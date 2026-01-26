La IA arroja luz sobre unas misteriosas huellas de dinosaurios

Archivo - Huella de dinosaurio - NEIL DAVIES - Archivo

Una nueva aplicación, impulsada por inteligencia artificial (IA), podría ayudar a los científicos y al público a identificar huellas de dinosaurios hechas hace millones de años, tal y como revela un estudio de la Universidad de Edimburgo (Reino Unido).

El estudio, publicado en 'PNAS', fue financiado por el fondo de innovaciones del Proyecto BMBF: Data-X, el proyecto Helmholtz ROCK-IT, el proyecto Helmholtz-AI NorMImag, la National Geographic Society y el Leverhulme Trust.

Durante décadas, los paleontólogos han reflexionado sobre una serie de antiguas huellas de dinosaurios y se han preguntado si fueron dejadas por feroces carnívoros, amables herbívoros o incluso por especies primitivas de aves.

Ahora, tanto los investigadores como los entusiastas de los dinosaurios pueden cargar una imagen o un boceto de una huella de dinosaurio desde su teléfono móvil a la aplicación DinoTracker y recibir un análisis instantáneo.

Las huellas de dinosaurios fosilizadas son un indicador importante de vida prehistórica, pero investigaciones anteriores han demostrado que son notoriamente difíciles de interpretar. Los métodos tradicionales requerían que los investigadores compilaran manualmente conjuntos de datos informáticos en los que se asignaban huellas específicas a dinosaurios específicos, lo que podría introducir sesgos, dicen los expertos.

Investigadores dirigidos por el centro de investigación Helmholtz-Zentrum de Berlín, en colaboración con la Universidad de Edimburgo, utilizaron algoritmos avanzados para permitir que las computadoras se entrenaran a sí mismas para reconocer variaciones en la forma de las huellas de dinosaurios.

Su modelo de IA se entrenó con casi 2.000 huellas fósiles, además de millones de variaciones adicionales para imitar cambios realistas, como compresión y desplazamiento de bordes. Así, se identificó ocho características clave de la variación de la huella, incluida la extensión de los dedos, la posición del talón, el tamaño del área de contacto del pie al golpear el suelo y la cantidad de peso colocado en diferentes partes del pie. Una vez reconocidas las variaciones, el modelo pudo predecir qué dinosaurio dejó las huellas basándose en comparaciones con huellas fósiles existentes. El algoritmo logró un acuerdo de alrededor del 90 por ciento con las clasificaciones realizadas por expertos humanos, incluso para especies controvertidas.

Lo más intrigante es que la red descubrió que varias huellas de dinosaurios, hechas hace más de 200 millones de años, comparten características asombrosas con aves extintas y modernas. Esto sugiere que las aves podrían haberse originado decenas de millones de años antes de lo que se pensaba anteriormente, o alternativamente, que algunos dinosaurios primitivos en realidad tenían pies que casualmente se parecían a los de las aves en gran medida, dice el equipo.

El sistema también indicó que algunas huellas misteriosas desde hace mucho tiempo en la Isla de Skye en Escocia, que fueron impresas en la orilla fangosa de una laguna hace unos 170 millones de años, podrían haber sido hechas por algunos de los parientes más antiguos de los dinosaurios con pico de pato conocidos en cualquier parte del mundo.

La investigación abre nuevas posibilidades para comprender cómo vivieron los dinosaurios y se desplazaron por la Tierra y ofrece a todos la oportunidad de convertirse en su propio investigador de huellas fósiles.

El doctor Gregor Hartmann, del centro de investigación Helmholtz-Zentrum, detalla: "Nuestro método proporciona una forma imparcial de reconocer la variación en las huellas y comprobar hipótesis sobre sus creadores. Es una herramienta excelente para la investigación, la educación e incluso el trabajo de campo".

El profesor Steve Brusatte, catedrático personal de Paleontología y Evolución de la Facultad de Geociencias, comenta: "Este estudio es una contribución apasionante para la paleontología y una forma objetiva y basada en datos de clasificar las huellas de dinosaurios, algo que ha desconcertado a los expertos durante más de un siglo.

Abre nuevas y emocionantes posibilidades para comprender cómo vivieron y se desplazaron estos increíbles animales, y cuándo evolucionaron grupos importantes como las aves. Esta red informática podría haber identificado a las aves más antiguas del mundo, lo que considero un uso fantástico y fructífero para la IA", concluye.