de campaña. El Ayuntamiento de la capital recomienda ir a pie y evitar el uso del vehículo privado.

Y el Consistorio de Piélagos ha acordado cerrar el acceso de vehículos a la costa de Liencres y a La Picota desde Mortera y Boo, entre las 16.00 y las 20.30 horas, para garantizar la seguridad de vecinos y la posible actuación de servicios esenciales y emergencias.

En Suances, donde se prevé mayor concentración de gente en la playa de Los Locos y Punta Ballota, también se establecerán cortes de tráfico y restricciones para garantizar la seguridad y facilitar la movilidad.

En el núcleo urbano, se cortará el tráfico en la intersección de la calle Madrid con la calle Acacio Gutiérrez, en el acceso al Faro de Suances, y quedará restringido el acceso desde la calle Sobremar hacia la calle Madrid.

Y en Tagle y Punta Ballota se prohibirá la circulación de vehículos por los caminos de la concentración parcelaria y solo podrán acceder peatones, mientras que estará prohibido el acceso peatonal a la Roca Blanca.

El Ayuntamiento de Santoña ha programado una 'Noche en Blanco' con propuestas que comenzarán por la tarde, en el Fuerte de San Martín, donde se ofrecerán experiencias inmersivas, yoga al aire libre y conciertos, y que seguirán después del fenómeno astronómico con paseos en barco por la Bahía.

GAFAS

El Gobierno cántabro y otros organismos y entidades han repartido gafas homologadas para garantizar una observación segura del fenómeno, que también pueden adquirirse en ópticas y otros establecimientos.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha recomendado adquirir gafas especiales con marcado CE y referencia EN ISO 12312-2:2015 para la observación segura del eclipse total de Sol, de este 12 de agosto.