El norte peninsular suele tener cielos nubosos el 12 de agosto, fecha en la que este año se producirá el eclipse solar

Archivo - April 8, 2026, Orion Capsule, Outer Space: The Moon, backlit by the Sun during a solar eclipse, photographed by the Orion spacecraft external camera mounted on the solar array as the Artemis II mission approaches the Moon showing on day 6 of the - Nasa/Nasa / Zuma Press / ContactoPhoto - Archivo

MADRID 29 May. (EUROPA PRESS) -

La franja cantábrica suele tener con mayor frecuencia nubosidad, especialmente en el litoral norte de Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco durante los días 11, 12 y 13 de agosto, según un estudio de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). El 12 de agosto de este año se podrá ver en España el primer eclipse total de sol en más de un siglo.

El organismo estatal ha utilizado como base principal del estudio el conjunto de datos conocido como ERA5, desarrollado por el Centro Europeo de Predicción a Medio Plazo (ECMWF, por sus siglas en inglés). En concreto, ha usado la información al respecto recogida entre 2010 y 2025 en toda España para los días del 11 al 13 de agosto de 17:00 a 20:00 horas UTC, que corresponden con el periodo horario en el que tendrá lugar el eclipse.

Además, ha corregido los "posibles errores sistemáticos" de ERA5 con los datos de la nubosidad estimada por satélite, la cual se deriva del producto Cloud Mask (CMA), del SAF de Nowcasting. Con todo ello, AEMET obtuvo una estadística sobre la frecuencia de que el cielo esté poco nuboso o despejado, para esas fechas, en las distintas zonas de España, e hizo un mapa.

Este mapa muestra que el porcentaje de tener cielos despejados en el litoral norte de Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco cae a la horquilla del 30 al 50%, lo que "encaja con el comportamiento habitual del verano en esta región". Por el contrario, la mitad sur de la Península es la que tiene mayor frecuencia de cielos despejados, si bien está fuera de la franja de totalidad del eclipse.

Por otro lado, el interior peninsular muestra una situación intermedia. Gran parte de Castilla y León, Castilla-La Mancha y el valle del Ebro muestran frecuencias de entre el 50 y el 70% de que el cielo esté poco nuboso o despejado. "Son zonas donde el tiempo veraniego suele ser relativamente estable, pero donde pueden aparecer nubes de evolución durante la tarde", ha precisado el organismo estatal.

En este sentido, AEMET incide en que las conclusiones del estudio proporcionan una información "valiosa" con respecto a la posible visibilidad del eclipse en las distintas regiones de España, pero no predice qué ocurrirá ese día en concreto. "Para poder tener esta previsión habrá que esperar a unos pocos días antes del 12 de agosto", ha subrayado.