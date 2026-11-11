COEUS Retroaging impulsa un nuevo modelo de longevidad en los hoteles de gran lujo con COEUS LERA - COEUS Retroaging

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 11 de noviembre de 2026. - En el gran lujo, todos ofrecen el mismo spa y la misma piscina infinita. Cuando todos ofrecen lo mismo, nadie se distingue. COEUS Retroaging apuesta por cambiar esta perspectiva, ofreciendo una propuesta en la que el huésped exigente ya no compara estrellas, sino resultados.

La explicación: el huésped cambió su lista de deseos

Según el Global Wellness Institute (GWI), la economía global del bienestar alcanzó 6,8 billones de dólares en 2024 y llegará a 9,8 billones en 2029. El turismo de bienestar movió unos 894.000 millones de dólares en 2024. Y según McKinsey, cerca del 40 por ciento de los consumidores opina que la oferta actual se queda corta en longevidad.

Qué es COEUS LERA

LERA reúne cuatro ideas: Longevity (vivir más años con salud), Endurance (resistencia y vitalidad), Retroaging (retroenvejecimiento, eje de la metodología de COEUS) y Alkemist (la integración de todo ello en una transformación personal con hospitalidad de lujo).

COEUS LERA, creado por COEUS Retroaging, compañía que preside Diego Suárez, permite a un hotel de gran lujo poner la longevidad en el centro de su oferta. Reúne diagnóstico de precisión (edad biológica epigenética, estrés oxidativo, hormonas, microbiota), programa personalizado de nutrición, movimiento y sueño, habitación LERA, gastronomía integrada y seguimiento con telemedicina. La estancia termina; la relación con el huésped, no.

Lo que diferencia a un cinco estrellas

Hoteles de cinco estrellas y gran lujo hay muchos en el mundo. Referentes mundiales en longevidad, muy pocos. COEUS LERA convierte la habitación en la puerta de entrada a un programa de salud: estancias con propósito, huéspedes que se quedan más tiempo y vuelven. Y con una ventaja que ningún spa puede presumir: la salud no tiene temporada. El turismo, sí.

Hacia dónde va el futuro

Las grandes marcas ya compiten. Six Senses, Four Seasons, Lanserhof, Chenot Palace y Canyon Ranch, entre otras, despliegan programas de longevidad.

Hoy es ultralujo; mañana, el estándar. Quien se mueva antes fija la referencia.

España, el mejor tablero para la longevidad

Según CaixaBank Research, el turismo de lujo supone solo el 3% de las tarjetas internacionales, pero concentra el 20 ?l gasto presencial de los turistas extranjeros. Y la esperanza de vida alcanzó en 2024 los 84,01 años, la más alta de su historia.

Por qué COEUS LERA es la opción

Un modelo completo, no un tratamiento más. Todo en una sola experiencia, de la valoración al seguimiento.

Medicina con método. Lo que no se mide, no se corrige.

Producto y gastronomía propios. La línea COEUS TIME y los menús con criterio nutricional forman parte del plan.

Reconocimiento. COEUS Retroaging recibió el Premio a la Clínica más Avanzada de Europa en Retroenvejecimiento, otorgado por La Razón en los VI Premios Bienestar y Calidad de Vida (Sevilla, junio de 2026).

Un propósito que va más allá del lujo. La misión de COEUS es democratizar la salud y la longevidad: llegar al mayor número de personas, con más años de salud y al menor coste posible. El cinco estrellas es el laboratorio donde se afina lo que después debe llegar a mucha más gente.

El futuro del lujo ya no se mide solo en estrellas. Se mide en años buenos. Y los hoteles que sepan venderlos primero no solo llenarán habitaciones: llenarán calendarios.

www.coeusretroaging.com

@diegosuarezretro

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