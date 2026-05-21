Aire Holidays lanza AI-RE Experience, una herramienta de inteligencia artificial para descubrir Valencia - Aire Holidays / ARG Marketing Consulting

(Información remitida por la empresa firmante)

Valencia, 21 de mayo de 2026.- Aire Holidays ha presentado oficialmente AI-RE Experience, una nueva herramienta basada en inteligencia artificial diseñada para mejorar la forma en que los visitantes descubren, planifican y disfrutan su estancia en Valencia.

El sistema permite generar itinerarios personalizados en pocos segundos teniendo en cuenta la duración del viaje, el tipo de visitante, el presupuesto, el ritmo deseado y las preferencias de cada usuario. A través de esta tecnología, los huéspedes pueden acceder a recomendaciones adaptadas sobre restaurantes, experiencias locales, planes de ocio, zonas de interés y propuestas pensadas para vivir la ciudad de una forma más cómoda, auténtica y personalizada.

AI-RE Experience nace con el objetivo de crear un ecosistema turístico inteligente en Valencia, conectando a viajeros, alojamientos turísticos, restaurantes, comercios y colaboradores locales dentro de una misma experiencia digital. La herramienta no solo busca facilitar la planificación del viaje, sino también dar mayor visibilidad al tejido empresarial local mediante recomendaciones integradas y acuerdos de colaboración.

La iniciativa se integra dentro del ecosistema digital de Aire Holidays, compañía especializada en apartamentos turísticos en Valencia, que durante los últimos meses ha reforzado su estrategia de posicionamiento internacional, captación directa de reservas y mejora de la experiencia del huésped.

Además de ofrecer itinerarios personalizados, el proyecto permitirá incorporar progresivamente descuentos, beneficios exclusivos y recomendaciones locales seleccionadas, con el objetivo de aportar más valor al viajero y generar nuevas oportunidades para los negocios colaboradores.

El desarrollo tecnológico (registrado y patentado), la estrategia SEO y la arquitectura digital del proyecto han sido impulsados por ARG Marketing Consulting, consultora especializada en posicionamiento SEO, inteligencia artificial, automatización y sistemas de captación digital para empresas.

Según la compañía, AI-RE Experience se encuentra actualmente en su primera fase de despliegue y continuará evolucionando durante los próximos meses con nuevas funcionalidades, mejoras en la personalización de itinerarios y una mayor integración con colaboradores locales.

Con este lanzamiento, Aire Holidays refuerza su apuesta por un modelo turístico más inteligente, conectado y orientado a la experiencia real del viajero, combinando alojamiento, tecnología y conocimiento local para ofrecer una nueva forma de descubrir Valencia.

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