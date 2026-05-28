La Calle Creators reivindica a los creadores como nuevo mass media para marcas - David Fernández

(Información remitida por la empresa firmante)

Tras su participación en Premios Brilla, David Fernández, al frente de la agencia murciana especializada en UGC, marketing de influencers y estrategias con creadores, defiende que las marcas tienen una oportunidad clara: integrar contenido real, voces con credibilidad y comunidades activas dentro de su estrategia de marketing. Este enfoque, cada vez más extendido, responde a un cambio profundo en la forma en la que los usuarios consumen y confían en los contenidos digitales.

Murcia, 28 de mayo de 2026. La primera edición de Premios Brilla ha dejado una lectura que va más allá de la gala: los creadores de contenido ya no funcionan solo como perfiles para acciones puntuales, sino como un nuevo sistema de distribución de atención, confianza y contenido para las marcas.

Para La Calle Creators, agencia murciana especializada en estrategias con creadores, UGC e influencers, el evento celebrado en Murcia confirma una transformación que afecta directamente a responsables de marketing, directores generales, founders y equipos de comunicación: la visibilidad de una marca ya no depende únicamente de sus propios canales, de la publicidad que compra o de los medios en los que aparece.

Hoy, buena parte de la atención se construye a través de personas.

Creadores, comunidades, recomendaciones, stories, reels, experiencias compartidas y contenido real se han convertido en puntos de contacto decisivos entre marcas y consumidores.

“La pregunta ya no es solo cuánto cuesta trabajar con un influencer. La pregunta importante es qué sistema necesita una marca para estar presente, de forma natural y constante, en las conversaciones que su público ya está siguiendo”, señala David Fernández, fundador de La Calle Creators.

De perfiles aislados a sistemas de creadores

Durante años, muchas marcas han trabajado con influencers como una acción puntual: una publicación, una mención, una colaboración concreta o una campaña vinculada a un lanzamiento.

Ese modelo sigue teniendo valor.

Pero empieza a quedarse corto.

La Calle Creators defiende que el mercado está entrando en una etapa más madura, en la que no basta con elegir perfiles por número de seguidores. Las marcas necesitan entender qué conversación quieren ocupar, qué creadores tienen credibilidad en ese territorio, qué tipo de contenido deben producir y cómo ese contenido puede alimentar después su ecosistema de marketing y ventas.

La agencia resume esta visión bajo una idea: los creadores ya funcionan como un nuevo mass media. No como un medio único, centralizado y tradicional, sino como un sistema distribuido, humano y conectado con comunidades reales.

“Los creadores ya no son solo perfiles con audiencia. Son productores de contenido, distribuidores de confianza y puntos de conexión entre marcas y comunidades. Bien integrados, pueden ayudar a una marca a construir presencia, familiaridad y valor comercial”, explica David Fernández.

De perfiles aislados a sistemas de creadores

La forma en la que las personas descubren marcas, productos, servicios y experiencias ha cambiado de manera profunda.

Una recomendación puede nacer en un reel.

Una decisión de compra puede activarse en una story.

Un producto puede ganar credibilidad cuando aparece en la rutina de una persona real.

Una campaña puede multiplicar su recorrido cuando no depende de un único canal, sino de muchas voces con capacidad de conectar con públicos diferentes.

Para La Calle Creators, esta fragmentación de la atención no debe verse únicamente como una dificultad para las marcas, sino como una oportunidad estratégica.

Las marcas ya no tienen que depender solo de sus propios canales o de los espacios que compran. Pueden construir presencia a través de creadores capaces de producir contenido, explicar productos, generar prueba social, activar conversaciones y acercar el mensaje a públicos concretos desde códigos mucho más naturales.

“La atención ya no vive en un único medio. Vive distribuida entre personas, comunidades y contenidos. Las marcas que entiendan cómo integrarse ahí podrán construir una presencia mucho más relevante y cercana”, añade David Fernández.

Premios Brilla como prueba visible de esta nueva realidad

Premios Brilla ha servido como una demostración clara de este cambio.

La gala reunió en Murcia a creadores, marcas, medios, instituciones y comunidad en torno a la creación de contenido. Pero su valor no estuvo únicamente en lo que ocurrió sobre el escenario, sino también en todo lo que el evento fue capaz de activar alrededor: conversaciones, publicaciones, stories, reels, experiencias compartidas, presencia de marcas y contenido distribuido desde múltiples perfiles.

Para La Calle Creators, Brilla confirma que cuando una experiencia está bien diseñada, el contenido no aparece al final. Forma parte de todo el proceso.

Empieza antes, con la expectativa.

Crece durante, con lo que los creadores viven y comparten.

Y continúa después, cuando las imágenes, historias y conversaciones siguen circulando.

“Brilla ha demostrado algo muy interesante: cuando creadores, marcas, experiencia y contenido se conectan bien, la comunicación deja de parecer una campaña y empieza a comportarse como una conversación viva. Y eso no aplica solo a los eventos. Aplica a cualquier marca que quiera ganar atención en un mercado cada vez más saturado”, afirma David Fernández.

