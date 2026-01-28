Cinco propósitos financieros para empezar el año sin comprometer la identidad digital, según Oney

Oney - Oney

(Información remitida por la empresa firmante)

MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Con motivo del día Internacional de la Protección de Datos personales, Oney recomienda reforzar la seguridad de los accesos, controlar los movimientos financieros con regularidad o revisar la configuración de privacidad de las cuentas para cuidar la seguridad de los consumidores

Enero es sinónimo de nuevos propósitos, y cada vez más consumidores sitúan la gestión responsable de sus finanzas entre las prioridades para el nuevo año, pero esto no solo implica tener una buena salud financiera, también es importante proteger la identidad digital y los datos personales en un entorno cada vez más digital. En este contexto, Oney, entidad financiera especializada en soluciones de pago y servicios financieros, con motivo del Día Internacional de la Protección de Datos, que se celebra el próximo miércoles 28 de enero, pone el foco en la necesidad de instruir a los consumidores para que incorporen la seguridad digital en la gestión diaria de sus finanzas. Una recomendación especialmente relevante si se tiene en cuenta que, según el último informe del Ministerio del Interior sobre cibercriminalidad en España, durante el último año analizado (2024) se detectaron cerca de 465.000 delitos en el ámbito digital, de los cuales 412.850 estuvieron relacionados con el fraude informático, lo que representa el 88 % del total.



Para ello, la compañía ha elaborado una selección de cinco propósitos financieros clave para no comprometer la identidad digital de los consumidores y proteger tanto sus datos personales, como sus finanzas. En primer lugar, es primordial reforzar la seguridad de los accesos. Usar la misma contraseña en varias plataformas financieras o comerciales sigue siendo habitual, sin embargo, los expertos de Oney recomiendan tener contraseñas únicas y actualizarlas regularmente, además de activar la verificación en dos pasos, para proteger al máximo la identidad digital y evitar accesos no autorizados.



Por otro lado, es importante controlar los movimientos financieros con regularidad. De hecho, revisar periódicamente extractos, recibos y notificaciones permite detectar operaciones sospechosas a tiempo. La monitorización activa de las finanzas personales ayuda a mejorar el control del gasto, así como es clave para identificar posibles usos fraudulentos de la información.



Otro punto importante consiste en revisar la configuración de privacidad en las cuentas. Muchas plataformas permiten limitar quién puede ver la información personal o cómo se comparte, ajustar estas opciones para que solo los servicios esenciales tengan acceso a los datos personales es fundamental. Asimismo, es importante recordar que el derecho a la protección de datos es un derecho fundamental amparado en el artículo 18.4 de la Constitución Española. En este sentido, conocer las principales normativas que regulan la protección de datos como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), y la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD), que adapta al marco español el modelo europeo contenido en el RGPD resulta fundamental para proteger la información personal y garantizar el ejercicio de los derechos digitales de los ciudadanos.



Por último, hay que actualizar constantemente los dispositivos, ya que los sistemas operativos y aplicaciones financieras incluyen mejoras de seguridad de manera constante. Mantenerlos actualizados ayuda a proteger la información personal y garantizar transacciones seguras. En Oney, este enfoque forma parte de su compromiso con la innovación y la seguridad de los clientes, desarrollando soluciones tecnológicas que hacen la experiencia más sencilla, rápida y fiable, poniendo siempre al usuario en el centro de cada decisión.



"En Oney invertimos constantemente en soluciones tecnológicas que faciliten la gestión financiera de nuestros clientes, al mismo tiempo que garantizan la protección de sus datos y la fiabilidad de cada transacción. La confianza de nuestros usuarios es un pilar fundamental de nuestra estrategia" afirma Xochitl González, CMO de Oney España.





Contacto

Emisor: Oney

Nombre contacto: Asunción Aparicio Díaz

Descripción contacto: Trescom

Teléfono de contacto: 610085559