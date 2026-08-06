Una parte de un cohete de SpaceX impacta contra la Luna y la NASA afirma que la colisión "no representa ningún peligro"

Archivo - 07 April 2026, ---: An image provided by NASA, captured by the Artemis II crew, shows the Earth setting behind the moon. Photo: Nasa/ZUMA Press Wire/dpa - Nasa/ZUMA Press Wire/dpa - Archivo

MADRID, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una parte de un cohete de SpaceX, la compañía espacial del magnate Elon Musk, ha impactado este miércoles contra la superficie de la Luna, según ha informado la NASA, que ha asegurado que esta colisión "no representa ningún peligro".

En concreto, se trata de la etapa superior de un cohete Falcon 9 de SpaceX, que realizó un impacto no planificado sobre la superficie lunar. Esta etapa superior del Falcon 9 pertenecía a un lanzamiento de enero de 2025.

Desde la NASA han explicado que una combinación de actividad solar y fuerzas gravitatorias derivó en este impacto no planificado obre la superficie de la Luna.

La agencia espacial norteamericana no tenía previsto que esta etapa superior impactara contra la Luna. Sin embargo, no es algo que "preocupe realmente" a la NASA.

De hecho, precisa que se trata de un método "técnicamente aceptado y seguro" para deshacerse de componentes en órbita lunar baja. "En algunos casos, los operadores de las misiones deciden terminar su misión impactando sus equipos contra la superficie lunar porque es una estrategia predecible y rastreable para la eliminación de hardware al final de su vida útil", ha explicado una experta de la agencia.

La NASA ha incidido en que este impacto "no representa absolutamente ningún peligro para nadie en la Tierra ni para ningún equipo en la Luna". "De hecho, los científicos están ansiosos por estudiar este evento de impacto, ya que puede ayudarnos a precisar cómo rastrear este tipo de objetos en el futuro", afirma la experta.

Los impactos son un proceso que ocurre a lo largo de todo el sistema solar. Al estrellar un objeto de tamaño y velocidad conocidos contra la superficie lunar, los científicos pueden entender mejor el proceso de formación de cráteres y qué tipo de cráter resulta de un impacto de esa magnitud.

La Luna siempre está recibiendo impactos. Meteoros, asteroides, cometas y otros objetos han chocado contra ella todo el tiempo a lo largo de sus 4.000 millones de años de historia.

De hecho, los astronautas del Apolo 11 observaron destellos de impactos activos y la formación de cráteres en la superficie lunar durante las pocas horas que duró su sobrevuelo.