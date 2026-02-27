Baobab Marketing advierte; el 70% de la venta industrial ocurre antes del primer contacto comercial

Baobab Marketing advierte; el 70ޠla venta industrial ocurre antes del primer contacto comercial - BAOBAB MARKETING

Madrid, 27 de febrero de 2026.- La venta industrial ya no empieza en una llamada comercial. Empieza mucho antes. Según el análisis de Baobab Marketing, agencia especializada en marketing digital industrial, el 70% proceso de compra en el sector B2B industrial ocurre de forma anónima antes de que el proveedor tenga el primer contacto con el cliente.

Este cambio no es menor. Está redefiniendo la competitividad en sectores tradicionalmente dominados por redes comerciales, ferias y relaciones históricas. Hoy, ingenieros, directores generales y responsables técnicos investigan proveedores en Google y en motores de respuesta con inteligencia artificial antes de solicitar una reunión.

Y la decisión se forma muy pronto.

Baobab Marketing señala que en el 95% los casos el proveedor finalmente elegido ya formaba parte de la “lista corta” del comprador desde el primer día de su investigación digital. Es decir, la visibilidad en esa fase inicial no es una cuestión de marketing, sino de posicionamiento estratégico.

El impacto financiero es directo. Una empresa industrial que no aparece en esa fase crítica puede perder entre un 8% y un 12% cuota de mercado potencial cada mes. No por falta de capacidad técnica ni de calidad de producto, sino por ausencia en el momento en el que el cliente empieza a comparar alternativas.

Además, el proceso de decisión se ha vuelto más complejo. El grupo de compra medio en entornos industriales involucra actualmente entre 10 y 15 personas. Técnicos, responsables de operaciones, dirección general y, de forma creciente, dirección financiera. De hecho, el CFO tiene poder de decisión final en el 79% las operaciones, priorizando rentabilidad, previsibilidad y reducción de riesgos frente a la innovación pura. Esto implica que el proveedor mejor posicionado no es necesariamente el más disruptivo, sino el que transmite mayor solvencia y credibilidad desde el primer impacto digital.

En este nuevo escenario, la visibilidad digital ya no es un canal complementario. Es el primer filtro competitivo. Si una empresa no aparece cuando el comprador investiga, simplemente no entra en la conversación.

La conclusión es clara: en la industria actual, la venta empieza mucho antes de vender. Y la competitividad se juega en la fase más silenciosa del proceso.

Baobab Marketing trabaja como partner estratégico de compañías industriales que buscan convertirse en la primera opción antes incluso de que el cliente levante el teléfono.

