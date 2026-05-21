Animals’ View publica un reportaje sobre las granjas de insectos y sus implicaciones éticas

Apicultor muestra panal de abejas de una de las colmenas - Eira do Val | Animals' View

(Información remitida por la empresa firmante)

El reportaje de la organización documenta la realidad de la cría masiva de insectos y analiza el impacto de un modelo productivo que, pese a su narrativa de sostenibilidad, plantea un nuevo dilema ético a gran escala debido a la capacidad de sintiencia de estos animales

Madrid, 21 de mayo de 2026.- La organización de derechos animales Animals’ View ha hecho público un reportaje sobre la industria de la cría de insectos, en el que señala la evidencia científica acerca de la sintiencia de estos animales. Esta industria sacrifica anualmente a millones de millones de individuos.



Desde hace varios años, se promueve la cría de insectos como una herramienta sostenible para alimentar a la población global. Sin embargo, la organización señala que es necesario abrir un debate social sobre la responsabilidad ética hacia estos invertebrados, cuya capacidad de sentir cuenta con un respaldo científico cada vez mayor.



Un sector impulsado por las instituciones

En todo el mundo, la proliferación de plantas de producción masiva de especies como grillos, moscas o gusanos de la harina busca consolidarse en el sistema alimentario. Las proyecciones económicas reflejan un crecimiento exponencial: la industria de proteína de insectos podría alcanzar los 4.000 millones de dólares en 2035, mientras que el mercado de insectos comestibles se dispararía hasta superar los 40.000 millones en el mismo periodo.



Esta expansión incluye proyectos de gran escala en Europa, con instalaciones diseñadas para producir hasta 100.000 toneladas anuales de invertebrados. Este crecimiento responde al impulso activo que, desde mediados de la década de 2010, instituciones de la Unión Europea y Canadá han dado al sector, presentándolo como una alternativa a la ganadería tradicional. Sin embargo, la organización indica que en muchos casos, los insectos no se crían para sustituir a otros animales, sino para servir de base para sus piensos, lo que podría contribuir a perpetuar el modelo de ganadería intensiva al reducir sus costes operativos.



Actualmente, los insectos se utilizan principalmente en dos ámbitos: la elaboración de piensos para animales utilizados para consumo o denominados de compañía, y como ingrediente en productos procesados para humanos (harinas, snacks o barras energéticas) donde su presencia pasa más desapercibida.



Evidencia científica sobre la sintiencia de los insectos

Animals’ View opina que esta industria se expande ignorando las evidencias sobre la sintiencia de los insectos. Aunque poseen cerebros pequeños, diversos estudios demuestran que lo relevante no es el número de neuronas, sino su organización funcional. Se ha observado, por ejemplo, que las abejas muestran capacidad de aprendizaje y respuestas flexibles, mientras que otras especies exhiben reacciones compatibles con estados emocionales: respuestas pesimistas tras amenazas o conductas positivas tras recompensas. Además, disponen de mecanismos de nocicepción para detectar estímulos dañinos.



Dentro de las granjas de insectos

Según datos del reportaje, actualmente se cuentan por billones los insectos criados y sacrificados anualmente por la industria.



Por dar algunas cifras aproximadas:



• Más de 200.000 millones de moscas soldado negras



• Aproximadamente 300.000 millones de tenebrios



• Entre 18 y 41 millones de millones de abejas melíferas



• Entre uno y 100 millones de millones de cochinillas de la laca



La organización señala que en las granjas, "las condiciones de vida están sujetas a las necesidades de la producción industrial: alta densidad de individuos en espacios reducidos, manipulación masiva y entornos artificiales. Muchos de ellos mueren en este período por ahogamiento, canibalismo o enfermedades".



"Se les mata en grandes grupos utilizando diversos métodos: congelación lenta, trituración en vivo, exposición a altas temperaturas (mediante agua caliente, vapor o secado térmico) o uso de gases como el dióxido de carbono".



Alternativas nutricionales: el papel de la proteína vegetal

Una dieta basada en proteínas vegetales —combinando legumbres, cereales, frutos secos y semillas— está avalada por diversos organismos internacionales, como la Organización Mundial de la Salud, la Asociación Dietética Británica, el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido, la Dietistas de Canadá o la Academia de Nutrición y Dietética de Estados Unidos. Por ello, según la organización, no es necesario recurrir a nuevas formas de explotación animal para cubrir las necesidades nutricionales de la población.



Además, propone que "si las instituciones públicas y privadas decidieran invertir recursos y promover industrias basadas en productos de origen vegetal, avanzaríamos hacia un sistema alimentario con todos los beneficios necesarios para los seres humanos y el planeta, y evitaría el sufrimiento y la muerte de millones de millones de animales".



Un debate para el que todavía hay tiempo

El reportaje señala que la cría industrial de insectos avanza rápidamente, pero el debate sobre sus implicaciones éticas aún se encuentra en una fase inicial. A diferencia de otras industrias, a día de hoy la de la cría de insectos no se encuentra plenamente consolidada, y todavía se enfrenta a la barrera del rechazo cultural en muchas sociedades occidentales. El interrogante no es solo tecnológico o ambiental, sino también moral.



Animals’ View considera que "la responsabilidad ética ante animales con capacidad de sufrir, no puede quedar al margen de la actual expansión industrial. Con millones de millones de individuos en juego, la organización destaca la urgencia de un análisis y debate previo a que el modelo de producción se consolide de forma irreversible. Postergarlo supondría normalizar una forma de explotación cuya magnitud llevaría el sufrimiento y el sacrificio de individuos a una escala sin precedentes".



Sobre Animals' View

son una asociación creada en 2023 que, a través de las imágenes y la información, buscan generar un cambio en la conciencia colectiva con respecto a la relación con los demás animales y las discriminaciones de las que son víctimas a causa del especismo. Su misión es transmitir los valores del antiespecismo mediante investigaciones en colaboración con organizaciones y grupos activistas de Europa y el Sur Global.



Reportaje completo aquí: https://youtu.be/5ig9Cf-RZOU



Página web de la ONG: https://www.animalsview.org/insects



Por favor, acreditar las fotografías adjuntas con los siguientes datos: Eira do Val " Animals' View

Contacto

Nombre contacto: Helena Rivera

Descripción contacto: Animals' View / Portavoz

Teléfono de contacto: +34 672985591