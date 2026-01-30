Ciudad de México irrumpe en Fortnite y marca un hito en la promoción turística digital de México - 3M Studio

La capital mexicana se convierte en el primer destino turístico del país en lanzar una experiencia inmersiva en plataformas de videojuegos como Fortnite.

Madrid, 30 de enero de 2026.- En el marco de la Feria Internacional de Turismo (FITUR), la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México anunció el lanzamiento internacional de la Ciudad de México en Fortnite, convirtiéndose así en el primer destino turístico de México en utilizar los videojuegos como canal estratégico de promoción turística, en colaboración con 3M Studio.

Esta iniciativa pionera, desarrollada junto a 3M Studio, posiciona a la capital mexicana a la vanguardia de la innovación turística y el marketing digital, apostando por experiencias inmersivas en plataformas globales como Fortnite, Roblox y Minecraft, con el objetivo de conectar con nuevas generaciones de viajeros digitales.

Tres íconos de la Ciudad de México llegan al Universo Fortnite.

La experiencia permite explorar tres de los escenarios más emblemáticos del destino:

El Zócalo, con dinámicas especiales vinculadas al Mundial de Fútbol 2026, evento del cual la capital será una de las sedes oficiales.

El Ángel de la Independencia, símbolo histórico y cultural del país.

Xochimilco, Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO y uno de los destinos más auténticos de México.

Los jugadores podrán recorrer estos espacios mediante misiones de parkour, retos interactivos y contenidos culturales, dentro de una plataforma que alcanza a más de 650 millones de usuarios a nivel global.

Turismo, videojuegos y nuevas audiencias globales.

El anuncio se realizó en el escenario central del Pabellón 3 de IFEMA, con la participación de Alejandra Frausto Guerrero, Secretaria de Turismo de la Ciudad de México; Jennie Shrem Serur, Directora de Promoción Turística de la Ciudad de México; Miguel Aguíñiga Rodríguez, titular de la Unidad de Innovación, Sustentabilidad y Profesionalización Turística de la Secretaría de Turismo Federal y Javier Fernando, CEO de 3M Studio.

Durante el evento, la Secretaria Frausto destacó que:

“La Ciudad de México es cultura viva, historia y futuro. Hoy llegamos a Fortnite para hablarle al mundo en el lenguaje de las nuevas generaciones: con experiencias inmersivas que despierten el deseo de conocer, caminar y vivir esta ciudad con el corazón grande.”

Game2Go: del mundo virtual al viaje real.

Como parte de esta estrategia, se presentó también Game2Go, una plataforma que conecta el entorno digital con el mundo real, permitiendo a los usuarios validar logros obtenidos dentro del juego y acceder a recompensas, beneficios turísticos y experiencias reales.

Esta integración refuerza el posicionamiento de México como un destino turístico innovador, capaz de transformar la interacción digital en intención de viaje y recordación de marca.

Una alianza internacional para la innovación turística.

La ejecución del proyecto está respaldada por una alianza estratégica entre 3M Studio, estudio internacional de desarrollo de videojuegos con sede en Barcelona, y Smartur, firma mexicana especializada en turismo y promoción de destinos.

Jorge Vasaro Acuilan, por parte de Smartur, subrayó que:

“Los destinos turísticos necesitan explorar alternativas innovadoras que fortalezcan su posicionamiento a medio y largo plazo, integrando estrategias digitales con alcance global.”

Por su parte, Javier Fernando, CEO de 3M Studio, afirmó:

“Estamos llevando un destino icónico a una de las comunidades digitales más relevantes del mundo. La Ciudad de México se convierte hoy en pionera en su país al conectar con los viajeros del futuro.”

Cómo acceder a la experiencia

La experiencia ya está disponible en Fortnite.

Los usuarios pueden buscar el mapa de la Ciudad de México e iniciar su recorrido virtual.

Código del Mapa: 1266-3640-9938

