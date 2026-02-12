Despega el cohete europeo Ariane 6 con su nueva configuración de máxima potencia con 4 nuevos propulsores

1051516.1.260.149.20260212175059 Despega el cohete europeo Ariane 6 - CAPTURA/ESA

MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El cohete de la Agencia Espacial Europea (ESA) Ariane 6 ha despegado este jueves desde la plataforma de lanzamiento del Puerto Espacial Europeo en la Guaya Francesa con 32 satélites Amazon Leo.

Se trata el sexto vuelo del Ariane 6 y el primero con su nueva configuración de máximo potencia, con cuatro nuevos propulsores que han impulsado el cohete desde la plataforma de lanzamiento. El vuelo durará 114 minutos desde el despegue hasta la separación de los últimos satélites.

El Ariane 6, en su configuración de cuatro propulsores, duplica su rendimiento en comparación con la versión de dos propulsores, que ha volado cinco veces, incluyendo el vuelo inaugural en 2024.

Los propulsores P120C que utiliza el Ariane 6 son uno de los motores de una sola pieza más potentes en producción en el mundo. Volar con cuatro propulsores sitúa al Ariane 6 en una nueva categoría de cohetes.

Con el empuje adicional de dos propulsores adicionales, el Ariane 6 puede transportar alrededor de 21,6 toneladas a la órbita baja terrestre, más del doble de las 10,3 toneladas que podría transportar con solo dos propulsores.

Para este vuelo, Ariane 6 utiliza la larga carena que alberga los 32 satélites Amazon Leo y los protege de la intemperie hasta su llegada al espacio. La carena tiene 20 metros de altura y 5,4 metros de diámetro, y podría transportar cuatro jirafas sobre cada una.

Al ser el primer vuelo con una carena larga, este lanzamiento es el más alto del Ariane 6 hasta la fecha. Una vez ensamblado en la plataforma de lanzamiento del Puerto Espacial Europeo en la Guayana Francesa, ha alcanzado 62 metros de altura, aproximadamente la misma altura que un edificio de 20 plantas.

Para el desarrollo del Ariane 6, la Agencia Espacial Europea colabora con una red industrial en trece países europeos, liderada por el contratista principal y autoridad de diseño, ArianeGroup. La agencia espacial francesa CNES gestiona las operaciones de alcance en el Puerto Espacial Europeo en la Guayana Francesa. Arianespace es el proveedor de servicios de lanzamiento.

El desarrollo del cohete ha contado con la participación de las siguientes empresas españolas pertenecientes a la Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio (TEDAE): Airbus Defence and Space, Airbus Crisa, GTD, HV Sistemas, INVENTIA, Thales Alenia Space y Sener.