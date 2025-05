Camino anuncia resultados de exploración en Los Chapitos y nuevos planes de exploración en Perú

(Información remitida por la empresa firmante)

Vancouver, 6 de mayo de 2025.- Camino Minerals Corporation (TSXV:COR)(OTC PINK:CAMZF) (WKN: A116E1) (Camino o la "Compañía") se complace en anunciar los resultados de exploración en su proyecto de cobre y plata Los Chapitos (Los Chapitos o el Proyecto), incluyendo perforación y mapeo adicional, zanjeo y muestreo a lo largo de las tendencias mineralizadas de cobre La Estancia y Diva. La empresa tiene como objetivo la mineralización de cobre-plata diseminada a gran escala de tipo manto para apoyar los estudios de delineación de recursos en Los Chapitos. Camino y su socio Nittetsu Mining Co. (Nittetsu) planean comenzar la siguiente fase de perforación en la segunda mitad de 2025. El proyecto de cobre Los Chapitos está situado cerca de la ciudad costera de Chala, en el departamento de Arequipa, en Perú.



Juan Carlos Castelli, Geólogo Consultor de Chile, dijo "la propiedad Los Chapitos está dentro de la continuación norte del cinturón metalogénico de Cu-Ag definido en el norte de Chile, con minas en operación como Michilla, Las Luces y otras. Estamos trabajando con Camino y Nittetsu en un agresivo programa de exploración, liderado por mapeo geológico e interpretaciones de secciones, geoquímica y magnetometría enfocadas a perforar las mejores áreas objetivo para incrementar los recursos conocidos con el fin de hacer un nuevo descubrimiento económico de cobre".



Yoshikazu Fujimoto, Geólogo Senior de Nittetsu, declaró que "el trabajo geológico que estamos completando en Los Chapitos es un esfuerzo para centrar nuestra fuerza de trabajo de exploración en objetivos mineralizados a granel y para cribar una posición de tierra muy grande de más de 220 kilómetros cuadrados que tiene muchas muestras mineralizadas de cobre".



"Para hacer nuevos descubrimientos de cobre, tenemos que dar un paso adelante y seguir perforando prospectos no probados. La geología de Los Chapitos indica una tremenda prospectividad y, en particular, Río Tinto ha estacado terreno adyacente a nuestras reclamaciones, así que tenemos que poner el taladro donde existe el potencial de cobre a granel y seguir perforando. Tenemos previsto seguir perforando en la segunda mitad de 2025 en nuevos descubrimientos", dijo Jay Chmelauskas, CEO de Camino. "Camino persigue dos frentes de creación de valor, desarrollar nuestra mina de cobre permitida de Puquios en Chile, y continuar la perforación de exploración para nuevos descubrimientos de cobre en Perú en 2025", añadió el Sr. Chmelauskas.



La campaña de perforación Greenfield de 996,7 m en el prospecto Pampero aumenta los metros perforados en Los Chapitos a un total de 27.624 m. El 94% de los metros de perforación histórica se han perforado a lo largo de la Tendencia Diva, con importantes intercepciones de cobre en los prospectos Adriana, Lourdes y Diana. Tras aumentar las áreas permitidas por la EIA en el proyecto, Camino está comenzando a perforar nuevas áreas prospectivas, particularmente a lo largo de la falla La Estancia, en busca de nuevos descubrimientos de cobre.



La estrategia de la reciente campaña de perforación de Camino se ha centrado en los prospectos a lo largo de la tendencia de cobre no probada de la falla La Estancia, que se extiende a más de 12 kilómetros en dirección NO-SE, paralela a la tendencia Diva. Se tomaron muestras geoquímicas de nuevos objetivos de exploración en Sombrero Blanco a lo largo de la falla de La Estancia y se cartografiaron geológicamente como posibles próximos objetivos de perforación, mientras que los objetivos de exploración históricos como Katty, Diana y Lourdes dentro de la tendencia Diva se reinterpretaron geológicamente y se volvieron a muestrear para ampliar potencialmente las zonas de cobre conocidas. La empresa también tiene previsto continuar las campañas de perforación y la cartografía de superficie a lo largo de las tendencias de Diva, La Estancia y Atajo para ampliar las zonas mineralizadas conocidas con muchos objetivos prospectivos.



Los sondeos Greenfield en Pampero se ubicaron a más de 10 km al noroeste de la mineralización de cobre conocida en la zona cuprífera Adriana. El programa fue diseñado para probar mantos estratoligados de cobre enterrados ubicados cerca de las estructuras que controlan el cobre como la Tendencia de la Falla Diva. En esta primera fase de perforación en la Falla La Estancia, se completaron un total de 10 sondeos a profundidades desde 38 metros hasta un máximo de 200,4 metros para un total de 996,7 metros perforados.



En Pampero, la alteración y la mineralización están controladas por la falla de La Estancia y fallas secundarias de tendencia noroeste y norte-sur. Este conjunto de estructuras actuó como alimentador, mientras que las rocas volcánicas de la Formación Chocolate actuaron como receptoras. Camino ha priorizado su exploración en esta secuencia volcánica, que tiene potencial para albergar depósitos de cobre de gran tonelaje. El programa identificó o amplió con éxito la mineralización de óxido de cobre al noroeste de la falla de La Estancia, a lo largo de la zona de Pampero.



Entre diciembre de 2024 y marzo de 2025, se tomaron muestras de fragmentos de roca en Katty y Sombrero Blanco en sub-afloramientos y afloramientos a lo largo de zanjas hechas a mano (muestreo entre 1m y 2m).



En Sombrero Blanco se tomaron 205 muestras con un 78% de sus leyes totales de cobre superiores al 0,1% Cu (cobre) y leyes máximas de 0,06ppm Au (oro) y 12,0ppm Ag (plata), la muestra de viruta V717989 a lo largo de 1 m de muestreo alcanzó leyes de hasta 2,75% Cu y 0,42 ppm Ag en óxidos de cobre como malaquita, crisocola y guata de cobre.



En Katty, se tomaron 25 muestras con el 100% de sus leyes de cobre total superiores al 0,3% Cu y leyes máximas de 0,1ppm Au y 26,8ppm Ag, la muestra de viruta V713818 a lo largo de 2m de muestreo alcanzó una ley de hasta 2,86% Cu y 26,2 ppm Ag en óxidos de cobre como malaquita, crisocola y guata de cobre.



La cantidad y la ley potenciales del objetivo de exploración expresadas en este comunicado son de naturaleza conceptual. El objetivo no es necesariamente indicativo de la mineralización en la propiedad y no ha habido suficiente exploración para definir un recurso mineral, y es incierto si la exploración adicional dará lugar a que el objetivo de exploración sea delineado como un recurso mineral.







