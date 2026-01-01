Nuevas observaciones revelan un planeta rebelde con la masa de Saturno

Archivo - Saturno - NASA/JPL/SPACE SCIENCE INSTITUTE - Archivo

MADRID, 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

Según un nuevo estudio de expertos internacionales, las observaciones simultáneas desde tierra y desde el espacio de un planeta flotante recién descubierto han permitido medir directamente su masa y distancia a la Tierra. En este hallazgo intervienen la Universidad de Pekín (China), el Instituto de Astronomía y Ciencias Espaciales de Corea (Corea del Sur) y la Universidad de Varsovia (Polonia).

Los hallazgos, publicados en 'Science', ofrecen información sobre las diversas y dinámicas vías por las que los planetas pueden ser lanzados al espacio interestelar. Si bien los estudios hasta la fecha solo han revelado un puñado de estos planetas flotantes, se espera que las detecciones aumenten en los próximos años, en particular con la campaña del Telescopio Espacial Nancy Grace Roman de la NASA, cuyo lanzamiento está previsto para 2027.

Los planetas suelen encontrarse unidos a una o más estrellas; sin embargo, cada vez hay más evidencia de que algunos vagan solos por la galaxia. Estos objetos, llamados planetas flotantes o errantes, carecen de una compañera estelar conocida.

Y, dado que no emiten mucha luz, se revelan solo a través de sus sutiles efectos gravitacionales, un fenómeno llamado microlente. Una de las principales limitaciones de este método de descubrimiento es que no puede determinar la distancia a estos planetas, lo que dificulta la medición independiente de su masa. Como resultado, gran parte de esta esquiva población de mundos solitarios sigue siendo especulativa.

En este artículo, los investigadores informan del descubrimiento de un nuevo planeta flotante detectado mediante un fugaz evento de microlente. Sin embargo, a diferencia de detecciones anteriores, observaron este evento de microlente simultáneamente desde la Tierra y el espacio, utilizando varios sondeos terrestres junto con el telescopio espacial Gaia.

Pequeñas diferencias en la sincronización de la luz que llega a estos puntos estratégicos distantes permitieron medir la paralaje de microlente, lo cual, al combinarse con el modelado de lentes puntuales de fuentes finitas, permitió a los autores determinar la masa y ubicación del planeta. Tiene aproximadamente el 22% de la masa de Júpiter y se encuentra a aproximadamente 3.000 parsecs del centro de la Vía Láctea.

Dado que la masa de este planeta es comparable a la de Saturno, los investigadores argumentan que probablemente se formó dentro de un sistema planetario, en lugar de forma aislada como una pequeña estrella o una enana marrón. Se cree que estos planetas rebeldes de baja masa nacen alrededor de estrellas y luego son expulsados de sus confines orbitales a través de trastornos gravitacionales, como interacciones con planetas vecinos o compañeros estelares inestables.