Barcelona, un nodo clave para el sector empresarial del Gran Consumo

El estudio 'El Futuro del Gran Consumo en un Mercado en Evolución', elaborado por Catenon, destaca la necesidad de atraer perfiles técnicos, científicos, digitales y de atención al cliente para abordar los nuevos desafíos del consumo

Barcelona, 12 de junio de 2025.- En un contexto de estabilización económica, innovación acelerada y cambios en los hábitos de consumo, el sector de Gran Consumo en Barcelona avanza hacia una etapa de madurez tecnológica y especialización del talento. Así lo refleja el estudio 'El Futuro del Gran Consumo en un Mercado en Evolución', elaborado por Catenon, multinacional española especializada en búsqueda de talento y ejecutivos que ha sido presentado en ESADE. El informe identifica a la capital catalana como uno de los enclaves estratégicos del sector en España, especialmente en áreas como alimentación, distribución, tecnología de consumo y foodtech.



La elección de ESADE para la presentación de este informe responde a su prestigio como institución académica internacional, reconocida por su excelencia educativa. Forma a los líderes del futuro y colabora estrechamente con el mundo empresarial. Su compromiso con el talento y el desarrollo integral la posiciona como referente global, según el Financial Times Executive Education Ranking 2025, que sitúa a ESADE entre las 5 mejores del mundo en programas en abierto y en la posición 11 en formación a medida para empresas.



"Barcelona es un nodo clave para el Gran Consumo por su diversidad empresarial, su cultura de innovación y su capacidad para generar y atraer talento cualificado. Detectamos una fuerte demanda de perfiles vinculados a la digitalización, la sostenibilidad y el análisis de datos", explica Laura Urue, Directora del área de Consumo de Catenon.



Barcelona: referente en innovación y proximidad al consumidor

El informe destaca que el año 2025 marcará un punto de inflexión para el sector. Tras una etapa de crisis encadenadas (pandemia, inflación alimentaria), se prevé una recuperación moderada con una inflación estabilizada en torno al 2,1% y un crecimiento del PIB cercano al 2,4%. Este entorno macroeconómico más estable permite a las empresas centrarse en ofrecer valor añadido: productos saludables, sostenibles, accesibles y de calidad.



En Barcelona, la sensibilidad del consumidor respecto al medioambiente, la salud y la proximidad está forzando a las compañías a adaptarse con mayor rapidez. "La trazabilidad, el uso de envases reciclables, la transparencia y la propuesta de valor honesta son ahora factores decisivos de compra. Esto está obligando a las marcas a transformarse y, en consecuencia, a redefinir los perfiles que necesitan incorporar", añade Urue.



Además, la ciudad destaca por su fuerte cultura de comercio local, lo que acelera la evolución hacia modelos de distribución más cercanos, eficientes y sostenibles.



Talento cualificado: clave para el futuro del sector

Catenon identifica en su estudio un crecimiento del empleo del 5,8% y una subida salarial del 5% respecto al año anterior. Sin embargo, la falta de relevo generacional y la necesidad de profesionales especializados plantea importantes desafíos, también en Barcelona.



Entre los perfiles más demandados en la ciudad destacan:



• Key Account Managers y Product Managers, para gestionar relaciones clave y desarrollar productos competitivos.



• Marketing Managers, con enfoque en consumidor digital, e-commerce y análisis de datos.



• Analistas de Cadena de Suministro, Logistic Managers y Demand Planners, fundamentales en una ciudad con gran volumen de operaciones logísticas y distribución regional e internacional.



• Ingenieros de Procesos, científicos de investigación y especialistas en atención al cliente, especialmente en empresas de cosmética, retail y alimentación.



• Desarrolladores de producto, expertos en sostenibilidad, big data y automatización, muy solicitados en sectores emergentes como el foodtech.



•



"El ecosistema barcelonés, con su tejido industrial y digital, favorece la aparición de estos nuevos perfiles, pero también exige estrategias más proactivas para atraer talento de fuera y fidelizar al existente", la directora del área de consumo de Catenon.



Foodtech, cosmética y retail: los sectores más dinámicos

Barcelona se consolida como uno de los polos de innovación alimentaria más relevantes del sur de Europa. El informe de Catenon subraya que España ya cuenta con más de 500 startups foodtech, y muchas de ellas tienen presencia o alianzas en Cataluña. La biotecnología, la inteligencia artificial, el big data o la impresión 3D aplicada a la producción alimentaria están generando nuevas oportunidades de negocio y, sobre todo, una elevada demanda de talento técnico.



Además, el sector de la cosmética personalizada, también muy activo en Barcelona, impulsa la necesidad de formuladores sostenibles, expertos en experiencia de cliente, e-commerce y regulaciones ambientales. En retail, se buscan perfiles capaces de mejorar la eficiencia operativa, optimizar inventarios y adaptar la oferta a un consumidor cada vez más digitalizado.



Catenon destaca también la relevancia de la sostenibilidad como eje estratégico transversal, especialmente en alimentación, artículos del hogar y tecnología de consumo.



Nuevos modelos de trabajo y beneficios laborales

El informe subraya que el talento ya no busca solo un salario competitivo. En Barcelona, una ciudad donde la conciliación y la calidad de vida tienen un peso clave, las empresas están apostando por ofrecer beneficios más amplios: flexibilidad horaria, jornadas híbridas, salud mental, desconexión digital, formación continua, seguros personalizados y planes de desarrollo profesional.



"La guerra por el talento no se libra solo en el salario. Las compañías que entienden esto están consiguiendo diferenciarse en Barcelona como empleadores de referencia, especialmente en sectores donde escasea la mano de obra cualificada", concluye Laura Urue.



