Dos astronautas parten a la Estación Espacial en una Crew Dragon de SpaceX

MADRID, 30 May. (EUROPA PRESS) -

Dos astronautas de la NASA han partido hacia la Estación Espacial Internacional este 30 de mayo a bordo de una nave Crew Dragon de Space X. Es el primer vuelo tripulado estadounidense en una nave estadounidense y desde suelo estadounidense desde que en 2011 concluyeran los vuelos del transbordador espacial.

Tal y como estaba previsto, el lanzamiento de Douglas Harley y Robert Behnken se produjo a las 19.23 UTC desde el Centro Espacial Kennedy, en Cabo Cañaveral, Florida.

We have liftoff. History is made as @NASA_Astronauts launch from @NASAKennedy for the first time in nine years on the @SpaceX Crew Dragon: pic.twitter.com/alX1t1JBAt