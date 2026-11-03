Publicado 03/11/2026 09:34
- Comunicado -

Carol Sepúlveda impulsa la proyección internacional de artistas españoles desde Madrid con The Global Art

Carol Sepúlveda impulsa la proyección internacional de artistas españoles desde Madrid con The Global Art
Carol Sepúlveda impulsa la proyección internacional de artistas españoles desde Madrid con The Global Art - Carol Sepúlveda
(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 3 de noviembre de 2026.- El arte contemporáneo combina hoy la labor expositiva con nuevas formas de colaboración entre artistas, empresas e instituciones. En este escenario trabaja The Global Art, una empresa dedicada al arte plástico que representa a nuevo talento y lo proyecta a nivel internacional. Su actividad abarca la representación de artistas, la consultoría, la curaduría y la dirección artística. Bajo la dirección de su fundadora, Carol Sepúlveda, la compañía desarrolla proyectos de arte contemporáneo en Madrid con un enfoque moderno, dinámico y global que combina criterios estéticos y éticos.

Representación artística y consultoría

La labor principal de The Global Art consiste en gestionar y proyectar internacionalmente la carrera de artistas españoles, en su mayoría madrileños, como Jaime Monge, Claudia Alonso-Allende, Anna Barrachina, Victoria de Liñán o Sol Felpeto. La empresa trabaja con representación en exclusividad mundial, un modelo que le permite planificar la trayectoria de cada creador y coordinar su presencia en distintos mercados. Entre sus coleccionistas habituales figuran nombres como Jeff Bezos o el Museo Jumex, junto a otras colecciones privadas e institucionales.

Servicios de consultoría

La compañía ofrece consultoría para proyectos audiovisuales, empresas y gestión cultural, desde la selección de obra hasta la dirección artística de espacios o producciones.

Galerías, eventos y comunidad

La empresa cuenta con dos galerías en Madrid, una en el barrio de las Letras y otra en Chamberí. Además, organiza eventos a los que es posible inscribirse a través de su web, ofrece una newsletter con novedades y dispone de un área de acceso para prensa y profesionales del sector.

Carol Sepúlveda, fundadora del proyecto

Carol Sepúlveda nació en 1970 y su perfil reúne distintas facetas del sector cultural: ejerce como galerista y gestora cultural, y escribe sobre arte en el diario La Razón y en la revista Avenue, además de colaborar con otras publicaciones.

Formación y trayectoria

Cuenta con formación en Economía, Negocios y Dirección de Empresas Audiovisuales por IE Business School y con una larga experiencia en la gestión de talento en distintas áreas de la cultura. Su trayectoria incluye la dirección de proyectos vinculados a la responsabilidad social y la transformación digital, así como colaboraciones con entidades como la Fórmula 1 o el Ayuntamiento de Madrid.

Arte con impacto social

El componente ético del proyecto se concreta en su colaboración permanente con la Global Gift Foundation, a través de la cual la compra de obras se vincula a una causa solidaria.

Compromiso social

The Global Art reúne en una misma estructura la representación de artistas, la gestión de galería y la consultoría, con el objetivo de acercar el arte contemporáneo a nuevos públicos y contextos. La trayectoria de Carol Sepúlveda en la gestión cultural, la crítica y la transformación digital define una propuesta en la que la creación artística, la colaboración empresarial y el compromiso social avanzan de forma conjunta. Más información en hola@theglobalartcompany.eu y en Instagram, en @theglobalartco

Contacto
Emisor: The Global Art
Contacto: The Global Art
Email de contacto: hola@theglobalartcompany.eu

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