BStartup de Banco Sabadell, SeedRocket y Wayra se unen para buscar las startups más disruptivas de España

(Información remitida por la empresa firmante)

Venture on the Road aterrizará en siete ciudades españolas en su novena edición para buscar las startups más disruptivas del mercado, más allá de Madrid y Barcelona, los dos grandes hubs tecnológicos de referencia en España

Madrid, 17 de noviembre de 2025.-

El programa, un año más, mantiene su objetivo de buscar las mejores oportunidades de inversión de cada región y dar la posibilidad a las startups en fases iniciales de presentar su proyecto ante inversores y generar una red de contactos profesionales de calidad. En concreto, el evento llegará hasta Granada, Asturias, Bilbao, Ceuta, Tenerife, Murcia y Vigo. Como siempre, en cada comunidad, Venture on the Road contará con la colaboración de socios del ecosistema emprendedor local.



El evento itinerante está organizado por BStartup de Banco Sabadell, SeedRocket y Wayra, el corporate venture capital de Telefónica. En las ocho ediciones que llevan hasta la fecha, se han analizado a más de 1.000 startups y se han visitado más de 55 territorios diferentes, reuniendo a cerca de alrededor de 900 inversores.



El ganador nacional de esta novena edición recibirá como premio un paquete de ayudas de todos los socios para consolidar su startup: Mentoría especializada en finanzas (6 horas) ofrecido por BStartup; participación como proyecto invitado en el Campus de Emprendedores (la 36º edición en noviembre de 2026) y 3 horas de asesoramiento de SeedRocket; espacio de trabajo 6-12 meses en las oficinas de Wayra, así como acceso preferente a sus eventos patrocinados, agenda de contactos, apoyo en comunicación, y acceso a sus talleres y formaciones.



Granada, primera parada de esta 9º edición

Venture on the Road Andalucía se celebrará el próximo 3 de diciembre en la incubadora de empresas El Carmen, donde se anunciará la startup ganadora. La convocatoria ya está abierta hasta el 24 de noviembre a través de la web de Venture On The Road. Además, cuenta con la colaboración de los socios locales como son: Universidad de Granada, Diputación de Granada, UGR Emprendedora, la Incubadora El Carmen, Lean Finance y Andalucía Emprende.



El ganador de cada ciudad entrarán automáticamente dentro del proceso de selección del Campus de Emprendedores de SeedRocket (35º o 36º edición), que se celebrará en mayo y noviembre de 2026 respectivamente.



Emisor: Venture on the Road

Contacto

Nombre contacto: María Zárate Garrote

Descripción contacto: Trescom

Teléfono de contacto: 619649296



