La AESAH advierte que el Plan Europeo de Electrificación puede dejar atrás a millones de hogares - AESAH

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 22 de julio de 2026.-

La organización valora el impulso a la descarbonización del sector residencial, pero reclama un enfoque tecnológicamente neutro que incorpore los combustibles renovables y tenga en cuenta la diversidad del parque de viviendas europeo

La Alianza por una Energía Sostenible y Accesible en el Hogar (AESAH) valora positivamente el objetivo de la Comisión Europea de acelerar la descarbonización de los edificios y mejorar la eficiencia energética mediante el nuevo “Electrification Action Plan”. Sin embargo, advierte de que una estrategia centrada casi exclusivamente en la electrificación mediante bombas de calor, como la que se plantea, corre el riesgo de generar una situación de inviabilidad para millones de hogares, ya que en muchos casos esta solución no puede implantarse por razones técnicas o económicas.

La Comisión Europea reconoce en su Plan que las bombas de calor desempeñarán un papel protagonista en la transición energética y anuncia nuevas medidas para acelerar su despliegue, como un futuro mecanismo europeo de apoyo al mercado (“Clean Heat Market Mechanism”), nuevos instrumentos de financiación y un objetivo de alcanzar cuatro millones de instalaciones anuales en 2030. No obstante, el documento apenas contempla el papel que pueden desempeñar los combustibles renovables y las tecnologías de combustión de alta eficiencia en la descarbonización del calor.

Para la Alianza, la transformación del parque edificatorio europeo solo será un éxito si responde a la realidad de los hogares: “Compartimos el objetivo de descarbonizar la calefacción, pero no podemos construir una política pública pensando que existe una única solución válida para todos los edificios y todas las familias. Europa necesita una transición justa, inclusiva y basada en la neutralidad tecnológica”, explica el portavoz de la Alianza.

La diversidad del parque de viviendas

AESAH recuerda que una parte muy importante del parque residencial europeo, y especialmente del español, presenta limitaciones técnicas, económicas o urbanísticas que dificultan una sustitución masiva por sistemas totalmente eléctricos. La diversidad climática, la elevada presencia de edificios plurifamiliares, las limitaciones de espacio o la capacidad de inversión de muchos hogares hacen necesario mantener abiertas distintas vías de descarbonización. Por ejemplo, más del 70% de las viviendas españolas no reúnen las condiciones técnicas para instalar tecnologías como la bomba de calor, y su coste la sitúa fuera del alcance de la mayoría de familias incluso con subvenciones.

En este contexto, la Alianza lamenta que el Plan no reconozca expresamente la contribución de los combustibles renovables -como el biometano, el BioGLP, el rDME o los combustibles líquidos renovables-, capaces de reducir de forma inmediata las emisiones aprovechando las infraestructuras y equipos existentes y evitando inversiones inasumibles para muchos consumidores.

“La transición energética no puede convertirse en un proceso que deje atrás a quienes viven en edificios donde una bomba de calor no es viable o a quienes simplemente no pueden afrontar inversiones de decenas de miles de euros. Si queremos que nadie se quede atrás, necesitamos incorporar todas las soluciones renovables disponibles”, añaden.

La Alianza subraya que las calderas de condensación compatibles con combustibles renovables constituyen una alternativa eficiente para avanzar en la descarbonización del parque existente, especialmente en rehabilitación, permitiendo reducciones significativas de emisiones sin necesidad de sustituir completamente las instalaciones actuales. Asimismo, defiende que los sistemas híbridos pueden desempeñar un papel relevante en aquellos edificios donde la electrificación total no resulte la opción más eficiente.

Eficiencia y accesibilidad para la ciudadanía

AESAH considera positivo que la Comisión reconozca la necesidad de reducir la diferencia entre el precio de la electricidad y el gas, facilitar financiación para la renovación energética y combatir la pobreza energética. Sin embargo, insiste en que estos objetivos deben complementarse con políticas que respeten el principio de neutralidad tecnológica y valoren las diferentes soluciones disponibles para descarbonizar el calor.

“La descarbonización del calor será más rápida, más asequible y socialmente más justa si Europa apuesta por la complementariedad de soluciones y aprovecha el potencial de los combustibles renovables junto con las tecnologías eléctricas. No se trata de elegir una tecnología frente a otra, sino de garantizar que cada hogar pueda acceder a la solución que mejor se adapte a su realidad”, concluye su portavoz.

Por último, la Alianza hace un llamamiento a las instituciones europeas para que el futuro desarrollo legislativo del Plan incorpore los combustibles renovables dentro de la estrategia de descarbonización de los edificios y garantice que las ayudas públicas apoyen todas aquellas tecnologías que permitan reducir emisiones de forma coste-eficiente, viable y accesible para los ciudadanos.

Contacto

Emisor: AESAH

Contacto: AESAH

Número de contacto: +34917941143