Artemis II toma la primera foto de la Tierra desde la cara oculta de la Luna

La NASA publica la primera foto de la Tierra desde la cara oculta de la Luna. - NASA

MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La NASA y la Casa Blanca han publicado en 'X' la primera foto de la Tierra desde la cara oculta de la Luna, tomada por la agencia espacial, horas después de que los cuatro astronautas de la misión Artemis II alcanzaran la cara oculta de la Luna en el sexto día de misión.

"La humanidad, desde el otro lado. Primera foto desde la cara oculta de la Luna. Capturada desde (la nave espacial) Orión mientras la Tierra se oculta tras el horizonte lunar", ha señalado en su perfil en la red social la Casa Blanca, que en cuestión de tres horas acumula 2,4 millones de visualizaciones.

La agencia espacial estadounidense, que ha colgado la misma foto en su perfil en español poco después, ha señalado que la imagen "recuerda a la icónica fotografía Earthrise (Salida de la Tierra), tomada hace 58 años durante la misión Apolo 8".

Además, los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto con el de la CSA (Agencia Espacial Canadiense) Jeremy Hansen, también han presenciado el eclipse solar del 6 de abril, en el que se alinearon el Sol, la Luna y la nave espacial Orión.

"Totalidad, más allá de la Tierra. Desde la órbita lunar, la Luna eclipsa al Sol, revelando una vista que pocos en la historia de la humanidad han presenciado", ha añadido la Casa Blanca, que también ha compartido una foto del momento.

Por su parte, la agencia espacial estadounidense ha colgado en su perfil una imagen de los astronautas con sus gafas para eclipses, que usaron para proteger sus ojos durante el eclipse solar. "El Sol, la Luna y la nave espacial Orión se alinearon, ¡y la Luna brilló con luz propia!", ha explicado.

Durante esta madrugada, Orion ha alcanzado su máximo acercamiento a la Luna (6.530 kilómetros) y, unos minutos después, su distancia máxima desde la Tierra (406.772 kilómetros). Tras sobrevolar el satélite natural, regresará a la tierra a los diez días del lanzamiento de la misión.

Al regresar a la Tierra, la tripulación soportará la reentrada de alta velocidad y alta temperatura a través de la atmósfera de la Tierra antes de amerizar en el Océano Pacífico frente a la costa de San Diego, donde serán recibidos por un equipo de recuperación compuesto por personal de la NASA y del Departamento de Defensa, quienes los llevarán de vuelta a tierra firme.

El ser humano ha vuelto a la Luna en el marco de la misión Artemis tras más de 50 años, cuando en la década de los 60 la NASA desarrolló el programa espacial tripulado Apolo, que se dio por finalizado en 1972. Desde la NASA destacan que estos exploradores "representan lo mejor de la humanidad, atreviéndose a forjar nuevas fronteras en el espacio" en nombre de todos los seres humanos.

Artemis II es la primera prueba de vuelo tripulado de la NASA del cohete Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS) y la nave espacial Orion alrededor de la Luna, con el fin de verificar las capacidades actuales para que los humanos exploren el espacio profundo y preparar el terreno para la exploración y la ciencia a largo plazo en la superficie lunar.

Esta misión confirmará que todos los sistemas de la nave funcionan según lo diseñado con tripulación a bordo en el entorno real del espacio profundo. La misión allanará el camino para las misiones a la superficie lunar, estableciendo capacidades de ciencia y exploración lunar a largo plazo, e inspirará a la próxima generación de exploradores: la Generación Artemis.