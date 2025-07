Amazon Prime Day 2025: TerraMaster ofrece hasta 25 % de descuento en soluciones de almacenamiento

(Información remitida por la empresa firmante)

Shenzhen, China, 8 de julio de 2025. - TerraMaster, líder mundial en soluciones de almacenamiento innovadoras, se complace en anunciar sus ofertas exclusivas para el Prime Day 2025, con descuentos de hasta el 25 % en toda su gama de dispositivos NAS y DAS. Esta promoción por tiempo limitado se llevará a cabo durante el Amazon Prime Day en julio, brindando una excelente oportunidad para que usuarios domésticos, profesionales creativos y pequeñas empresas actualicen sus soluciones de almacenamiento a un precio excepcional

Recomendaciones de productos destacados



Los productos de TerraMaster son reconocidos por su rentabilidad y sus funciones potentes. A continuación, presentamos los modelos más destacados de esta promoción:



Novedades (10 % de descuento)

F4 SSD: NAS completamente flash de 4 bahías, compacto y silencioso, compatible con almacenamiento SSD M.2 NVMe de alta velocidad. Ofrece velocidades de transferencia de 5GbE, copias de seguridad y categorización de fotos impulsadas por IA, y potentes funciones de streaming en 4K. Ideal para centros multimedia domésticos y copias de seguridad, especialmente cuando se combina con la aplicación móvil TNAS Mobile.



D4 SSD: Diseñado para creadores de contenido, compatible con USB 4 y un ancho de banda de hasta 40Gbps. En modo RAID 0, alcanza velocidades de lectura/escritura de hasta 3257 MB/s, ideal para edición de video en 4K/8K y aplicaciones multiplataforma. La app exclusiva TDAS permite realizar copias de seguridad de fotos y vídeos del móvil con un solo clic.



Para usuarios domésticos e individuales

F4-212 (25 % de descuento): NAS de 4 bahías con gran capacidad de almacenamiento (hasta 120 TB), ideal para almacenamiento centralizado y copias de seguridad en el hogar. Compatible con acceso multiusuario y streaming de medios vía Plex; muy valorado por los usuarios domésticos.



F4-423 (20 % de descuento): NAS de 4 bahías con chasis de aleación de aluminio, procesador Intel N5105 de cuatro núcleos, 4 GB de RAM (ampliables a 32 GB), doble puerto 2.5GbE (con agregación hasta 5Gbps), soporte para múltiples configuraciones RAID y TRAID, doble caché M.2 NVMe y el nuevo sistema TOS 6. Compatible con decodificación de video 4K, ideal tanto para usuarios domésticos como profesionales.



Para pymes y desarrolladores

F4-424 Pro (20 % de descuento): NAS de 4 bahías con procesador Intel Core i3-N305 de 8 núcleos, 32 GB de RAM DDR5 y dos puertos Ethernet de 2.5G, con velocidades de transferencia de hasta 283 MB/s. Perfecto para pequeñas empresas y desarrolladores que necesitan almacenamiento seguro y de alto rendimiento.



F4-424 Max (25 % de descuento): NAS de gama alta con 4 bahías, procesador Intel Core i5-1235U de 10 núcleos, 8 GB de RAM DDR5 (ampliables a 64 GB), dos puertos 10GbE (hasta 20Gbps) y soporte para decodificación 4K y servicios de archivos multiprotocolo. Ideal para pymes, creadores de contenido profesionales y usuarios que necesitan virtualización, streaming en 4K y copias de seguridad a gran escala.



Para profesionales creativos y del sector multimedia

F8 SSD (25 % de descuento): NAS completamente flash de 8 bahías con procesador Intel de cuatro núcleos, 8 GB de RAM DDR5 y puerto 10GbE. Diseñado para profesionales de la creación multimedia que necesitan un almacenamiento de alto rendimiento; perfecto para la edición de video en 4K/8K y la gestión de grandes proyectos.



D4-320 (20 % de descuento): DAS de 4 bahías con soporte para USB 3.2 Gen 2 (10Gbps), con velocidades de lectura/escritura de hasta 1030 MB/s. Ideal para edición de video en 4K, fotografía y flujos de trabajo creativos que requieren transferencia rápida de datos.



D8 Hybrid (20 % de descuento): DAS híbrido de 8 bahías (soporta 4 discos duros y 4 SSD M.2) con USB 3.2 Gen 2 (10Gbps). Combina gran capacidad con alto rendimiento, ideal para empresas pequeñas y medianas, producción multimedia y necesidades de almacenamiento profesional de alto nivel.



¿Por qué elegir TerraMaster?

La gama de productos de TerraMaster cubre una amplia variedad de necesidades, desde copias de seguridad personales hasta almacenamiento a nivel empresarial. Ya sea el F8 SSD Plus para centros de entretenimiento en casa o la solución de respaldo integrada BBS para pequeñas empresas, TerraMaster es conocido por su rendimiento, fiabilidad y facilidad de uso. Esta promoción por Prime Day brinda a los usuarios la oportunidad de acceder a soluciones de almacenamiento de vanguardia a precios reducidos.



Respaldo de datos personales y familiares: Modelos como el F4 SSD, F2-212 y F4-212 facilitan la gestión del almacenamiento familiar y protegen recuerdos valiosos.



Entretenimiento multimedia: Los modelos F2-424, F4-424 y F4-424 Pro convierten el hogar en un centro multimedia con reproducción fluida e imágenes de alta definición.



Respaldo para pequeñas empresas: El F8 SSD Plus, F6-424 Max y la serie NAS T12-500 Pro con 10GbE consolidan datos empresariales con eficiencia, mejorando la productividad.



Almacenamiento para edición de video: Dispositivos DAS como el D4 SSD, D4-320 y D8 Hybrid permiten flujos de trabajo sin interrupciones en edición de video 4K, potenciando la creatividad.



Oferta por tiempo limitado

Durante la promoción del Prime Day, productos seleccionados disfrutan de descuentos de hasta el 20 % – 25 %. Además, los nuevos F4 SSD y D4 SSD cuentan con una oferta exclusiva del 10 % de descuento. No hay mejor momento para mejorar las capacidades de almacenamiento a un precio inigualable durante el Amazon Prime Day 2025.



Para más información, visitar: Amazon ES



Seguirles en redes sociales:

Facebook: https://www.facebook.com/terramasteroffi...

X: https://www.x.com/TerraMasters



Acerca de TerraMaster

TerraMaster es una marca especializada en soluciones de almacenamiento innovadoras, que ofrece productos como almacenamiento conectado en red (NAS) y almacenamiento de conexión directa (DAS), cada vez más populares en más de 40 países y regiones. Con más de 10 años de experiencia en el desarrollo de tecnología de almacenamiento, TerraMaster responde a las necesidades de usuarios domésticos, pequeñas y medianas empresas (PYMES) y entornos empresariales, ofreciendo soluciones fiables, eficientes y adaptadas a cada escenario.







Contacto

Nombre contacto: Mike Yang

Descripción contacto: TerraMaster

Teléfono de contacto: 17888557842





Imágenes

https://static.comunicae.com/photos/notas/1264761/Prime-Day-5-628x355-2.jpg

Pie de foto: PrimeDay

Autor: TerraMaster