La campaña ‘El futuro de Ícaro’, nacida en Miami, obtiene siete premios LUUM

La iniciativa "El futuro de Ícaro", desarrollada para promover la educación y la concienciación climática mediante recursos artísticos y participativos, ha recibido siete premios LUUM que destacan su contribución a la comunicación social y ambiental

Madrid, 17 de noviembre de 2025.-

‘Nuestro presente, el futuro de Ícaro’ replantea el retraso en la acción climática centrándose en los padres, los niños y las historias humanas, utilizando una instalación visceral, una petición global y un concurso de arte para traducir los sentimientos en presión cívica antes de la COP30. Porque las decisiones políticas que se tomen hoy determinarán las oportunidades de vida de los niños nacidos este año.



Nacida en Miami Beach, una ciudad vulnerable al clima, y amplificada en la Semana del Clima de Nueva York, ‘Nuestro presente, el futuro de Ícaro’ utiliza una narrativa inmersiva para revelar cómo el aumento del calor, la subida del nivel del mar, la contaminación y las condiciones meteorológicas extremas afectan a la vida de un niño, con el fin de exigir recortes de emisiones exigibles, el fin de los subsidios a los combustibles fósiles y límites al cabildeo de la industria.



Al conectar el mito cautelar de Ícaro con la crisis climática actual, la campaña no solo está creando conciencia, sino que también está movilizando el apoyo público para instar a los líderes mundiales a que actúen con decisión. Hasta la fecha, ha involucrado a unos 38,2 millones de personas en plataformas digitales y medios de comunicación tradicionales, ha recibido decenas de miles de peticiones y acaba de ganar siete premios LUUM (2 de oro y 5 de plata), reconocidos en las categorías de Causas, Derechos Humanos y Salud.



La campaña cuenta con el apoyo de Zubi, una agencia creativa especializada en trabajos con repercusión cultural y orientados al impacto, y de la Fundación VoLo, una organización filantrópica familiar que impulsa soluciones climáticas basadas en la evidencia y la educación comunitaria.



"Ganar en LUUM confirma algo en lo que ya creíamos: el arte puede conmover a las personas... y las personas pueden cambiar las políticas", afirmó Yoca Arditi-Rocha, directora ejecutiva del Instituto CLEO. "Hoy, mientras los negociadores se reúnen en Brasil, pedimos a los líderes que tomen decisiones difíciles: reducir las emisiones que calientan el planeta, poner fin a las subvenciones de los contribuyentes a la contaminación por combustibles fósiles y mantener a los grupos de presión de la industria fuera de las negociaciones mundiales sobre el clima".



"CLEO ha utilizado magistralmente el mito de Ícaro como una metáfora oportuna para la crisis climática. Al igual que las alas de Ícaro se derritieron cuando voló demasiado cerca del sol, nuestro planeta corre el riesgo de sufrir un destino similar si ignoramos las advertencias de los científicos. Ícaro, como niño, simboliza a la próxima generación que heredará el mundo moldeado por las decisiones de hoy", afirmó Thais Lopez Vogel, cofundadora y fideicomisaria de la Fundación VoLo.



"Creo que, como seres humanos, nos hemos vuelto indiferentes a los mensajes. Todos los días nos bombardean con información, estamos atados a múltiples pantallas y ya no nos tomamos el tiempo para escuchar realmente. Nos hemos vuelto inmunes. Para romper ese ruido, tenemos que ser disruptivos e inesperados. Nuestro enfoque fue utilizar una voz que no hablara con palabras, sino cuya vida transmitiera el mensaje. Un mensajero silencioso, un bebé, la vida misma, que hizo que la gente se detuviera y finalmente escuchara, afirmó Iván Calle, vicepresidente y director creativo ejecutivo de Zubi.



Por qué es importante ahora

La financiación pública sigue agravando el problema: los combustibles fósiles reciben aproximadamente 1,5 billones de dólares al año en subvenciones directas y, si se incluyen los costes indirectos, como los daños a la salud y al clima, el apoyo asciende a unos 7 billones de dólares al año.



Además, informes recientes de la semana pasada muestran una fuerte presencia del lobby de los combustibles fósiles en la COP30, lo que supone una doble barrera política y financiera para estas negociaciones y la razón por la que esta campaña es tan importante ahora.



Ciudades y regiones como Miami ya se enfrentan a un aumento de los costes y a un riesgo de desastre cada vez mayor: tarifas de seguros de vivienda, presión sobre las infraestructuras, desplazamientos y repercusiones desproporcionadas en las comunidades más afectadas.



Las decisiones políticas que se tomen este mes de noviembre determinarán si las naciones aceleran una transición equitativa o si causan un daño aún mayor a las generaciones futuras. El momento es ahora. Más tarde será demasiado tarde.



Acerca del Instituto CLEO

El Instituto CLEO es una organización sin ánimo de lucro, no partidista y dirigida por mujeres, que convierte la ciencia climática en acción a través de la educación, la defensa y la participación de la comunidad. Fundada en Florida y reconocida a nivel nacional, CLEO ha formado a más de 62.000 personas en ciencia climática, ha desbloqueado millones de dólares de la Ley de Protección del Clima para soluciones locales y estatales, y es conocida por sus campañas creativas y galardonadas.



CLEO colabora con líderes gubernamentales, empresariales, académicos y comunitarios para combatir la desinformación, movilizar el poder cívico y promover políticas climáticas resilientes.



Acerca de ZUBI

zubiad.com es una agencia de comunicación multicultural fundada por Tere A. Zubizarreta en Miami hace más de 50 años, que ahora forma parte de la red WPP.



La agencia es reconocida como pionera en marketing multicultural en Estados Unidos.



Acerca de la Fundación VoLo

La Fundación VoLo es una fundación privada sin ánimo de lucro cuya misión es acelerar el cambio y el impacto global mediante el apoyo a soluciones climáticas basadas en la ciencia, la mejora de la educación y la mejora de la salud.



Acerca de los premios LUUM

Los premios LUUM celebran los mejores trabajos creativos con un propósito definido del mundo, y reconocen las campañas que combinan la creatividad con un impacto social y medioambiental cuantificable.



La edición de 2025 de los premios LUUM reconoció a agencias, ONG y marcas de los cinco continentes por sus excelentes comunicaciones, capaces de cambiar corazones y mentes.







