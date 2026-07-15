Capenergy impulsa la tecarterapia con tecnología médica desarrollada y fabricada íntegramente en España

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(Información remitida por la empresa firmante)

Un estudio publicado en el Journal of Cosmetic Dermatology demuestra que la radiofrecuencia de alta potencia reduce la grasa visceral y mejora parámetros metabólicos.

La investigación evidencia, mediante resonancia magnética, una disminución significativa de la grasa visceral y subcutánea, acompañada de una mejora de la resistencia a la insulina, la leptina y la presión arterial, sin efectos adversos relevantes.

Barcelona, 14 de julio – Un estudio científico publicado en el Journal of Cosmetic Dermatology aporta nueva evidencia sobre el potencial terapéutico de la radiofrecuencia de alta potencia para el tratamiento de la obesidad abdominal. Los resultados muestran que un protocolo intensivo de diez sesiones consiguió reducir de forma significativa tanto la grasa visceral como la grasa subcutánea, además de mejorar diversos marcadores metabólicos relacionados con el riesgo cardiometabólico.

La investigación, liderada por el Dr. Jesús Rodríguez-Lastra junto a investigadores de la Universidad de Málaga, IBIMA Plataforma BIONAND, CETIR Medical Center, la Universidad Alfonso X el Sabio e INNEOTERAPIA, evaluó a veinte pacientes con sobrepeso y obesidad abdominal mediante resonancia magnética (MRI), considerada el método de referencia para cuantificar la grasa abdominal.

Un cambio de paradigma: de la medicina estética a la salud metabólica

Hasta ahora, la mayoría de tratamientos no invasivos para remodelación corporal habían demostrado principalmente mejoras estéticas. Sin embargo, este estudio demuestra que la reducción de la grasa visceral puede acompañarse de beneficios metabólicos objetivos.

Tras únicamente dos semanas de tratamiento, los pacientes presentaron:

Reducción significativa de la grasa visceral.

Reducción significativa de la grasa subcutánea.

Disminución del perímetro abdominal.

Descenso de la leptina.

Reducción de la insulina basal.

Mejora significativa del índice HOMA-IR, indicador de resistencia a la insulina.

Disminución de la presión arterial sistólica.

Estos hallazgos sugieren que la radiofrecuencia de alta potencia podría convertirse en una herramienta complementaria para abordar alteraciones metabólicas asociadas al exceso de grasa visceral.

La grasa visceral: un objetivo prioritario

La grasa visceral constituye uno de los principales factores implicados en el desarrollo del síndrome metabólico, la diabetes tipo 2, la enfermedad cardiovascular y la enfermedad hepática asociada a disfunción metabólica (MASLD).

Reducir este tejido adiposo constituye uno de los grandes retos de la medicina preventiva. El estudio demuestra que es posible disminuirlo mediante una tecnología no invasiva, sin cirugía y sin periodos de recuperación.

Seguridad demostrada

Además de la eficacia observada, los investigadores destacan el excelente perfil de seguridad del tratamiento.

Durante el estudio:

No se registraron efectos adversos graves.

No aumentaron los marcadores inflamatorios IL-6, TNF-α ni proteína C reactiva.

Todos los pacientes completaron el protocolo sin complicaciones clínicas relevantes.

Estos resultados apoyan la hipótesis de que la reducción del tejido adiposo se produce mediante mecanismos fisiológicos compatibles con una respuesta inflamatoria mínima.

Un estudio que abre nuevas líneas de investigación

Los autores consideran que estos resultados representan una prueba de concepto sólida y justifican el desarrollo de ensayos clínicos aleatorizados y multicéntricos que permitan confirmar el potencial de esta tecnología en el tratamiento de enfermedades relacionadas con la obesidad abdominal y la resistencia a la insulina.

Declaración del investigador principal

“Este estudio demuestra que la radiofrecuencia de alta potencia puede ir más allá de la remodelación corporal. Hemos observado una reducción objetiva de la grasa visceral mediante resonancia magnética y una mejora de parámetros metabólicos estrechamente relacionados con la salud cardiometabólica. Estos resultados abren una nueva perspectiva sobre el papel que las tecnologías basadas en energía pueden desempeñar en el abordaje de la obesidad abdominal.” - Dr. Jesús Rodríguez-Lastra

Sobre el estudio

El trabajo, titulado “Effects of High-Dose Multichannel Radiofrequency Treatment on Visceral and Subcutaneous Abdominal Fat: A Pre–Post Interventional Study”, fue publicado en 2026 en el Journal of Cosmetic Dermatology.

Se trata de un estudio prospectivo de intervención en el que participaron veinte adultos con sobrepeso y obesidad abdominal, tratados con un dispositivo de radiofrecuencia multicanal de alta potencia durante diez sesiones consecutivas. La cuantificación de la grasa visceral y subcutánea se realizó mediante resonancia magnética, y se analizaron además parámetros antropométricos, bioquímicos y de resistencia a la insulina antes y después del tratamiento.

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