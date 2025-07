Clean Air Metals perforará una nueva zona de alta prioridad en la extensión profunda del yacimiento Escape

(Información remitida por la empresa firmante)

Ontario, 22 de julio de 2025.-

La compañía comenzará esta semana un programa de perforación escalable que busca ampliar significativamente los recursos del proyecto Thunder Bay North, tras identificar anomalías geofísicas coincidentes similares a las zonas de alta ley previamente confirmadas

Clean Air Metals Inc. ("Clean Air Metals" o "la Compañía") (TSXV: AIR) (FRA: CKU) (OTCQB: CLRMF) se complace en anunciar el inicio de su programa de perforación de verano 2025, centrado en explorar la posible extensión profunda del yacimiento Escape, parte de su proyecto de minerales críticos Thunder Bay North ("TBN"), del cual posee el 100 %.



Está previsto perforar inicialmente un sondeo de 900 metros de profundidad en una de las tres nuevas anomalías geofísicas identificadas —del tipo "sala de baile", por sus similitudes con zonas mineralizadas de alta ley—. El programa está diseñado para ampliarse en función de los resultados obtenidos.



Potencial de expansión del yacimiento Escape

Escape representa aproximadamente el 40 % del contenido metálico total de los 14 millones de toneladas de recursos indicados estimados del proyecto TBN, con 2,4 millones de onzas equivalentes de platino. El objetivo actual es una anomalía magnética no explorada de 2,5 km de longitud, identificada en 2023, que parte de la zona conocida de alta ley del yacimiento.



En primavera de 2025, la compañía contrató a un experto en estudios magnetotelúricos (MT) para reevaluar datos históricos y se localizaron tres nuevas anomalías magnéticas y electromagnéticas, coincidentes con las características de las zonas de alta ley recientemente confirmadas en el yacimiento Current. Uno de los objetivos, denominado BH 25-01, se encuentra a unos 300 metros al este del límite conocido del yacimiento Escape.



Entre los resultados históricos destacados se encuentran intersecciones como:



• 98,9 m con 1,89 g/t Pd, 1,40 g/t Pt, 0,69 % Cu y 0,35 % Ni (pozo ELR20-025).



• 39,2 m con 2,61 g/t Pd, 1,94 g/t Pt, 0,99 % Cu y 0,61 % Ni (pozo ELR20-028).



• 96,0 m con 1,63 g/t Pd, 1,22 g/t Pt, 0,61 % Cu y 0,34 % Ni (pozo ELR20-008.



"Las nuevas evaluaciones geofísicas han revelado objetivos de perforación del tipo ‘sala de baile’ muy prometedores en la zona de extensión profunda del yacimiento Escape. Estamos entusiasmados por comenzar a perforar estos objetivos, que en conjunto representan la mejor oportunidad para una expansión significativa de la mineralización sulfurada de alta ley de Pt-Pd-Cu-Ni en Thunder Bay North", afirmó Lionnel Djon, vicepresidente de Exploración.



Avances en el desarrollo del proyecto Thunder Bay North

Clean Air Metals sigue trabajando en una Evaluación Económica Preliminar (PEA) del proyecto TBN. La empresa espera que los resultados positivos de perforaciones recientes respalden un modelo de producción más robusto y de mayor ley. Paralelamente, se están intensificando los estudios ambientales de referencia, fundamentales para obtener permisos de exploración avanzada.



"La identificación de objetivos de perforación listos y delimitados geofísicamente en la extensión profunda del yacimiento Escape representa un avance importante para la compañía y nos proporciona una vía concreta para ampliar los componentes de mayor ley dentro del recurso mineral global existente en TBN. En un momento en el que el mercado ha reconocido el atractivo inversor de los metales del grupo del platino, como refleja la reciente revalorización del platino y el paladio, estamos entusiasmados por continuar la exploración de mineralización de alta ley en Escape y comenzar una nueva evaluación económica preliminar centrada en las zonas de mayor ley de los yacimientos Escape y Current", destacó Mike Garbutt, CEO de Clean Air Metals.



Junta General Anual 2025

La Junta General Anual de Accionistas se celebrará el 29 de julio de 2025 a las 13:30 h (EDT) en formato virtual:



http://momentum.adobeconnect.com/cleanai...



La documentación está disponible en la web de la empresa y en Junta General Anual " Clean Air Metals Inc.



Persona calificada

Toda la información técnica ha sido revisada y aprobada por el Dr. Lionnel Djon, Ph.D., P.Geo., vicepresidente de Exploración y persona calificada según la normativa NI 43-101.



Sobre Clean Air Metals

Clean Air Metals es una compañía de desarrollo y exploración que está avanzando en su proyecto insignia Thunder Bay North Critical Minerals ("TBN"), del que posee el 100 % de la propiedad y que se encuentra a 40 km al noreste de Thunder Bay, Ontario.



El proyecto TBN, accesible por carretera y junto a infraestructuras ya consolidadas, alberga dos yacimientos —Current y Escape— separados por solo 2,5 km. En conjunto, ambos yacimientos contienen un recurso mineral indicado de 13,8 millones de toneladas con 2,4 millones de onzas equivalentes de platino (según el Informe Técnico sobre el Proyecto Thunder Bay North, Ontario, Canadá, NI43-101, SLR Consulting Canada Ltd, 19 de junio de 2023), con un importante potencial de expansión en profundidad.



Uno de los escasos recursos primarios de platino fuera de Sudáfrica, el proyecto TBN se sitúa en una jurisdicción estable y favorable a la minería, y se beneficia de relaciones consolidadas con las Primeras Naciones locales.



Con un equipo técnico de probada experiencia, Clean Air Metals está comprometida con el crecimiento de los recursos del proyecto TBN y con la creación de valor a largo plazo para sus accionistas.



Compromiso social

Clean Air Metals Inc. reconoce que el Proyecto de Minerales Críticos Thunder Bay North se encuentra dentro del área contemplada por el Tratado Robinson-Superior de 1850 e incluye los territorios de Fort William First Nation, Red Rock Indian Band, Biinjitiwabik Zaaging Anishinabek y Kiashke Zaaging Anishinaabek. Clean Air Metals también reconoce las contribuciones de la Nación Métis de Ontario, Región 2, y de la Nación Métis Independiente Red Sky a la rica historia de la zona.



La compañía valora la oportunidad de trabajar en estos territorios y reafirma su compromiso con el reconocimiento y el respeto hacia quienes han vivido, transitado y convivido en estas tierras desde tiempos inmemoriales. Clean Air Metals mantiene su compromiso con la preservación del patrimonio indígena y con la construcción, fomento y promoción de una relación respetuosa con los pueblos First Nations, Métis e Inuit, basada en los principios de confianza mutua, respeto, reciprocidad y colaboración, en el espíritu de la reconciliación.



