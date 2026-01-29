El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid presenta la Fundación Industria - Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madr

Madrid, 29 de enero de 2026. En un contexto marcado por la reindustrialización, la transición energética y la necesidad de reforzar la autonomía estratégica, el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid (COIIM) ha presentado la Fundación Industria, una iniciativa orientada a transformar los grandes retos industriales en proyectos con impacto real para la economía y el tejido empresarial.

La Fundación nace con una idea clara: pasar del diagnóstico a la acción. Aportar foco, criterio técnico y continuidad a desafíos como la competitividad, el talento, la digitalización o la sostenibilidad, que afectan de forma transversal a la industria y que difícilmente pueden abordarse desde iniciativas aisladas.

Impulsada por el COIIM, la Fundación sitúa a la industria como un asunto estratégico de país, clave para generar empleo de calidad, fortalecer la economía y avanzar hacia un modelo productivo más sólido, innovador y sostenible.

El proyecto, presentado en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid (UPM), reunió a más de 200 profesionales del tejido empresarial, asociaciones sectoriales y administraciones, en un acto con un sólido respaldo institucional.

En este contexto, el secretario de Estado de Industria, Jordi García Brustenga, destacó que: “la industria y la ingeniería han demostrado ser activos estratégicos para la economía, y hoy más que nunca necesitamos iniciativas que ayuden a estructurar ese potencial y a convertirlo en competitividad y autonomía industrial”.

En la clausura del acto, el director general de Economía e Industria de la Comunidad de Madrid, Jaime Martínez Muñoz, subrayó que: “no solo necesitamos más industria, sino mejor industria: una industria de calidad, basada en la colaboración, el conocimiento y la capacidad de generar valor a largo plazo”.

Por su parte, el presidente de la Fundación Industria y decano del COIIM, Fabián Torres, señaló que: “España cuenta con empresas, talento y capacidad tecnológica, pero necesita estructuras que ayuden a coordinar esfuerzos y a dar continuidad a iniciativas estratégicas en un entorno cada vez más complejo”.

La directora general de la Fundación Industria y subdirectora del COIIM, Cristina de Sequera, explicó que “la Fundación nace con un método claro: identificar retos compartidos, activar conocimiento técnico y trabajar con las empresas para convertir esos retos en proyectos con recorrido e impacto”.

La presentación de la Fundación Industria marca el inicio de una nueva etapa de trabajo con empresas e instituciones, con el objetivo de impulsar proyectos alineados con los grandes desafíos industriales y contribuir a una industria más fuerte, competitiva y preparada para afrontar los retos de una nueva etapa industrial en España.

