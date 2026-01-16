Así viajarán los españoles en 2026: KAYAK revela las 10 tendencias de viaje para este año

Reservar ahora, pagar después - KAYAK

Madrid, 16 de enero

El informe "What the Future" de KAYAK revela los destinos emergentes y las diez tendencias de viaje para 2026 según KAYAK y TikTok

KAYAK, el motor de búsquedas de viajes líder en el mundo, ha publicado su informe What the Future (WTF) 2026, que revela los destinos y comportamientos de los viajeros españoles que marcarán el año. Junto con datos exclusivos de la comunidad de TikTok, el informe se centra en los lugares y patrones que importan antes de que se conviertan en noticia.



En su segunda edición, el informe WTF incorpora los resultados de una encuesta realizada a 14.000 viajeros de la generación Z y millennials, entre ellos 1.510 españoles, investigación social y cultural, y entrevistas con directivos de KAYAK para presentar las 10 tendencias que definirán la próxima generación de viajes. Entre ellas, destaca el impacto de la inteligencia artificial (IA) en la planificación, con un 34 % de los viajeros españoles encuestados afirmando que confían en las recomendaciones de la IA porque reúne consejos de diferentes fuentes y un 27 % declarando que les parecen más precisas y actualizadas que cualquier cosa que les envíen sus amigos por redes sociales.



"En 2026, la IA será un motor invisible detrás de los viajes aún más potente, anticipándose a las necesidades del viajero antes de que las pida y eliminando fricciones en cada paso. El futuro de los viajes no solo será más inteligente, será más humano y personalizado, con la tecnología mejorando la experiencia en todo momento", comenta Matthias Keller, director de Producto de KAYAK.



"TikTok está redefiniendo la forma en que las personas exploran el mundo y se ha convertido en un espacio con una cultura muy activa de búsqueda y descubrimiento cuando se trata de planificar viajes —desde vuelos y hoteles hasta destinos y mucho más", señala David Hoctor, director del vertical de Viajes, Soluciones Globales de Negocio en TikTok. "KAYAK ha identificado una serie de comportamientos de viaje emergentes que estamos viendo desarrollarse en tiempo real en TikTok, desde microescapadas con amigos hasta viajes soñados que te dejan sin aliento con tus seres queridos. Nos emociona ver cómo estas tendencias tomarán forma en 2026 a medida que los viajeros planifican sus próximos destinos".



Además, el informe WTF 2026 utiliza miles de millones de búsquedas de usuarios de KAYAK para destacar destinos poco explorados que ofrecen precios más bajos, menos aglomeraciones y mayor flexibilidad.



Tendencias de viaje KAYAK WTF 2026



Aún no en FYP

2026 será el año de reescribir las rutinas de viaje más populares, sustituyendo los lugares trending en cada rincón de internet por la próxima generación de destinos que aún no aparecen en redes sociales. El 74 % de la generación Z y el 71 % de los millennials prefieren lugares en los que nunca han estado. Las publicaciones en TikTok con el hashtag #hiddengems aumentaron más de un 50 % el año pasado.



Los 10 destinos emergentes de KAYAK para 2026



1. Cork, Irlanda.



2. Chongqing, China.



3. Harbin, China.



4. Zakynthos, Grecia.



5. Shenzhen, China.



6. Almaty, Kazajistán.



7. Hilo (Big Island), Estados Unidos.



8. Numea, Nueva Caledonia.



9. La Romana, República Dominicana.



10. Luxemburgo, Luxemburgo.



Reservar ahora, pagar después

Cuando el presupuesto es ajustado, las opciones de pago flexibles importan más que nunca. El 23 % de la generación Z y el 19 % de los millennials encuestados afirman que las tarjetas de crédito o los planes de pago a plazos determinarán cuántos viajes podrán hacer en 2026.



Viajes que dejan sin aliento

Los itinerarios que inspiran asombro están en tendencia. Desde eclipses solares hasta lluvias de meteoros, el 66 % de los viajeros de la generación Z y millennial afirman que las maravillas naturales guiarán sus planes de viaje en 2026, un dato que podría verse reflejado en torno al 12 de agosto, con España siendo uno de los mejores destinos para contemplar el eclipse solar total. Por otro lado, entre la generación Z, los viajes de naturaleza ya están entre las tres opciones principales de vacaciones y las publicaciones con #glamping en TikTok han aumentado un 20 %, señal de que el asombro y el aire libre han vuelto oficialmente al itinerario.



La IA, gran colega

¿Pedir recomendaciones de viaje a familia o amigos? Qué tiempos. La IA es el nuevo mejor amigo de la generación Z y los millennials. El 39 % de los viajeros de estas generaciones dicen ya usar la IA para inspirarse y encontrar ideas de viaje y casi la mitad de los viajeros afirma que cambiaría de destino si la IA les dijera que hay uno mejor.



Viajes que enriquecen

El "bienestar" es la nueva riqueza para los viajeros de la generación Z y los millennials. El 60 % mencionan el reset mental como su principal motivo para viajar, mientras que las publicaciones con #wellnesstravel aumentaron un 150 % en la comunidad de TikTok. Dispuestos a invertir más, redefinen el viaje de lujo como llegar descansados y no presumir.



Pequeños grandes viajes

Los pueblos y las ciudades más pequeñas son el nuevo lugar feliz. El 84 % de los viajeros afirma que prefiere visitar un pueblo o una ciudad pequeña para sus escapadas de 2026, esperando precios más bajos y menos aglomeraciones, pero siendo la autenticidad el verdadero gancho, y es que el 34 % de los viajeros españoles encuestados afirman priorizar una experiencia más genuina. Y aquí es donde TikTok sigue validando esta tendencia: uno de cada ocho viajeros afirma que las publicaciones en redes les inspiraron a visitar lugares menos conocidos.



Consultar aquí los cinco destinos pequeños con mejor relación calidad-precio en 2026.



El gran evento

¿Viajar por un evento en 2026? El 96 % de los viajeros de la generación Z y millennials planea desplazarse para asistir a un gran evento ese año. Ya sea una gran cita deportiva mundial, un concierto o un festival, los grandes eventos de 2026 no son la excusa para viajar: son el propio viaje. Entre los españoles, la música encabeza la lista, con un 32 % de los encuestados recorriendo kilómetros para ver actuaciones en directo.



Vacaciones para despejar la mente

Bajar el ritmo para sentir más. Viajar en 2026 consiste en tomarse un respiro en lugar de marcar frenéticamente casillas en la lista de deseos. Las publicaciones con el hashtag #slowtravel aumentaron casi un 330 % en TikTok en 2025. El 48 % de los viajeros encuestados afirma que viajar a un ritmo más lento les ayuda a aclarar la mente y el 27 % prefiere calidad por encima de cantidad en sus escapadas.



Nanovacaciones

Viajes cortos, grandes resultados. El uso de #weekendgetaways en TikTok aumentó más de un 60 % y casi el 69 % de los viajeros encuestados por KAYAK planea hacer varias mini escapadas en 2026, optando por cambios rápidos de escenario para obtener relajación inmediata.



Aventuras confortables

Las aventuras "soft" están en auge. En lugar de retos extremos, uno de cada cinco viajeros prefiere vivir experiencias ligeras combinadas con momentos de relax, como una carrera matutina seguida de un día de playa, o una caminata moderada rematada con una bebida refrescante. En 2026, la aventura no significa incomodidad.





