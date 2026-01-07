Atos Group, entre las mejores empresas de Servicios TI en Evaluación de Sostenibilidad 2025 de S&P Global

Evaluación de Sostenibilidad 2025 de S&P Global - Atos

Madrid, 7 de enero de 2026.-

Atos Group anuncia su más reciente reconocimiento en la Evaluación de Sostenibilidad Corporativa (CSA) 2025 de S&P Global, con una puntuación de 73 sobre 100

A día de hoy, esta calificación sitúa al Grupo en el percentil 93 del sector de Servicios de TI (categoría Proveedor de Servicios Tecnológicos – TSV), lo que lo posiciona entre el 7% de las empresas con mejor desempeño ESG (medioambiental, social y de gobernanza) de su sector.



Este es el duodécimo año consecutivo en que es reconocido como una de las empresas más sostenibles de su industria por S&P Global, lo que refuerza su compromiso de larga trayectoria con la excelencia en materia ESG.



La edición 2025 de la CSA destacó las fortalezas de Atos Group en Gestión del Capital Humano, Estrategia Climática y Gobernanza Corporativa, considerados por S&P Global los principales impulsores ESG para el sector de los servicios de TI. También, mantuvo un sólido desempeño en transparencia y comunicación de la información sobre sostenibilidad, un factor clave que contribuye a su posición destacada en el ranking.



Marie de Scorbiac, Directora de Relaciones con Inversores y Responsabilidad Social Corporativa de Atos Group, afirmó: "Aunque el grupo mantiene su enfoque en la recuperación financiera y el crecimiento, la Responsabilidad Social Corporativa sigue desempeñando un papel esencial para reforzar la confianza de nuestros grupos de interés y generar valor a largo plazo. Este reconocimiento de S&P Global refleja nuestro compromiso continuo con el avance de los estándares medioambientales, sociales y de gobernanza, tanto en nuestras propias operaciones como en los ecosistemas de nuestros clientes, mediante soluciones digitales innovadoras que impulsan una transformación sostenible".



La Evaluación de Sostenibilidad Corporativa (CSA) de S&P Global es una evaluación anual exhaustiva de las prácticas de sostenibilidad empresarial que cubre a más de 12.000 compañías en todo el mundo. Analiza criterios ESG tanto generales como específicos de cada industria, aplicando una metodología rigurosa que refleja las expectativas en constante evolución de inversores y otros grupos de interés.







