Victor Depoorter CEO de PROA Energy y Mario López CEO de Albitel - ALBITEL

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 24 de noviembre de 2026.

El acuerdo, firmado en GENERA 2026, combina la tecnología de previsión, monitorización y gestión energética de PROA Energy con las capacidades de ingeniería y servicio de campo de ALBITEL en toda Europa.

Madrid, España, 24 de noviembre de 2026. ALBITEL Group, grupo español de empresas especializado en ingeniería y tecnología para energías renovables, y PROA Energy, compañía australiana de tecnología energética, han firmado un memorando de entendimiento (MOU) en GENERA 2026, celebrada en el recinto ferial IFEMA MADRID. El acuerdo establece un marco de colaboración para la comercialización, instalación, puesta en marcha y soporte continuo de la tecnología de PROA Energy en Europa.

Una única vía de acceso al mercado, del suministro al soporte

En virtud del MOU, PROA Energy aporta su tecnología de previsión de generación, monitorización de activos y gestión energética, mientras que ALBITEL contribuye con su red comercial, sus capacidades de ingeniería, su logística y sus equipos de servicio de campo.

Juntas, las compañías llegarán a promotores, propietarios y operadores de energías renovables en toda Europa, desarrollarán una cadena de suministro local de equipos y componentes y acompañarán a los proyectos en todas sus fases.

BUNT, la filial de instrumentación de ALBITEL, aportará su experiencia en sensores y sistemas de monitorización meteorológica, que proporcionan buena parte de los datos en campo de los que dependen la previsión y la monitorización.

El objetivo es que la tecnología de PROA Energy sea más fácil de adquirir, integrar y mantener a nivel local. Las previsiones de generación ayudan a los operadores a anticipar variaciones en la producción, y la monitorización de activos les ofrece una visión más clara del rendimiento de sus plantas. Con los equipos de ingeniería y de campo de ALBITEL sobre el terreno, los clientes cuentan con apoyo para integrar estos sistemas en sus proyectos y con soporte durante toda la operación, a través de un único interlocutor local.

"Estamos muy ilusionados de trabajar con PROA Energy para llevar soluciones innovadoras de previsión y monitorización al sector renovable europeo. Al combinar la tecnología de PROA con nuestra experiencia en ingeniería y en campo, podemos ofrecer a los clientes una solución llave en mano, desde la instalación y la puesta en marcha hasta el soporte continuo", ha afirmado Mario López, CEO de ALBITEL Group. "Nuestra tecnología ayuda a los operadores de energías renovables a anticipar las variaciones de generación y a entender cómo están funcionando sus activos. Trabajar con ALBITEL nos permite llevar esa tecnología a proyectos europeos, con conocimiento local sobre el terreno", ha señalado Victor Depoorter, CEO de PROA Energy.

Sobre ALBITEL Group

ALBITEL Group es un grupo español de empresas especializado en ingeniería y tecnología para energías renovables. El grupo da servicio a proyectos solares y eólicos con servicios de ingeniería, asesoramiento técnico, instrumentación, instalación y monitorización. Su filial de instrumentación, BUNT, está especializada en sensores y estaciones meteorológicas para proyectos de energías renovables. Más información: www.albitel.com

Sobre PROA Energy

PROA Energy es una compañía australiana de tecnología energética que ofrece soluciones de previsión de generación, monitorización de activos y gestión energética. Su tecnología ayuda a los operadores de energías renovables a utilizar datos meteorológicos y operativos para tomar decisiones mejor fundamentadas. Más información: www.proa.energy