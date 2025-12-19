Cognita refuerza su presencia en España con la incorporación del colegio Liceo Sorolla

Liceo Sorolla - Liceo Sorolla

Este colegio es reconocido por su modelo pedagógico basado en metodologías activas, su sólida propuesta lingüística en inglés, español y francés, y su trayectoria de excelencia académica. Por su parte, Cognita reúne a más de 100 colegios en todo el mundo y con Liceo Sorolla suma ya 10 colegios en España. Además, esta unión permitirá impulsar nuevas oportunidades para la comunidad educativa

Madrid, 19 de diciembre.- Liceo Sorolla, colegio de referencia en Pozuelo de Alarcón con más de 60 años de historia, pasa a formar parte de Cognita, uno de los mayores grupos educativos del mundo. Con esta incorporación, Cognita suma ya 10 colegios en España, fortaleciendo su compromiso con una educación de calidad, innovadora y centrada en el desarrollo integral del alumno.



Cabe destacar que Liceo Sorolla, fundado en 1963 y dirigido actualmente por Carlos Llorente Alonso, cuarta generación de una familia dedicada a la educación, es un centro reconocido por su modelo pedagógico basado en metodologías activas, su sólida propuesta lingüística en inglés, español y francés, y su trayectoria de excelencia académica. En la actualidad, el colegio cuenta con más de 1.000 alumnos de 25 nacionalidades, que abarcan desde los 2 hasta los 18 años.



Con presencia en Europa, EEUU, Latinoamérica, Oriente Medio y Asia, Cognita reúne a más de 100 colegios y decenas de miles de alumnos en todo el mundo. En España, el grupo está formado por los colegios de Madrid -Hastings School, The English Montessori School (TEMS), Colegio Europeo de Madrid (CEM) y Mirasur School-, The British School of Barcelona, Colegio Internacional Meres (Asturias), El Limonar International School (ELIS) Murcia y Villamartín, British School of Valencia, y ahora Liceo Sorolla.



Así pues, la incorporación del colegio permitirá impulsar nuevas oportunidades para la comunidad educativa gracias a la capacidad de inversión del grupo, su experiencia internacional y su conocimiento consolidado en modelos pedagógicos de alta calidad, incluidos los programas de Bachillerato Internacional.



Alvaro De Miguel Alvarez, General Manager de Cognita en España señala: "Liceo Sorolla es un colegio con una identidad muy sólida y un proyecto educativo de gran prestigio. Nuestro compromiso es acompañar y fortalecer aquello que ya hace excepcional al colegio, aportando recursos, desarrollo profesional para el profesorado y nuevas oportunidades para los alumnos, tanto a nivel local como internacional".



Por otro lado, es importante señalar que el acuerdo permitirá desarrollar planes de mejora en instalaciones, tecnología educativa, espacios de aprendizaje y formación docente, además de promover la colaboración entre los 10 colegios Cognita en España y el resto de su red global.



Por su parte, Carlos Llorente Alonso, director de Liceo Sorolla, afirma: "Formar parte de Cognita nos permite unir nuestra tradición familiar y nuestro proyecto educativo con un grupo global que comparte nuestros valores y visión. Este paso supone una oportunidad para seguir creciendo y ofrecer a nuestros alumnos un horizonte aún más amplio".



Ambas organizaciones iniciarán ahora un proceso de integración progresivo, manteniendo la esencia, el carácter y el proyecto pedagógico propio del Liceo Sorolla.



