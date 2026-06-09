La Beca Exea Impact en Calidad e Innovación Docente premia la transformación docente mediante la IA

6ª Edición De La Beca Exea Impact En Calidad E Innovación Docente 2026 - UIC BARCELONA

(Información remitida por la empresa firmante)

El Aula de Calidad e Innovación Docente de UIC Barcelona celebró la 6ª edición de la Beca Exea Impact otorgada por la Fundación Exea Impact. The Puig Family Foundation, que da apoyo a proyectos de innovación docente en UIC Barcelona desde hace una década

Barcelona, 9 de junio de 2026.- UIC Barcelona acogió el 8 de junio la 6ª edición de la Beca Exea Impact en Calidad e Innovación Docente 2026, antes llamada Beca Puig, que premia proyectos innovadores y transformadores de profesores e investigadores de la Universidad. En su sexta edición hubo un único proyecto ganador, integrado por profesionales de las facultades de Derecho, Ciencias Económicas y Sociales, Humanidades y Ciencias de la Comunicación.

El Dr. Marc Simón, profesor de la Facultad de Derecho y líder del proyecto ganador, agradeció la dedicación de todos los miembros implicados: “La idea surgió del Observatorio de Inteligencia Artificial y Nuevas Tecnologías (OIANT), pero enseguida vimos su potencial si lo extendíamos horizontalmente”, detalló.

La directora del Aula de Innovación y Calidad Docente de la Universidad, la Dra. Isabel Villanueva, destacó la “transversalidad” del proyecto: “El jurado ha reconocido su replicabilidad en diversos ámbitos de conocimiento, el potencial impacto en la docencia de diferentes titulaciones y su alineación con las líneas estratégicas de UIC Barcelona”.

El acto contó con la presencia del Sr. Xavier Puig Alsina, presidente de la Fundación de la familia Puig, que puso el foco en los retos de la digitalización y agradeció la colaboración con UIC Barcelona, y también contó con la presencia de la Sra. Mària Vallés, directora de la Fundación. La Beca Exea Impact, antes llamada Beca Puig, se entrega desde 2016 para dar apoyo a los profesionales de la institución para desarrollar proyectos innovadores que mejoren la calidad educativa y docente.

Conclusiones de los proyectos premiados en 2024

Durante el acto se presentaron las conclusiones de los proyectos premiados en la anterior convocatoria. Uno de ellos fue UIC Humanitats+, que ha implementado metodologías docentes para desarrollar competencias digitales en el alumnado del grado en Humanidades. La Dra. Marta Crispí, líder del proyecto, destacó la mejora de los alumnos en su potencial de creación de contenidos con “rigor, calidad y creatividad”.

El segundo proyecto premiado en 2024 fue el liderado por Víctor Echarri y Ricardo Gómez-Val de UIC Barcelona School of Architecture, que plantea reutilizar las aspas de los aerogeneradores de energía eólica. Dos años más tarde, los arquitectos presentaron aplicaciones concretas gracias a la financiación de la Beca, como la iniciativa Silencor que propone disponer las aspas en los márgenes de las autopistas para evitar la contaminación acústica de una manera atractiva e innovadora.

El acto fue presidido por la vicerrectora de Planificación, Calidad y Desarrollo Estratégico de UIC Barcelona, la Dra. Cristina Monforte, quien destacó que el verdadero propósito de la Beca es “poner a los profesionales al servicio de la sociedad para que ayuden a transformar el mundo”. En la 6ª edición se presentaron 11 proyectos y participaron 51 profesores de la Universidad.

Àlex Sánchez Aragón

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