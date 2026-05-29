El Colegio Juan Pablo II de Parla impulsa la robótica con alumnos que programan y dan vida a robots

El Colegio Juan Pablo II de Parla impulsa la robótica - Colegio Juan Pablo II de Parla

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 29 de mayo de 2026.-

El centro desarrolla un proyecto en el que los estudiantes trabajan con programación y robótica aplicada, mostrando en la práctica cómo pasan de ser usuarios de tecnología a creadores

El Colegio Juan Pablo II de Parla continúa avanzando en su apuesta por la innovación educativa con un proyecto de robótica en el que los alumnos trabajan directamente con robots programables, desarrollando habilidades tecnológicas a través de la práctica y la experimentación.



Esta iniciativa se enmarca dentro del Plan Digital del centro y ha sido posible gracias a los recursos facilitados por la Comunidad de Madrid, lo que permite seguir avanzando en la incorporación de herramientas tecnológicas con un enfoque pedagógico estructurado.



Uno de los elementos más característicos del proyecto es la introducción de lo que los propios alumnos han denominado "mascotas tecnológicas": robots con los que interactúan y a los que dan vida a través de la programación. Entre ellos destaca Gepeto, cuyo nombre juega con las siglas del colegio en inglés (JPII) y hace un guiño al personaje que daba vida a Pinocho, reforzando simbólicamente la idea de crear y dar vida a la tecnología. Junto a él, ROMI completa el ecosistema del proyecto. Su nombre responde a las siglas de Robotics Outreach Mobile Initiative, y hace referencia a la iniciativa móvil de divulgación de la robótica, que permite llevar el taller de robótica al aula con todo el equipo necesario, facilitando que los recursos estén disponibles en cualquier espacio del centro y favoreciendo el desarrollo de las actividades de programación y experimentación.



En un contexto en el que los jóvenes conviven constantemente con dispositivos digitales, aunque este colegio prescinde de ellos, el centro propone un enfoque diferente: enseñar a comprender la tecnología desde dentro. A través de este proyecto, los alumnos no solo interactúan con robots, sino que los programan, ajustan su comportamiento y comprueban en tiempo real el resultado de su trabajo.



Los vídeos generados durante el desarrollo del proyecto muestran precisamente ese proceso: robots en funcionamiento, alumnos probando distintas configuraciones y situaciones en las que el aprendizaje se produce a partir del ensayo, el error y la mejora continua.



Este tipo de actividades permite trabajar competencias clave como el pensamiento lógico, la resolución de problemas y la capacidad de análisis. Cada acción del robot responde a una instrucción previamente diseñada, lo que obliga a los alumnos a estructurar su pensamiento y anticipar resultados.



Además, el proyecto incorpora una dimensión colaborativa, ya que los estudiantes trabajan en equipo para resolver retos y mejorar sus desarrollos, compartiendo ideas y aprendiendo unos de otros en un entorno dinámico.



Desde el centro destacan que este tipo de iniciativas no buscan únicamente acercar la tecnología a los alumnos, sino hacerlo desde un enfoque formativo. "No se trata solo de utilizar dispositivos, sino de entender cómo funcionan y ser capaces de construir con ellos", explica Juan Carlos Baena, coordinador del proyecto.



El uso responsable de la tecnología es otro de los pilares del proyecto. En un momento en el que el consumo digital es cada vez más elevado, el colegio apuesta por enseñar a los alumnos a relacionarse con la tecnología de forma activa y consciente, evitando un uso pasivo.



Los trabajos realizados durante el proyecto reflejan no solo el aprendizaje técnico, sino también el desarrollo de habilidades personales como la paciencia, la constancia y la capacidad de adaptación ante los errores.



Con este tipo de propuestas, el Colegio Juan Pablo II de Parla refuerza su modelo educativo, combinando innovación, tecnología y formación en valores, preparando a los alumnos para afrontar con criterio los retos del futuro.







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