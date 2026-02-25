El COIIM propone una nueva categoría para visibilizar los servicios estratégicos de la industria - COIIM

-La institución ha presentado y coordinado el informe “Servindustria: definición y clasificación”, un estudio que establece un marco conceptual para delimitar los servicios técnicos, científicos y de conocimiento vinculados al ciclo de vida industrial, en un acto patrocinado por la Comunidad de Madrid.

-El reconocimiento de la Servindustria permitiría reflejar con mayor precisión la realidad productiva actual y reforzar la competitividad y la autonomía estratégica del tejido industrial.

-El trabajo ha sido elaborado por un equipo multidisciplinar integrado por representantes del ámbito académico y empresarial, como la Universidad Politécnica de Madrid, la Escuela de Organización Industrial y la Asociación de Empresas del Metal de Madrid.

Madrid, 25 de febrero de 2026 – El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid (COIIM) ha presentado esta mañana el informe “Servindustria: definición y clasificación”, un estudio que propone reconocer como categoría económica propia a los servicios técnicos, científicos y de conocimiento, que forman parte estructural del sistema productivo y acompañan al producto a lo largo de su ciclo de vida.

La iniciativa parte de una realidad clara: la industria contemporánea integra actividades como el diseño, la ingeniería, el mantenimiento, la logística, los ensayos técnicos o la valorización final, que resultan esenciales para su funcionamiento, modernización y competitividad.

El acto de presentación se ha abierto con la intervención del decano del COIIM, Fabián Torres, quien ha subrayado la importancia de reconocer formalmente los servicios vinculados al sistema industrial como un elemento clave del modelo productivo contemporáneo: “si no medimos correctamente la realidad industrial, no podremos diseñar políticas eficaces. La Servindustria ya existe en nuestras empresas; ahora necesitamos que también exista en nuestras estadísticas”, ha señalado Fabián Torres, decano del COIIM.

Acto seguido, Jaime Martínez Muñoz, director general de Economía e Industria de la Comunidad de Madrid, ha destacado que: “para nosotros hoy se da un paso muy importante en conceptualizar la Servindustria, pero sobre todo en aterrizarla y desgranarla por sectores económicos para poder de nuevo visibilizarla”.

Posteriormente, se ha celebrado una mesa redonda moderada por Manuel Soriano, vicedecano del COIIM, en la que han participado Cristina de Sequera, subdirectora del COIIM; Elena Arroyo, consultora de Proyectos e Innovación en la Asociación de Empresas del Metal de Madrid; Antonio Hidalgo Nuchera, doctor de la Universidad Politécnica de Madrid; Andrés Muñoz Cañas, vocal de la Comisión de Industria del COIIM; y Alfredo Villalba, colegiado del COIIM. Durante el debate, los ponentes han coincidido en que la Servindustria constituye un elemento estratégico para la innovación, la sostenibilidad y la modernización industrial.

Una delimitación técnica basada en el ciclo de vida industrial

El informe adopta una visión integral del proceso industrial y toma como referencia el ciclo de vida completo del producto, desde su diseño y desarrollo hasta su mantenimiento y tratamiento final, para identificar aquellas actividades que forman parte estructural del sistema productivo.

Desde este enfoque, se consideran Servindustria los servicios técnicos, científicos y de conocimiento cuya vinculación con la industria es directa y constante, aunque estén formalmente encuadrados en el sector servicios. Así, entre las actividades identificadas se encuentran la reparación y mantenimiento de maquinaria y equipos, los servicios técnicos de ingeniería, los ensayos y análisis técnicos, la investigación y desarrollo, así como determinadas actividades de transporte, almacenamiento e instalación vinculadas al ciclo productivo.

El trabajo pone de relieve, asimismo, las limitaciones del actual sistema clasificatorio para reflejar con precisión estas actividades híbridas, cuya formulación actual no siempre permite distinguir con claridad su función industrial.

Con más de 75 años al servicio de la industria española, el COIIM consolida con esta iniciativa su papel como referente técnico en la modernización y competitividad del tejido industrial.

Para descargar el informe, puedes hacerlo aquí: www.coiim.es/informe-servindustria/ o aquí: we.tl/t-eeAWp57IX3

