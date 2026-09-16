Black Star Group acelera su apuesta por el hidrógeno verde con nuevos proyectos energéticos

Black Star Group acelera su apuesta por el hidrógeno verde - Black Star Group

(Información remitida por la empresa firmante)

Black Star Group incorpora una división de hidrógeno verde a su área de I+D+i, con foco en movilidad, industria y expansión internacional

Madrid, 16 de septiembre de 2026.- Black Star Group avanza en el desarrollo de su estrategia de hidrógeno verde mediante una división especializada integrada en el área de I+D+i de Black Star Energy. La unidad se orienta a tecnologías de generación energética aplicables a la movilidad sostenible y a procesos industriales, dentro de una hoja de ruta que combina innovación, diversificación y proyección internacional.



La iniciativa amplía una línea de trabajo que la compañía ya vincula públicamente con tecnologías basadas en hidrógeno, autoconsumo fotovoltaico, eficiencia energética e infraestructuras para movilidad limpia. Su información corporativa también recoge inversiones en hubs de recarga eléctrica, gas e hidrógeno verde, como parte de su estrategia hacia fuentes energéticas más limpias.



Black Star Group integra el hidrógeno verde en su estrategia de innovación

La nueva división busca reunir capacidades relacionadas con la producción, el almacenamiento y la distribución de hidrógeno, con aplicaciones potenciales en transporte e industria. Los planes divulgados por la compañía han situado España como primer mercado para proyectos piloto, junto con una posterior proyección hacia mercados de Europa y América Latina.



La estrategia contempla además la colaboración con universidades, centros de innovación y organismos públicos para acelerar el desarrollo de soluciones aplicadas. Este enfoque pretende conectar investigación tecnológica e infraestructura energética, con especial atención a proyectos capaces de evolucionar desde fases piloto hacia modelos con mayor escala operativa.



"El hidrógeno verde debe avanzar desde la investigación hacia aplicaciones concretas capaces de aportar eficiencia, escalabilidad y nuevas soluciones para la industria. Nuestra prioridad es desarrollar proyectos con viabilidad tecnológica y capacidad de crecimiento en distintos mercados", señala Ignacio Purcell Mena.



Black Star Group conecta infraestructura energética y expansión internacional

El proyecto se apoya en la dimensión internacional del grupo y en una estructura empresarial dedicada a la comercialización multienergética. Según su información corporativa, la compañía acumula más de 20 años de experiencia internacional y declara una cifra de negocio anual superior a 650 millones de euros, además de mantener inversiones continuadas en I+D+i, energías limpias y sostenibilidad.



Dentro de esta estrategia, Black Star Energy funciona como el área orientada al desarrollo de nuevas soluciones energéticas. El hidrógeno se suma así a otras líneas relacionadas con autoconsumo fotovoltaico, eficiencia energética y movilidad, ampliando el alcance tecnológico de la compañía y su capacidad para explorar aplicaciones en distintos segmentos del mercado.



La incorporación de esta división refuerza una hoja de ruta en la que Black Star Group combina investigación, infraestructura y expansión internacional. Con Ignacio Purcell asociado al desarrollo del proyecto, el grupo busca convertir el hidrógeno verde en una línea tecnológica con aplicaciones concretas y capacidad de crecimiento dentro de su estrategia energética.

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