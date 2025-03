La agencia Let’s Be Influenced triunfa con sus influencers en la París Fashion Week - Let's Be Group

Madrid, 12 de marzo de 2025. - Let’s Be Influenced, una de las principales agencias de influencers en España, ha sido la responsable de que varias de sus influencers brillaran en la París Fashion Week, uno de los eventos más exclusivos del mundo de la moda, donde se han visto a celebridades como Georgina Rodríguez, Ester Expósito o el mismísimo Ed Westwick. Gracias a la organización y apoyo de la agencia, las influencers pudieron asistir a este gran evento, mostrando sus estilismos y marcando las tendencias que predominarán durante todo el 2025.

La agencia, que en los últimos años ha crecido significativamente hasta consolidarse como Lets Be Group, continúa fortaleciendo su presencia en la escena internacional de la moda, habiendo estado previamente en eventos internacionales como Coachella, o la Fashion Week de Nueva York y Milán. Su participación en la París Fashion Week refleja su crecimiento y las oportunidades que brindan a sus talentos para tener presencia en el panorama de la moda global.

Entre las influencers que asistieron al evento, destacaron Tatiana Kaer, quien optó por un look elegante y sencillo con piezas de Marciano by Guess y Massimo Dutti; Claudieta, que deslumbró con una americana de Básico en Jerez y una falda acampanada de Pinko. Además, Sara Fructuoso no tuvo miedo de arriesgar, eligiendo unos micro shorts amarillos, marcando una de las tendencias más atrevidas del 2025.

También estuvieron presentes Luna Javierre, quien eligió un total look de Mogardo; Ruth Basauri, quien eligió un look coquette, combinando un bolso de Gucci con una coleta baja, un peinado que se ha convertido en tendencia para este 2025; Sara Álvarez, que brilló con un conjunto de Pinko; Anita, una de las influencers revelación del momento, deslumbró con un corset de Liberata, una prenda que vuelve a estar en tendencia; y Melissa López, que apostó por un estilo minimalista de Zara.

Las influencers de Let’s Be Influenced estuvieron presentes en numerosos desfiles, como los de Four Sis & Co, Sheller, Bahar Kianpour o Noe Bernacelli, donde compartieron todos los detalles con sus seguidores. La CEO y fundadora de Let’s Be Influenced, María Majón, también ha estado presente en el evento, mostrando el creciente éxito de la agencia en su camino hacia la consolidación internacional. Las fotos de estos momentos fueron capturadas por el fotógrafo Miguel Román. El maquillaje de todas las influencers fue realizado por Álvaro Sámchez, peluquero y maquillador de referencia en Málaga.

