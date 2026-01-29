Los Alcázares activa 'El Mar que Inspira' con el XXV Aniversario de las Incursiones Berberiscas - Los Alcazares Turismo

(Información remitida por la empresa firmante)

MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El municipio presenta en FITUR esta celebración como uno de los grandes hitos del relato “El mar que inspira”, reforzando su apuesta por un turismo cultural, experiencial y activo durante todo el año.

El municipio de Los Alcázares ha presentado en FITUR 2026 el XXV Aniversario de las Incursiones Berberiscas, uno de los eventos culturales consolidados del litoral del sureste español, como punto de partida de su nueva estrategia de turismo histórico y cultural, integrada en el Plan de Marketing Turístico 2025 – 2027 elaborado por la consultora Open-Ideas incluido en el Plan de Análisis de la Estrategia Turística de Los Alcázares Enmarcado en el PRTR, financiado por la Unión Europea Next-Generation EU.

Esta presentación se enmarca en la visión estratégica “Un mar abierto a cada estación”, que define el modelo turístico de Los Alcázares para los próximos años, y en la línea narrativa “El mar que inspira”, concebida para conectar el Mar Menor con la historia, la identidad y la cultura local como elementos diferenciales del destino.

Un aniversario que marca un antes y un después

La celebración del XXV aniversario supone un hito para un evento que, a lo largo de un cuarto de siglo, ha evolucionado desde una iniciativa local hasta convertirse en una cita de referencia dentro del calendario cultural y festivo de la Región de Murcia. Las Incursiones Berberiscas han sabido consolidarse como un producto turístico singular, con capacidad para atraer visitantes, dinamizar la economía local y proyectar la imagen de Los Alcázares más allá de la temporada estival.

Su presentación en FITUR 2026 responde a la voluntad del municipio de reforzar su posicionamiento como destino cultural, poniendo en valor aquellos eventos que, además de su atractivo festivo, poseen un profundo contenido histórico y patrimonial.

Recrear la historia para comprender el territorio

Las Incursiones Berberiscas recrean los ataques corsarios que, entre los siglos XVI y XVII, marcaron la historia de las costas del Mar Menor y del sureste peninsular. Estos episodios, ligados a la piratería del norte de África, influyeron de forma decisiva en la vida cotidiana, la organización social y el desarrollo defensivo de las poblaciones costeras.

La necesidad de protección dio lugar a un sistema de vigilancia basado en torres vigía y puntos de control, como la Torre del Rame, que configuraron el territorio y la relación de la población con el mar. Hoy, esta recreación histórica transforma ese legado en una experiencia cultural y participativa que permite comprender el pasado y la identidad de Los Alcázares a través de desfiles y escenas históricas.

Un evento que transforma el municipio

Durante varios días, Los Alcázares se convierte en un gran escenario histórico al aire libre. Desembarcos, desfiles, recreaciones teatrales, campamentos de época, mercados artesanales y actividades familiares llenan las calles y espacios públicos, gracias a la implicación de asociaciones, comparsas y vecinos.

Este carácter participativo es uno de los grandes valores del evento, ya que refuerza el sentimiento de identidad local y convierte a la ciudadanía en protagonista de la experiencia turística. La fiesta no solo se observa, se vive, generando una conexión emocional entre residentes y visitantes que contribuye a la fidelización y al recuerdo positivo del destino.

Turismo cultural para todo el año

Dentro del Plan Estratégico de Turismo, las Incursiones Berberiscas se consolidan como uno de los principales productos de turismo cultural y de eventos, un segmento clave para avanzar en la desestacionalización y diversificación de la oferta.

Frente a un modelo tradicional centrado en el sol y playa, Los Alcázares apuesta por un turismo capaz de generar motivos de viaje en diferentes momentos del año. Eventos como las Incursiones Berberiscas permiten atraer visitantes en primavera, vinculando la experiencia cultural con otros productos del destino como la gastronomía, el turismo azul, el patrimonio o el ocio familiar.

Un mar abierto a cada estación: el mar que inspira historia y cultura

La estrategia presentada en FITUR se articula bajo el concepto “Un mar abierto a cada estación”, que define un modelo turístico más equilibrado, sostenible y resiliente, en el que el mar deja de entenderse como un recurso estacional vinculado exclusivamente al verano para convertirse en el eje estructurador del destino durante todo el año. Un mar que se vive se interpreta y se disfruta de formas distintas según la época, a través de experiencias culturales, gastronómicas, deportivas y patrimoniales.

En este enfoque, el turismo histórico y cultural adquiere un papel fundamental, ya que permite reinterpretar la relación de Los Alcázares con el mar desde una perspectiva identitaria y experiencial, conectando pasado, presente y futuro. La historia marítima del municipio, marcada por siglos de convivencia, defensa y adaptación al entorno, se convierte así en un activo turístico capaz de generar motivaciones de viaje más allá del sol y playa.

Desde esta visión nace la línea narrativa “El mar que inspira”, concebida como el hilo conductor del relato cultural del destino. Un relato que no se limita a la contemplación del paisaje ni al disfrute pasivo del entorno, sino que integra las historias, tradiciones, episodios históricos y vivencias colectivas que han surgido en torno al Mar Menor a lo largo de los siglos, y que hoy forman parte de la identidad local.

Las Incursiones Berberiscas encarnan de forma ejemplar la unión entre estrategia cultural y relato histórico. Se consolidan como un producto turístico que transforma un episodio del pasado vinculado al mar en una experiencia cultural contemporánea, participativa y emocional.

El evento no solo recrea la historia, sino que la convierte en una herramienta de comprensión del territorio, cohesión social y atracción turística, capaz de emocionar, educar y conectar con públicos diversos a lo largo del año.

Proyección regional y nacional

Con la presentación del XXV aniversario en FITUR 2026, Los Alcázares refuerza la proyección regional y nacional de este evento, posicionándolo como uno de los grandes referentes del turismo cultural del litoral mediterráneo.

La apuesta por productos turísticos con identidad propia, arraigados en la historia local y alineados con los principios de sostenibilidad, digitalización y calidad, responde a la hoja de ruta marcada por el municipio para los próximos años.

Historia, cultura y futuro

Las Incursiones Berberiscas representan hoy mucho más que una recreación histórica: son una herramienta estratégica de construcción de destino, capaz de fortalecer la marca turística de Los Alcázares y de proyectar un modelo en el que la cultura, el patrimonio y el mar se integran como ejes clave de desarrollo turístico. A través de la recreación histórica, el municipio transforma su pasado en una experiencia cultural viva, accesible y compartida, que conecta a residentes y visitantes con la identidad del territorio.

Con motivo de su XXV Aniversario, que se celebrará del 2 al 5 de abril de 2026, Los Alcázares reafirma su compromiso con un turismo que mira al futuro sin renunciar a su historia, apostando por un evento capaz de atraer visitantes fuera de la temporada estival y de activar el destino en primavera. Cuatro días en los que la historia se vive en las calles, la cultura se comparte y el Mar Menor vuelve a ser fuente de inspiración, consolidando a las Incursiones Berberiscas como uno de los grandes hitos del calendario cultural y turístico del municipio.

Contacto

Emisor: Los Alcazares Turismo

Contacto: Los Alcazares Turismo

Número de contacto: 623035392