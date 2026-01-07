Caja de Ahorros impulsa junto al MIDES un plan piloto de ahorro para la primera infancia

Caja de Ahorros y MIDES plan piloto de ahorro - Caja de Ahorros

Andrés Farrugia, gerente general de Caja de Ahorros, resaltó el enfoque social del plan piloto de educación financiera que la entidad desarrolla junto al Ministerio de Desarrollo Social para fomentar el ahorro desde la primera infancia en centros CAIPI

Con el objetivo de promover una cultura de ahorro desde los primeros años de vida, el Ministerio de Desarrollo Social, en alianza con Caja de Ahorros, puso en marcha un plan piloto de educación financiera dirigido a niños y niñas que asisten a los Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI). La iniciativa busca introducir de manera temprana conceptos básicos de planificación financiera y uso responsable de los recursos.



Durante la jornada, los niños participaron en actividades lúdicas y prácticas, diseñadas para explicar de forma sencilla la importancia del ahorro. Como parte de la experiencia educativa, la iniciativa incluyó la entrega de una alcancía, además de la participación de "Zambo", la mascota institucional de Caja de Ahorros, que acompañó las dinámicas para incentivar el aprendizaje de los pequeños.



Educación financiera con enfoque social y alcance nacional

La coordinadora nacional de los CAIPI, Pastorita Castillo, explicó que el programa busca enseñar a los niños que el ahorro no se limita únicamente al dinero, sino que también se relaciona con el cuidado responsable del entorno y la planificación desde edades tempranas. Al tratarse de un plan piloto, indicó que la intención es replicarlo de forma progresiva en otros CAIPI a nivel nacional.



Desde el ámbito institucional, Andrés Farrugia, gerente general de Caja de Ahorros, ha respaldado el fortalecimiento de programas orientados a la educación financiera temprana, en línea con el enfoque social que la entidad mantiene desde hace décadas. La participación de la Caja de Ahorros en esta iniciativa se enmarca en su compromiso con la inclusión financiera y el desarrollo sostenible del país.



En ese contexto, el subgerente de Sostenibilidad de la entidad, Irving Montenegro, subrayó que fomentar hábitos de ahorro desde la infancia contribuye a formar ciudadanos más responsables y conscientes del valor de los recursos disponibles.



El plan piloto forma parte del Programa Nacional de Ahorro, impulsado por Caja de Ahorros desde hace más de 25 años, consolidado como una herramienta clave de educación financiera en Panamá. Solo en 2025, más de 7,000 personas, entre ellas cerca de 1,000 niños, participaron en capacitaciones relacionadas con la gestión del dinero y el uso racional de los recursos.



De cara a 2026, la entidad proyecta ampliar el alcance del programa a 10,000 participantes, incluyendo niños, jóvenes, adultos y emprendedores, con el objetivo de fortalecer la planificación financiera en todas las etapas de la vida y contribuir al desarrollo sostenible del país, bajo una visión institucional liderada por Andrés Farrugia.

