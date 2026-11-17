El absentismo laboral pone el foco en los detectives: qué pueden investigar durante una baja laboral - We Never Sleep

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 17 de noviembre.- Cada día, más de 1,6 millones de trabajadores faltaron a su puesto en España durante el segundo trimestre de 2026. Según Randstad Research, el absentismo alcanzó el 7,2 % de las horas pactadas, con 1.637.174 ausencias diarias, de las que 1.274.528 correspondieron a bajas médicas. Son cifras que plantean importantes desafíos organizativos a las empresas, pero que no deben confundirse con situaciones fraudulentas: una incapacidad temporal es un derecho reconocido y las estadísticas de absentismo no permiten determinar cuántas bajas son irregulares. El impacto económico también es considerable. El XV Informe Adecco sobre Absentismo Laboral estima que su coste alcanzó los 59.109 millones de euros en 2025. Ante este escenario, We Never Sleep, especializada en investigación privada, recuerda que recurrir a un detective exige respetar límites legales precisos. La empresa resume su criterio en una declaración: Una baja es un derecho y la mayoría son legítimas. Nuestro trabajo como detectives para bajas laborales no es vigilar a nadie, sino comprobar con objetividad si hay indicios fundados.

Qué permite investigar la ley y qué queda fuera

La Ley 5/2014, de Seguridad Privada, autoriza a los detectives a obtener información sobre conductas relacionadas con el ámbito laboral cuando existe un interés legítimo. Sin embargo, excluye expresamente las investigaciones dentro de domicilios y lugares reservados. Tampoco permite actuaciones que vulneren la intimidad, la dignidad o los derechos fundamentales del trabajador.

La distinción es importante porque estar de baja médica no obliga necesariamente a permanecer en casa. Una persona puede pasear, practicar determinadas actividades o desplazarse si esas conductas son compatibles con su dolencia y recuperación. Lo relevante para una investigación no es simplemente observar actividad física, sino documentar hechos que puedan resultar incompatibles con la incapacidad alegada o perjudiciales para su recuperación.

El Tribunal Supremo estableció un límite especialmente significativo en su sentencia del 25 de mayo de 2023. El tribunal consideró ilícitas las fotografías obtenidas por un detective mientras un trabajador realizaba actividades en el jardín de su domicilio, al tratarse de un espacio protegido por su expectativa de privacidad. La observación desde el exterior no eliminaba esa protección.

Los cinco requisitos para investigar una baja laboral legalmente

Para los departamentos de Recursos Humanos, una investigación debe cumplir cinco condiciones fundamentales. La primera es contar con indicios previos y concretos que justifiquen las comprobaciones, sin basarse únicamente en sospechas genéricas sobre el trabajador. La segunda consiste en desarrollar las actuaciones exclusivamente en espacios donde la observación esté legalmente permitida, sin acceder a domicilios ni invadir lugares privados o reservados. Además, la investigación debe encargarse a un detective privado habilitado por el Ministerio del Interior, ya que no cualquier profesional puede realizar legalmente estas funciones.

Los otros dos requisitos afectan al alcance de las comprobaciones y a su posible utilización judicial. La investigación debe respetar el principio de proporcionalidad, limitándose a las actuaciones necesarias para documentar conductas potencialmente incompatibles con la dolencia o perjudiciales para la recuperación. Finalmente, los hechos observados deben recogerse en un informe que pueda ratificarse ante un tribunal, donde el detective explique cómo obtuvo la información. Este documento no convierte automáticamente una sospecha en fraude ni garantiza la validez de una sanción, que dependerá de las circunstancias acreditadas y de su valoración judicial.

En este ámbito, We Never Sleep desarrolla investigaciones laborales mediante observación y documentación de conductas, con elaboración de informes destinados a posibles procedimientos judiciales. La diferencia entre una comprobación legítima y una intromisión ilícita reside, precisamente, en respetar los derechos del trabajador mientras se investigan hechos concretos.

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