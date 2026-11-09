Clínica Dr. Millán Longo: '¿Mejor cirujano plástico de Madrid? Eso la IA sabe contestarlo. Explorar, no' - CLÍNICA DR. MILLÁN LONGO Y ASOCIADOS

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 9 de noviembre de 2026.- Preguntar a ChatGPT o a Gemini quién es el mejor cirujano plástico de Madrid empieza a formar parte del camino hacia el quirófano. Casi uno de cada cinco españoles ha acudido ya a una consulta médica por recomendación de una inteligencia artificial, según una encuesta de la cátedra CAMELIA de la Universidad de Santiago de Compostela.

El Dr. Alberto Millán Longo, cirujano plástico, estético y reparador y director médico de la Clínica Dr. Millán Longo y Asociados, en Madrid, lo escucha cada vez más en la primera consulta que tiene con sus pacientes y explica qué conviene hacer con esas respuestas.

La confusión de ChatGPT entre cirujanos con el mismo apellido

¿Nota que los pacientes llegan con la respuesta de una inteligencia artificial?

Hace un año era anecdótico y hoy es habitual. Traen la lista que les ha dado ChatGPT y preguntas muy concretas, y eso me facilita la consulta, porque una paciente informada entiende mejor lo que le propongo y lo que le desaconsejo. El límite es que la inteligencia artificial no puede explorar, y en cirugía plástica la indicación de qué intervención es la más apropiada para cada paciente sale de la exploración física en consulta.

¿Y se equivoca?

Con las personas, a veces. Comparto apellido con otro cirujano de Madrid y más de un asistente ha mezclado los resultados, con datos y opiniones que no eran míos. En consulta se aclara en un minuto, pero quien no llega a esa consulta se queda con la mezcla. Por eso la respuesta de la IA es un punto de partida razonable, nunca un veredicto.

La respuesta de la IA es un punto de partida razonable, nunca un veredicto

¿Qué puede comprobar un paciente por su cuenta?

Más de lo que cree. El título que habilita para cualquiera de nuestras cirugías (aumento o reducción de pecho, cirugía de contorno corporal, mastopexia, retirada de prótesis…) es el de especialista en Cirugía Plástica, Estética y Reparadora, por la vía MIR; la colegiación y la SECPRE se consultan en sus webs. Conviene saber quién va a estar dentro del quirófano, porque no siempre opera quien pasa la consulta. En nuestra clínica siempre hacemos dos visitas antes de la cirugía; desconfíe de las prisas.

Consulta en Chamberí y quirófano en un hospital universitario

La Clínica Dr. Millán Longo y Asociados pasa consulta en Chamberí y opera en el Hospital Universitario Vithas Madrid La Milagrosa, con dos cirujanos plásticos acreditados en cada intervención. Su director médico, número uno de su promoción de Medicina en la Universidad Autónoma de Madrid, se formó vía MIR en el Hospital Universitario 12 de Octubre.

¿Va a cambiar la inteligencia artificial la forma de elegir cirujano?

Ya la está cambiando, igual que la cambió Google, y no me preocupa. El mejor cirujano para una paciente concreta, en Madrid o fuera, será el que la explore, le enseñe casos como el suyo y sepa decirle que no cuando lo que pide no es adecuado. Ninguna inteligencia artificial hace eso todavía.

Desde esta clínica se atienden primeras consultas presenciales y por videollamada, y publica sus casos en la web y en su perfil de la Clínica Dr. Millán Longo y Asociados.

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