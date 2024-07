Cómo afecta el calor al coche: los elementos que más sufren y cómo evitar averías costosas

(Información remitida por la empresa firmante)

Las temperaturas extremas del verano pueden estropear diversos sistemas y componentes del vehículo. AutoSpecial, primer marketplace de compraventa de vehículos entre particulares con garantía, detalla qué partes del coche sufren más con las altas temperaturas y de qué manera prevenirlo

Madrid, 30 de julio de 2024.- Las altas temperaturas estivales no solo afectan a la hora de conducir, sino que también pueden influir en el estado del vehículo. Las temperaturas extremas pueden afectar a diversos sistemas y componentes de un coche, impactando tanto en su rendimiento como en su durabilidad, por lo que las posibilidades de sufrir una avería aumentan.



Es importante que tengamos claro cuáles son los elementos, sistemas y componentes del coche que más pueden sufrir por el calor, para evitar posibles averías muy costosas. Autospecial, el primer marketplace de compraventa de vehículos entre particulares certificados y con garantía, detalla los fallos más habituales en un vehículo relacionados con las altas temperaturas, que se localizan en el sistema de frenos, el radiador, los neumáticos y los líquidos. Es recomendable revisar estos elementos antes de ponernos en marcha, así como realizar paradas periódicas si circulamos con una temperatura exterior muy elevada.



Contar con un buen sistema de aire acondicionado es un elemento imprescindible a la hora de irse de vacaciones en el coche. Si el radiador, el termostato, las mangueras y el refrigerante no están en buen estado, el motor puede sobrecalentarse, lo que puede causar daños graves y muy costosos. Por eso, es bueno comprobar que el aire acondicionado enfría perfectamente, que no necesitas una recarga del gas, así como observar que el sistema no tiene fugas. Además, disponer de un elemento tan simple como un parasol ayuda a que el coche sobrelleve mejor el calor del verano. Colócalo en el parabrisas al aparcar para que la temperatura interna baje hasta 10 grados. Al volver a acceder notarás una temperatura más amigable, evitarás gastar combustible forzando la climatización y también un desgaste prematuro de ajustes, plásticos y revestimientos de a bordo.



Otro elemento que puede verse afectado por las altas temperaturas es la batería, ya que el calor puede causar la evaporación del líquido interno, disminuyendo su capacidad de carga y, en ocasiones, si la batería está cerca del final de su vida útil, tiene muchas más posibilidades de estropearse. En la mayoría de los casos es necesario realizar un cambio de batería. Algunas medidas preventivas que recomienda Autospecial son mover el coche con cierta periodicidad y rodar al menos 20 minutos para que el alternador cargue la batería, revisar que los bornes de la batería no tienen restos de óxido o signos de desgaste.



Por su parte, aunque los neumáticos están preparados para las altas temperaturas, hay que tener en cuenta que con el calor aumentan las posibilidades de reventones y pinchazos y de un desgaste prematuro. Para evitar que esto se produzca, hay que revisar el buen estado de los neumáticos, especialmente el desgaste y la presión, y observar que no tienen bultos, cortes o malformaciones. Antes de verificar su estado, los limpiaremos con agua a presión para retirar restos de suciedad que puedan llevar a juicios equívocos. La mejor recomendación desde Autospecial es realizar una conducción lo más delicada posible: evita frenazos, derrapes y movimientos bruscos.



El último elemento a revisar antes de coger el coche en vacaciones es el aceite del motor. Las altas temperaturas pueden hacer que se degrade más rápidamente, lo que puede provocar que el aceite no lubrique adecuadamente las partes móviles del motor, generando un mayor desgaste y daños. En verano, es importante utilizar aceites con una viscosidad adecuada para soportar las altas temperaturas, si bien es cierto que los aceites sintéticos suelen ofrecer una mayor resistencia al calor y una mejor protección para el motor. En cualquier caso, es recomendable consultar el manual del fabricante para elegir el aceite más adecuado para el coche y realizar cambios de aceite periódicos para mantener el motor en buen estado, especialmente en épocas de altas temperaturas.



