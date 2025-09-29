Caja de Ahorros honra la trayectoria de más de 300 colaboradores con el liderazgo de Andrés Farrugia

(Información remitida por la empresa firmante)

El gerente general de la institución, Andrés Farrugia, encabezó el acto de reconocimiento en el que se destacó la lealtad y compromiso de los colaboradores que han contribuido al crecimiento del banco y del país

Panamá, 29 de septiembre de 2025.- Caja de Ahorros celebró un emotivo acto de reconocimiento a más de 300 colaboradores en todo el país, quienes han dedicado entre 5 y 50 años de servicio a la institución. El evento fue presidido por Andrés Farrugia, Gerente General de Caja de Ahorros, quien resaltó que el verdadero motor del banco son las personas que lo han construido a lo largo de su historia.



En su intervención, Andrés Farrugia subrayó que "cada colaborador es parte de la historia viva de este banco. Reconocer a quienes han dedicado gran parte de su carrera en Caja de Ahorros es reafirmar que nuestra institución se construye gracias al compromiso y la entrega de su gente. Son ustedes quienes han dado sentido a nuestra misión y han hecho que Caja de Ahorros no sea solo una institución financiera, sino un símbolo de confianza, esfuerzo y esperanza para todo Panamá".



Durante la ceremonia se rindió homenaje a colaboradores con 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 y hasta 50 años de servicio. Entre ellos, Jorge Sarmiento de Panamá, quien cumplió medio siglo en la entidad; Emibel Burgos de Provincias Centrales, con 30 años; e Irving Saldaña de Chiriquí, con 35 años de trayectoria, expresaron su agradecimiento a la institución por las oportunidades de crecimiento personal y profesional.



El acto también sirvió para reafirmar los valores institucionales que guían la labor de la Caja de Ahorros: responsabilidad, ética, innovación, compromiso social y servicio al cliente, valores que —en palabras de Farrugia— "son la base que nos permite consolidarnos como referente del sistema financiero panameño y como el banco estatal de todos los panameños".



Tradición que une generaciones

Uno de los momentos más especiales del evento fue la presentación renovada del icónico jingle "No te lo gastes todo", interpretado por los hermanos Gaitán, el legendario Nando Boom y el tipiquero Alejandro Torres. La música, que forma parte de la memoria colectiva del país, motivó a los asistentes a cantar y bailar, reforzando un mensaje que ha trascendido generaciones y que promueve la cultura del ahorro.



En este contexto, Andrés Farrugia invitó a recordar el valor de ese lema histórico, señalando que "la prudencia, el ahorro y la responsabilidad son principios que siguen guiando a nuestra institución y que continuarán siendo fundamentales para el futuro de Panamá".



Con este homenaje, Caja de Ahorros reafirma su compromiso de fortalecer una cultura organizacional basada en el reconocimiento y la motivación, convencida de que su mayor fortaleza está en el talento humano que la impulsa día a día bajo el liderazgo de su Gerente General.