La diferencia entre aparecer y formar parte

La Calle Creators insiste en que no todas las marcas aprovechan igual el potencial de los creadores.

Una marca puede pagar una aparición y no generar recuerdo.

Puede estar presente y pasar desapercibida.

Puede forzar un mensaje y sonar publicitaria.

O puede integrarse de forma natural en el contenido, en la experiencia y en el contexto del creador.

Ahí está la diferencia.

Para la agencia, el futuro de las estrategias con creadores no pasa por acumular impactos sin criterio, sino por diseñar colaboraciones donde la marca tenga sentido, aporte valor y aparezca dentro de una historia que el público quiera ver.

“Una marca no gana relevancia por aparecer al lado de un creador. La gana cuando consigue formar parte natural de lo que ese creador está viviendo, contando y compartiendo. La marca que entra mal en una conversación parece publicidad. La marca que entra bien parece parte de la experiencia”, resume David Fernández.

UGC: contenido real que trabaja para toda la marca

Dentro de este nuevo escenario, el UGC —contenido generado por usuarios o creadores— se ha convertido en una pieza especialmente valiosa.

No solo porque aporta naturalidad y cercanía, sino porque puede reutilizarse en múltiples puntos del sistema de marketing y ventas: redes sociales, campañas de paid media, ecommerce, landings, newsletters, presentaciones comerciales, punto de venta, remarketing, contenidos de marca o materiales internos.

Para La Calle Creators, muchas compañías todavía desaprovechan este potencial porque siguen viendo el contenido con creadores como algo puntual para Instagram o TikTok, cuando en realidad puede convertirse en un banco de activos comerciales.

“El UGC no debería ser una carpeta de vídeos sueltos. Debería ser un activo estratégico. Contenido real, producido por personas reales, que ayuda a la marca a explicar mejor su producto, aparecer con más naturalidad y vender con más confianza”, señala David Fernández.

Creator Mass Media™: una metodología para construir presencia

La Calle Creators trabaja bajo una idea que denomina Creator Mass Media™: un sistema para convertir creadores reales en un canal recurrente de atención, confianza, contenido y oportunidades comerciales para las marcas.

Este enfoque se apoya en tres grandes pilares.

El primero es la creación de contenido real y diverso. No una única pieza perfecta, sino muchas piezas desde diferentes perfiles, usos, contextos, formatos y momentos.

El segundo es la distribución humana. El contenido no viaja únicamente desde la marca, sino desde personas con voz propia, comunidad y capacidad de generar confianza.

El tercero es la activación comercial del contenido. Cada pieza puede servir para alimentar campañas, redes, anuncios, ecommerce, retail, presentaciones, lanzamientos o acciones de captación.

“Una publicación aislada puede darte alcance. Un sistema bien diseñado puede darte presencia, repetición, confianza y oportunidades comerciales. Esa es la diferencia entre hacer una acción con influencers y construir una estrategia con creadores”, explica David Fernández.

Una oportunidad para marcas que necesitan presencia real

La Calle Creators considera que este modelo resulta especialmente relevante para marcas que necesitan producir contenido de forma constante, ganar visibilidad, lanzar productos, rejuvenecer su posicionamiento, aumentar la confianza, generar prueba social o conectar con nuevas audiencias.

En sectores como alimentación, belleza, moda, turismo, retail, salud, deporte, restauración, ecommerce o gran consumo, los creadores pueden ayudar a mostrar productos en uso, explicar beneficios, activar recomendaciones, generar contenido para campañas y acercar la marca a públicos que ya no responden igual a los mensajes tradicionales.

También es una oportunidad para founders, CEOs y directores de marketing que entienden que la comunicación de marca no puede depender solo de campañas puntuales, anuncios o canales corporativos.

“Las marcas no necesitan hablar más alto. Necesitan aparecer mejor acompañadas. Y hoy los creadores pueden ser una de las formas más potentes de acompañamiento si se integran con estrategia, criterio y continuidad”, concluye David Fernández.

Sobre La Calle Creators

La Calle Creators es una comunidad y agencia especializada en estrategias de contenido con creadores, UGC e influencers. Nace desde La Calle Agencia de Ideas con el objetivo de ayudar a marcas a generar atención, confianza, conversación y oportunidades comerciales a través de contenido real, humano y distribuido por personas con capacidad de influencia.

La agencia trabaja con grandes marcas, eventos e instituciones que buscan conectar con nuevas audiencias mediante estrategias de creadores, activaciones experienciales, contenido UGC, campañas digitales, producción de contenidos y sistemas de visibilidad orientados a negocio.

Las marcas interesadas en activar estrategias con creadores, UGC e influencers pueden contactar con La Calle Creators para solicitar un diagnóstico inicial sobre cómo convertir su marca, producto o evento en conversación.

Contacto de prensa

La Calle Creators

David Fernández

david.fernandez@lacallecreators.es

www.lacallecreators.es/

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Emisor: David Fernández

Contacto: David Fernández

Número de contacto: +34660099929