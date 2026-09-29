Alfran refuerza su capacidad internacional con maquinaria especializada alrededor del mundo - Alfran

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 29 de septiembre de 2026.-

Alfran cuenta con una flota propia de maquinaria especializada para demolición robotizada, y para bombeo y proyección vía húmeda de hormigones refractarios, distribuida actualmente en nueve países. Esta infraestructura permite a la compañía responder con mayor agilidad a proyectos de mantenimiento y paradas industriales, donde la disponibilidad de equipos y los plazos de ejecución son factores determinantes.

La maquinaria está ubicada en España, México, Estados Unidos, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, India, Colombia y Nigeria. Esta distribución permite acercar los recursos a los principales mercados en los que opera Alfran y organizar los trabajos con soporte local, adaptando los equipos a las características de cada instalación.

Entre los recursos disponibles destacan los robots de demolición controlados a distancia, que permiten al operario trabajar alejado del frente de demolición y reducir su exposición directa. Su utilización resulta especialmente relevante en espacios confinados, zonas de difícil acceso y otros entornos industriales complejos. Además, estos equipos facilitan un mayor control y precisión durante la retirada de revestimientos refractarios y costras del proceso.

Para la instalación de hormigones refractarios vía húmeda, Alfran dispone de equipos de bombeo (pumpcrete) y proyección (shotcrete), junto con tecnología propia como ALFRANJET. Los distintos equipos y configuraciones permiten adaptar los trabajos a las necesidades de cada proyecto. La combinación de estas soluciones con los robots de demolición facilita abordar de forma especializada tanto la retirada del revestimiento existente como la aplicación del nuevo hormigón refractario.

Esta capacidad permite optimizar los recursos y contribuir a reducir los tiempos de ejecución, un aspecto especialmente relevante cuando las intervenciones deben realizarse durante paradas industriales programadas. Al mismo tiempo, el uso de equipos especializados permite desarrollar los trabajos manteniendo el foco en la seguridad de los operarios y en las condiciones específicas de cada instalación. Reduciendo el tiempo de operación, el número de personas implicadas, y con el foco en el desarrollo seguro de las tareas, se reduce la probabilidad de accidentes.

Con esta infraestructura internacional, Alfran refuerza un modelo de servicio basado en medios propios y soporte próximo al cliente, con el objetivo de ofrecer soluciones adaptadas a las necesidades de cada proyecto y mantener su compromiso de proteger el corazón de la industria.

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