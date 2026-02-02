APSBI impulsa en Barcelona una plataforma en I+D centrada en la tecnología T2T de SYZERLY ECO

SYZERLY ECO - SYZERLY ECO

Barcelona, 2 de febrero de 2026.-

La iniciativa pone el foco en la tecnología de reciclaje químico T2T (Textile to Textile) desarrollada por la empresa china SYZERLY ECO, y tiene como objetivo analizar su posible encaje dentro de los marcos científicos e industriales europeos

La APSBI (Asociación Española de Promoción de la Ciencia, los Negocios y la Innovación) ha iniciado los trabajos preliminares para la creación en Barcelona de un centro de investigación y cooperación tecnológica centrado en el reciclaje circular de materiales textiles.



Según datos de la Agencia Europea de Medio Ambiente (European Environment Agency, EEA), la Unión Europea genera cada año aproximadamente 6,95 millones de toneladas de residuos textiles, lo que equivale a unos 16 kilogramos por habitante. En la actualidad, una parte significativa de estos residuos sigue gestionándose como fracción mixta, y solo una proporción limitada accede a circuitos de reciclaje de alto valor añadido. En este contexto, el reciclaje químico y la reconstrucción molecular de materiales están ganando relevancia tanto en la investigación académica como en el debate industrial europeo.



Una tecnología de referencia para el intercambio científico y técnico

La tecnología T2T desarrollada por SYZERLY ECO se basa en procesos de despolimerización y repolimerización química, que permiten transformar residuos textiles de base poliéster en monómeros de alta pureza y materias primas aptas para aplicaciones textiles. Entre los materiales obtenidos se incluyen monómeros BHET, chips de poliéster reciclado para hilatura, fibras largas y cortas, así como materiales de coloración en masa y masterbatches reciclados.



De acuerdo con la información disponible, estos materiales ya se han aplicado en distintos contextos industriales, como prendas de vestir, tejidos técnicos para deporte y textiles para el hogar. La tecnología ha alcanzado además un nivel de operación industrial continua y producción a gran escala en el mercado chino, lo que la convierte en un caso de estudio relevante desde el punto de vista tecnológico.



Un proyecto impulsado desde la coordinación, no desde la certificación

El sector textil europeo afronta actualmente retos estructurales complejos, entre ellos el aumento del volumen de residuos, las tensiones en la seguridad del suministro de materias primas y el endurecimiento de los requisitos regulatorios en materia climática y de sostenibilidad. En este marco, APSBI actúa en este proyecto como entidad impulsora y coordinadora, con el objetivo de facilitar el diálogo técnico entre centros de investigación, actores industriales y empresas tecnológicas.



Desde una perspectiva científica europea, APSBI subraya que toda tecnología de economía circular desarrollada fuera de la Unión Europea debe ser analizada en función del contexto regulatorio, energético, logístico y económico local antes de su posible aplicación. Investigadores en los ámbitos de la ciencia de materiales y la economía circular coinciden en que el valor de las tecnologías de reciclaje químico depende de su verificabilidad, reproducibilidad y capacidad de integración con los sistemas de reciclaje existentes, más que de su rendimiento en otros entornos industriales.



Un entorno abierto para el análisis y el intercambio tecnológico

Sobre la base de este enfoque, el centro que APSBI propone desarrollar en Barcelona aspira a convertirse en un entorno abierto de investigación y debate técnico, donde distintas soluciones —incluida la tecnología T2T de SYZERLY ECO— puedan ser objeto de análisis sistemático, evaluación comparativa y discusión académica dentro del contexto europeo, sin funciones de certificación ni de validación regulatoria.



El proyecto se encuentra actualmente en fase de planificación, y APSBI prevé mantener conversaciones con instituciones académicas, entidades de investigación y actores industriales para definir su alcance, estructura de cooperación y calendario de desarrollo.



Sobre APSBI

La APSBI es una entidad sin ánimo de lucro que promueve la cooperación entre Europa y China en los ámbitos de la ciencia, la tecnología y la industria, a través del intercambio técnico, la innovación colaborativa y proyectos internacionales.



Sobre SYZERLY ECO

SYZERLY ECO es una empresa china especializada en materiales sostenibles y miembro de APSBI. La compañía ha llevado su tecnología T2T de reciclaje químico textil a una fase de operación industrial continua y producción a gran escala.







