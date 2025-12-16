Aumentan las plagas en negocios españoles; expertos alertan del riesgo económico y sanitario para empresas - Grupo GAM

Madrid, 16 de diciembre de 2025.-

Grupo GAM, especialista en control de plagas, advierte sobre el creciente aumento de infestaciones en entornos comerciales y empresariales en España. Según la compañía, en los últimos años se ha registrado un notable incremento de incidencias en restaurantes, almacenes, oficinas y hoteles, una tendencia que los expertos atribuyen al aumento de las temperaturas, la intensa actividad urbana y la carencia de planes de prevención eficaces.

Un crecimiento sostenido de plagas en entornos urbanos y comerciales

Los negocios se enfrentan actualmente a un escenario donde las plagas han dejado de ser estacionales. Técnicos de sanidad ambiental confirman que la actividad de cucarachas, roedores, chinches y mosquitos se mantiene activa durante prácticamente todo el año.

Este fenómeno afecta a sectores variados: hostelería, comercio minorista, logística, centros educativos y oficinas. Los expertos advierten que cualquier espacio con tránsito de personas, manipulación de alimentos o presencia de residuos se convierte en un entorno susceptible.

Cucarachas, roedores y chinches: las plagas más preocupantes para las empresas

Cucarachas: el principal desencadenante de inspecciones desfavorables

La presencia de cucarachas continúa siendo una de las causas más frecuentes de sanciones y cierres temporales en negocios de alimentación. Su resistencia, capacidad de reproducción y tendencia a ocultarse hacen que su detección temprana sea complicada y, a la vez, determinante.

Roedores: daños eléctricos, contaminación y riesgo sanitario

Ratas y ratones no solo contaminan alimentos y superficies: también provocan daños materiales importantes al roer cables, tuberías o embalajes. Estos incidentes pueden generar fallos en sistemas eléctricos y maquinaria crítica para la operatividad del negocio.

Chinches: una plaga en auge también en oficinas y comercios

Lo que antes parecía exclusivo de hoteles se ha extendido ahora a oficinas, gimnasios, centros educativos y viviendas turísticas. Las chinches son extremadamente difíciles de eliminar sin intervención profesional, y su rápida expansión supone un riesgo para clientes y trabajadores.

Otras plagas emergentes: hormigas, avispas y mosquitos

Además de las plagas tradicionales, se observa un crecimiento en infestaciones de hormigas, moscas de la fruta, avispas y mosquitos. Estos insectos afectan especialmente a negocios con terrazas, zonas exteriores o almacenes de género fresco.

El impacto económico y reputacional de una infestación.

Pérdidas directas en productos y maquinaria

Uno de los efectos más inmediatos es la pérdida de mercancía o el deterioro de maquinaria. En sectores como la hostelería o la industria alimentaria, estas pérdidas pueden ser cuantiosas.

Sanciones y cierres temporales por incumplimiento sanitario

Las autoridades sanitarias pueden ordenar el cierre temporal de un negocio si detectan indicios de plaga. Estas situaciones implican no solo un cese de actividad, sino también la obligación de realizar desinfecciones certificadas y nuevas inspecciones.

Efecto viral: reseñas negativas y crisis de reputación

En la era digital, una sola fotografía o comentario en redes sociales puede desencadenar una crisis de reputación difícil de revertir. Muchos negocios no logran recuperarse del impacto emocional y económico que generan estas publicaciones.

Señales de alerta que los negocios no deben ignorar

Los expertos recomiendan prestar atención a indicios como:

-excrementos o restos orgánicos,

-envases perforados o material roído,

-olores fuertes o inusuales,

-insectos vivos o muertos,

-ruidos provenientes de falsos techos o almacenes.

Detectar una plaga en etapas tempranas puede marcar la diferencia entre un tratamiento sencillo y un cierre obligado.

Los expertos recomiendan reforzar la prevención profesional

Programas de monitoreo continuo

Los sistemas de monitoreo permiten detectar actividad antes de que se produzca una infestación. Estos programas son especialmente recomendables en restaurantes, hoteles y centros logísticos.

Mantenimiento e higiene como barrera esencial

La gestión adecuada de residuos, la limpieza constante y el orden en almacenes disminuyen de forma significativa la probabilidad de aparición de plagas.

Tratamientos preventivos y control especializado

Los tratamientos preventivos, junto con auditorías periódicas, reducen hasta un 80 % los riesgos de infestación según datos sectoriales. La intervención profesional es clave, ya que la mayoría de plagas se vuelven resistentes a métodos domésticos.

Empresas especializadas señalan la importancia de actuar antes de que la plaga se expanda

Empresas expertas en sanidad ambiental advierten que la mayoría de incidencias podrían haberse evitado mediante un plan de control adecuado. Para las compañías que buscan una intervención profesional, proveedores como Grupo GAM y sus servicios de control de plagas ofrecen soluciones integrales para prevenir, detectar y eliminar cualquier tipo de infestación.

