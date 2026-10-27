Cograsova y Booster crean evaluaciones de IA específicas para despachos laborales, jurídicos y fiscales - Booster

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 27 de octubre de 2026.-

Los 1.199 graduados sociales colegiados en Valencia podrán evaluar sus conocimientos sobre inteligencia artificial mediante pruebas adaptadas a su actividad profesional.

El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Valencia (Cograsova) y la tecnológica valenciana Booster han alcanzado un acuerdo para acercar a los colegiados y a sus despachos ‘AI Insights’, una solución que diagnostica qué sabe cada profesional sobre IA y le propone una formación a su medida.

La colaboración introduce una particularidad: miembros de la Junta de Gobierno de Cograsova aportarán su experiencia para construir tres evaluaciones específicas con el sello de la entidad (Gestoría Laboral, Asesoría Jurídica y Asesoría Fiscal). Las pruebas abordarán situaciones propias del trabajo en los despachos, alejándose de los cuestionarios genéricos sobre inteligencia artificial.

La gobernanza de la inteligencia artificial llega a los despachos

El acuerdo coincide con la aplicación del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial (AI Act), cuyo artículo 4 exige desde febrero de 2025 que las organizaciones que desarrollan o utilizan sistemas de IA adopten medidas para favorecer la alfabetización de sus trabajadores.

Esta obligación adquiere especial relevancia para los graduados sociales, que asesoran a empresas y trabajadores sobre cuestiones laborales y de Seguridad Social. La gobernanza de la inteligencia artificial implica, además, establecer criterios sobre el uso de estas herramientas, la protección de datos y la supervisión de sus resultados.

«Nuestros colegiados son el primer punto de contacto de miles de empresas en materia laboral. Si ellos no entienden bien la IA, sus clientes tampoco. Queremos que lleguen a adquirir ese conocimiento con criterio y con pruebas pensadas para su día a día», afirma el decano de Cograsova, Vicente Vercher. «Por ello, hemos colaborado con la tecnológica valenciana Booster en el desarrollo de una herramienta útil y adaptada a la realidad de los graduados sociales», añade.

Evaluaciones adaptadas a cada profesión

Las pruebas se realizarán mediante AI Insights, una plataforma desarrollada por Booster que combina ejercicios prácticos con dinámicas de juego para identificar conocimientos. A partir de los resultados, muestra su nivel de dominio de la IA aplicada a su puesto y le propone un plan de formación personalizado. La organización obtiene, por su parte, una visión clara del nivel de su equipo y una vía documentada para cumplir con el AI Act.

Según datos facilitados por la tecnológica, la solución ha superado las 3.000 licencias en tres meses, con presencia en sectores como el farmacéutico, la construcción y los servicios empresariales.

«Diseñar las evaluaciones con quienes conocen la profesión desde dentro marca la diferencia entre una formación genérica y una que transforma de verdad la manera de trabajar», señala Jose J. Burgos Lancero, fundador de Booster.

Los colegiados podrán acceder a la plataforma desde noviembre, utilizarla con sus equipos y extender su aplicación a las empresas que asesoran.

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