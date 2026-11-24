Cúrcuma, granada y jengibre - AlchemLife

(Información remitida por la empresa firmante)

La compañía destaca la importancia de la hidratación y el control de la calefacción frente a las molestias respiratorias causadas por el frío y ofrece Phytorelief como complemento vegetal

Barcelona, 24 de noviembre de 2026.- La llegada del invierno conlleva un aumento de las molestias en la garganta debido a diversos factores ambientales. Entre las causas principales figuran el uso de calefacción en espacios cerrados, que reduce la humedad del aire, y los cambios bruscos de temperatura entre el interior y el exterior, a lo que se suma una menor ingesta de líquidos al disminuir la sensación de sed. Ante este escenario, la compañía de fitoterapia AlchemLife ha difundido una serie de recomendaciones para mantener la salud de las vías aéreas durante los meses de frío.



La empresa subraya la importancia de mantener una hidratación constante mediante el consumo de agua o infusiones templadas. Asimismo, aconseja moderar el uso de calefacción, ventilar las estancias diariamente y utilizar humidificadores si el ambiente resulta excesivamente seco. Otras medidas preventivas incluyen proteger el cuello al salir a la calle, priorizar la respiración nasal y procurar el descanso vocal en profesiones de alta exigencia, como la docencia o la atención al cliente. En caso de que las molestias persistan varios días, se intensifiquen o se acompañen de fiebre, AlchemLife sugiere consultar a un profesional sanitario.



Para complementar estos hábitos, AlchemLife propone Phytorelief, un complemento alimenticio compuesto por extractos vegetales de cúrcuma, jengibre y granada, presentado en formato de pastillas para chupar. Según informa la compañía, la cúrcuma contribuye a mantener saludables las vías aéreas superiores, el jengibre ayuda al funcionamiento normal de las vías respiratorias y al mantenimiento de las defensas naturales, y la granada aporta componentes activos con acción antioxidante. Estos ingredientes son procesados mediante la tecnología propia PhytoAdvance, orientada a preservar la pureza de los extractos.



La posología recomendada es de tres pastillas al día, las cuales deben disolverse lentamente en la boca. El producto, que no contiene azúcares y es apto para personas veganas, tiene un precio de venta al público recomendado (PVPR) de 9,75 euros. La disponibilidad del mismo se extiende a farmacias, herbolarios y otros establecimientos especializados en salud. Toda la información adicional puede consultarse en www.phytorelief.es.



Cabe recordar que el uso de complementos alimenticios no sustituye una dieta equilibrada ni un estilo de vida saludable. Asimismo, el consumo de este producto no está recomendado en mujeres embarazadas, durante el periodo de lactancia ni en menores de 6 años. Aquellas personas que sigan algún tratamiento médico o presenten problemas hepáticos o biliares deben consultar con un profesional antes de su uso.

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