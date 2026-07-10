Coche nuevo antes de las vacaciones; lo que hay que saber antes de elegir el todo riesgo - Allianz Direct Versicherungs-AG, Sucursal en Españ

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 10 de julio 2026.- Julio es uno de los meses con más matriculaciones del año en España; muchos conductores estrenan vehículo justo antes de un viaje largo, el momento en que más se valora el todo riesgo

Julio es, según los datos de matriculaciones de ANFAC, uno de los meses con mayor volumen de ventas de turismos del año, en parte porque muchos conductores aprovechan para cambiar de coche justo antes de emprender un viaje largo de vacaciones. Esta combinación, vehículo recién adquirido y trayecto largo por estrenar, es uno de los momentos en los que más conductores se plantean si el seguro a terceros ampliado es suficiente o si conviene dar el salto al todo riesgo. En este contexto, Allianz Direct analiza las principales diferencias entre ambas modalidades para ayudar a los conductores a elegir la cobertura que mejor se adapte a sus necesidades.

Por qué julio es un mes clave para elegir cobertura

Estrenar un coche y ponerlo a prueba en un viaje largo son dos situaciones que coinciden con frecuencia en estas fechas. En este contexto, la pregunta no es solo qué cobertura legal se necesita, sino qué nivel de protección tiene sentido para un vehículo recién comprado, que aún no ha sufrido la depreciación de los años de uso y que va a recorrer más kilómetros de lo habitual en pocas semanas.

Qué diferencia al todo riesgo del resto de coberturas

El seguro a todo riesgo es la única modalidad que cubre los daños propios del vehículo —los que sufre el coche del propio asegurado, incluso cuando este es el responsable—, además de la Responsabilidad Civil obligatoria y voluntaria, la protección frente a robo e incendio, la rotura de lunas, los daños por eventos meteorológicos y la colisión con animales, la asistencia en viaje estándar y el seguro del conductor.

La cobertura de daños propios incluye, entre otros supuestos, la colisión con otro vehículo cuando la responsabilidad es del asegurado, el impacto contra objetos fijos —como una columna en un garaje—, el vuelco o la salida de la calzada y los actos vandálicos. No cubre, en cambio, averías mecánicas, pinchazos o el desgaste propio del uso del vehículo, que quedan fuera de esta cobertura en cualquier modalidad.

El todo riesgo puede contratarse con o sin franquicia. Si se elige con franquicia, esta solo se aplica a los daños propios, a la colisión con animales y a los daños meteorológicos: el asegurado abona el importe de la franquicia pactada y Allianz Direct asume el resto del coste de la reparación, aplicándose de forma independiente a cada parte si el vehículo sufre daños en distintas zonas.

Cuándo tiene sentido el todo riesgo frente al terceros ampliado

Allianz Direct recomienda valorar el todo riesgo especialmente en vehículos nuevos o de alto valor, o en coches que se usan con frecuencia, ya que un mayor uso implica más probabilidad de sufrir un percance. Para vehículos de varios años de antigüedad o de valor de mercado más ajustado, el terceros ampliado suele ofrecer un equilibrio más razonable entre cobertura y precio, al no incluir la protección de daños propios.

Recomendaciones antes de salir de viaje con un coche nuevo

Antes de emprender un trayecto largo con un vehículo recién adquirido, Allianz Direct recomienda:

Revisar qué cobertura incluye exactamente la póliza antes de contratarla, comparando terceros ampliado y todo riesgo según el uso previsto del coche.

Tener en cuenta que, para contratar el todo riesgo, es necesario aportar fotografías que verifiquen el estado del vehículo antes del inicio de la póliza.

Comprobar si interesa añadir coberturas adicionales como la asistencia en viaje premium o el vehículo de sustitución antes de un viaje largo, ya que algunas deben contratarse en el momento de la suscripción.

Guardar a mano el número de póliza y la documentación del vehículo durante el trayecto.

“David Marrodán, responsable de Marketing y Ventas, explica que julio es uno de los momentos del año en que más conductores revisan su cobertura, coincidiendo con la compra de un coche nuevo y la planificación de un viaje largo, y que el objetivo de la compañía es ayudarles a elegir la protección que realmente necesitan.”

Sobre Allianz Direct

Allianz Direct es la aseguradora online paneuropea del Grupo Allianz, presente en cinco mercados europeos. Con el objetivo de ser digitalmente imbatible, ofrece seguros de coche —a terceros, a terceros ampliado y a todo riesgo— contratables íntegramente online, con precios transparentes, sin letra pequeña y una gestión de siniestros orientada a la experiencia real del cliente.



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