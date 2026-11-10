La bicicleta compartida pública da el salto en España: gana usuarios e impulsa el alquiler por meses - Susana Vilas

(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona, 4 de noviembre de 2026.- Los servicios públicos de bicicleta compartida de Vitoria-Gasteiz y Gijón se han convertido en un referente entre las ciudades medianas españolas, a la vez que ganan usuarios y muestran cómo este modelo de movilidad puede adaptarse a las necesidades de cada ciudad. Fifteen, compañía especializada en el diseño, fabricación y despliegue de sistemas públicos de bicicleta compartida, ha presentado sus resultados actualizados en Tomorrow Mobility World Congress 2026.

Vitoria-Gasteiz: nuevos usos de la bicicleta compartida

MugiBike, que cuenta con 85 bicicletas eléctricas y 12 estaciones de recarga, introduce un nuevo modelo que combina dos modalidades de alquiler: desplazamientos puntuales entre estaciones y suscripciones de larga duración, de hasta tres meses, que permiten utilizar la bicicleta como vehículo personal y recargar su batería en casa.

Esta solución, denominada Red Aumentada de Bicicletas, facilita el acceso a la bicicleta eléctrica sin necesidad de adquirirla. El alquiler puntual permite utilizarla sin tener que disponer de espacio para guardarla en casa, mientras que el de larga duración facilita su incorporación a los desplazamientos cotidianos. Para los ayuntamientos, permite ofrecer ambas modalidades a través de una misma infraestructura tecnológica.

El servicio 2 en 1 de MugiBIKE, puesto en marcha en diciembre de 2025, registra un gran crecimiento durante sus primeros meses de funcionamiento. El número de usuarios activos mensuales ha aumentado un 45 %, desde los 1.100 contabilizados en abril hasta los 1.600 de octubre de 2026. Desde su lanzamiento, el servicio ha registrado 6.000 usuarios activos y 191.000 trayectos.

Una encuesta realizada entre los usuarios muestra que cerca del 30 % no utilizaba la bicicleta anteriormente o lo hacía muy pocas veces, un dato que apunta a la capacidad del servicio para atraer a personas poco habituadas a este medio de transporte. La encuesta también aporta información sobre sus hábitos de movilidad: el 22 % señala que habría recurrido al coche si el servicio no existiera y el 35 % considera que le ha permitido utilizar menos el automóvil. Según las estimaciones de Fifteen, se ha evitado la emisión de 12 toneladas de CO₂.

Gijón Bici: crecen los usuarios y los kilómetros recorridos

Tres años después de su puesta en marcha, Gijón Bici mantiene una evolución positiva. Entre enero y octubre de 2026, el servicio ha registrado 18.500 usuarios activos, un 9% más que los 17.000 del mismo periodo del año anterior. Los kilómetros recorridos han aumentado un 14 %, de 968.000 a 1.100.000, mientras que durante los 10 primeros meses del año se realizaron 400.000 trayectos.

El servicio cuenta con 285 bicicletas eléctricas distribuidas en 47 estaciones de recarga con anclaje individual. Cada bicicleta disponible realiza una media de 5,5 trayectos diarios. Según las estimaciones de Fifteen, los desplazamientos realizados entre enero y octubre han permitido evitar la emisión de 75 toneladas de CO₂.

Tecnología y planificación para adaptar los servicios a cada ciudad

Más allá de los resultados de uso, los servicios de Gijón y Vitoria-Gasteiz muestran dos modelos de bicicleta compartida que combinan diferentes modalidades de alquiler. Esta flexibilidad forma parte de la propuesta tecnológica de Fifteen, que adapta el diseño y la gestión de los servicios a las características de cada territorio.

Antes de su implantación, Fifteen analiza factores como la población, los hábitos de movilidad, las infraestructuras ciclistas y la demanda potencial para dimensionar las flotas y las estaciones. Una vez en funcionamiento, las bicicletas conectadas y herramientas como Fifteen Analytics permiten analizar los recorridos, la actividad de las estaciones y los patrones de uso, facilitando la gestión y la mejora continua del servicio.

Artur Munne, director general de Fifteen en España, valora: Los resultados de Gijón y Vitoria-Gasteiz muestran que la bicicleta pública compartida puede ganar protagonismo en los desplazamientos cuando los servicios responden a las necesidades reales de cada ciudad. El reto es facilitar el acceso a la bicicleta, eliminando barreras como el coste de adquisición o las dificultades de mantenimiento y aparcamiento, y ofrecer soluciones flexibles a partir de los datos reales y la experiencia de funcionamiento.

El potencial económico y social de la bicicleta compartida en España

Más allá de las cifras de uso, Fifteen pone el foco en el impacto de la bicicleta en la salud de la ciudadanía, en los presupuestos municipales y en la convivencia entre los distintos modos de transporte. Es lo que analizó en su informe El potencial económico y social de la bicicleta compartida en España.

Según este estudio, con un despliegue óptimo en 144 ciudades españolas de más de 50.000 habitantes, estos servicios podrían alcanzar cada año 6,85 millones de usuarios activos y evitar la emisión de unas 26.500 toneladas de CO₂. Estas estimaciones muestran el margen de desarrollo de la bicicleta compartida como alternativa de movilidad urbana y su potencial para contribuir a la descarbonización del transporte.

Por otro lado, las ciudades medianas presentan un mayor impacto en términos de reducción de emisiones, ya que la bicicleta compartida sustituye de forma más directa desplazamientos en coche, lo que refuerza su papel como herramienta de cambio modal y descarbonización.

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