Publicado 29/01/2026 10:21
- Comunicado -

El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid presenta la Fundación Industria

El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid presenta la Fundación Industria
El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid presenta la Fundación Industria - Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madr
(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 29 de enero de 2026. En un contexto marcado por la reindustrialización, la transición energética y la necesidad de reforzar la autonomía estratégica, el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid (COIIM) ha presentado la Fundación Industria, una iniciativa orientada a transformar los grandes retos industriales en proyectos con impacto real para la economía y el tejido empresarial.

La Fundación nace con una idea clara: pasar del diagnóstico a la acción. Aportar foco, criterio técnico y continuidad a desafíos como la competitividad, el talento, la digitalización o la sostenibilidad, que afectan de forma transversal a la industria y que difícilmente pueden abordarse desde iniciativas aisladas.

Impulsada por el COIIM, la Fundación sitúa a la industria como un asunto estratégico de país, clave para generar empleo de calidad, fortalecer la economía y avanzar hacia un modelo productivo más sólido, innovador y sostenible.

El proyecto, presentado en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid (UPM), reunió a más de 200 profesionales del tejido empresarial, asociaciones sectoriales y administraciones, en un acto con un sólido respaldo institucional.

En este contexto, el secretario de Estado de Industria, Jordi García Brustenga, destacó que: “la industria y la ingeniería han demostrado ser activos estratégicos para la economía, y hoy más que nunca necesitamos iniciativas que ayuden a estructurar ese potencial y a convertirlo en competitividad y autonomía industrial”.

En la clausura del acto, el director general de Economía e Industria de la Comunidad de Madrid, Jaime Martínez Muñoz, subrayó que: “no solo necesitamos más industria, sino mejor industria: una industria de calidad, basada en la colaboración, el conocimiento y la capacidad de generar valor a largo plazo”.

Por su parte, el presidente de la Fundación Industria y decano del COIIM, Fabián Torres, señaló que: “España cuenta con empresas, talento y capacidad tecnológica, pero necesita estructuras que ayuden a coordinar esfuerzos y a dar continuidad a iniciativas estratégicas en un entorno cada vez más complejo”.

La directora general de la Fundación Industria y subdirectora del COIIM, Cristina de Sequera, explicó que “la Fundación nace con un método claro: identificar retos compartidos, activar conocimiento técnico y trabajar con las empresas para convertir esos retos en proyectos con recorrido e impacto”.

La presentación de la Fundación Industria marca el inicio de una nueva etapa de trabajo con empresas e instituciones, con el objetivo de impulsar proyectos alineados con los grandes desafíos industriales y contribuir a una industria más fuerte, competitiva y preparada para afrontar los retos de una nueva etapa industrial en España.

Contacto
Emisor: Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid (COIIM)
Contacto: Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid (COIIM)
Número de contacto: 617 322 268

Contador

Contenido patrocinado