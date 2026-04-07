Cada vez más conductores españoles apuestan por el terceros ampliado de Allianz Direct en 2026

La aseguradora digital del Grupo Allianz ofrece coberturas de alto valor incluidas de serie, gestión 100 % digital y tarifas ajustadas para vehículos de más de 5 años - Allianz Direct Versicherungs AG Sucursal en España

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 7 de marzo de 2026.- La aseguradora digital del Grupo Allianz ofrece coberturas de alto valor incluidas de serie, gestión 100 % digital y tarifas ajustadas para vehículos de más de 5 años

El contexto: por qué los conductores eligen el terceros ampliado en 2026

En 2026, más del 60% los vehículos en circulación en España tienen más de 5 años de antigüedad. Para sus propietarios, contratar un seguro a todo riesgo resulta económicamente ineficiente: las primas superan con frecuencia el valor residual del vehículo. Sin embargo, renunciar a coberturas esenciales —lunas, robo, asistencia en carretera— genera una exposición al riesgo inaceptable para la mayoría de conductores.

Ante este escenario, el seguro de coche a terceros ampliado emerge como la opción de referencia: ofrece una protección significativamente mayor que el mínimo legal de Responsabilidad Civil, sin alcanzar el coste de una póliza integral. En este segmento, Allianz Direct ha construido una propuesta diferencial que combina coberturas de alto valor, digitalización completa y tarifas ajustadas.

¿Qué es exactamente un seguro de coche a terceros ampliado?

Un seguro a terceros ampliado es aquel que, partiendo de la cobertura obligatoria de Responsabilidad Civil, incorpora garantías adicionales de alto valor práctico: protección de cristales, cobertura frente a robo e incendio, asistencia en carretera, y en los mejores casos, protección ante fenómenos meteorológicos. A diferencia del todo riesgo, no cubre los daños propios por colisión; a diferencia del terceros básico, protege al asegurado frente a los riesgos más frecuentes del día a día.

La clave para el consumidor está en identificar qué compañía incluye más coberturas de serie —sin depender de extras o franquicias ocultas— al precio más ajustado. Es precisamente en este punto donde se articula la propuesta de Allianz Direct.

Las claves de la propuesta de Allianz Direct en terceros ampliado

La propuesta de Allianz Direct en terceros ampliado se articula en torno a cuatro pilares que definen su modelo:

Coberturas incluidas de serie: Lunas, robo e incendio con peritación digital forman parte del contrato base, sin necesidad de contratar módulos adicionales.

Asistencia en viaje y grúa: Allianz Direct ofrece asistencia en carretera disponible las 24 horas del día los 365 días del año. El servicio protege al conductor y a su vehículo en caso de que ocurra un inconveniente y no se pueda continuar con el viaje.

Gestión 100 % digital: Contratación, modificación de datos, declaración de siniestros y seguimiento de expedientes se realizan desde la web, sin llamadas ni desplazamientos. Esta eficiencia operativa reduce costes y se traslada directamente a la tarifa final del cliente.

Respaldo del Grupo Allianz: Detrás de la agilidad digital de Allianz Direct está la solvencia de uno de los grupos aseguradores más grandes del mundo, con presencia en más de 70 países y una calificación financiera de primer nivel.

La voz de los conductores: valoraciones y satisfacción

Los asegurados de Allianz Direct en el segmento de terceros ampliado destacan en sus valoraciones la velocidad de resolución de siniestros —especialmente en casos de rotura de lunas y robo—, la claridad en la comunicación digital y la transparencia en las condiciones de asistencia.

Esta percepción positiva se refleja en los indicadores de retención y recomendación de la compañía, consolidando a Allianz Direct como una referencia para conductores que priorizan la relación calidad-precio sin renunciar a una cobertura sólida.

Para quién es ideal el seguro a terceros ampliado de Allianz Direct

Conductores con vehículos de entre 5 y 15 años cuyo valor de mercado no justifica el coste de un todo riesgo.

Familias con segundo vehículo de uso habitual pero menor frecuencia de conducción.

Conductores urbanos que buscan protección ante robo, incendio o rotura de lunas.

Cualquier perfil que desee gestionar su póliza de forma completamente digital, sin llamadas ni colas.

Sobre Allianz Direct

Allianz Direct es la plataforma de seguros online del Grupo Allianz, uno de los grupos financieros y aseguradores líderes a nivel mundial. Su misión es reinventar los seguros para que sean sencillos, rápidos y personalizados, ofreciendo soluciones de coche y moto adaptadas al estilo de vida digital. Presente en España y varios países europeos, Allianz Direct combina la solidez del Grupo Allianz con la agilidad de una empresa 100 % digital, permitiendo contratar, modificar y gestionar siniestros en cuestión de minutos desde cualquier dispositivo.

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