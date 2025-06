ispace vuelve a fracasar en aterrizar una nave en la Luna

MADRID, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La segunda misión a la Luna de la compañía espacial japonesa ispace también fracasó en su objetivo, debido a la pérdida de contacto con la nave Resilience durante la secuencia de aterrizaje.

Lanzado el 15 de enero, el módulo de aterrizaje tenía previsto su llegada al Mare Frigoris de la Luna este 5 de junio a las 19.17 UTC, pero el centro de control de misión perdió el contacto antes de que la nave tocara suelo.

Los controladores determinaron que era improbable que se restableciera la comunicación con el módulo de aterrizaje y decidió dar por concluida la misión, según informó en un comunicado.

As of 8:00 a.m. on June 6, 2025, mission controllers have determined that it is unlikely that communication with the lander will be restored and therefore completing Success 9 is not achievable. It has been decided to conclude the mission.

